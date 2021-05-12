Засвечен салон Lynk & Co 09: без планшета, как у родственного Volvo XC90, но есть свои фишки

Новый кроссовер, скорее всего, окажется самой крупной и дорогой моделью в гамме совместного бренда Geely и Volvo. На рынок он выйдет до конца текущего года.

Внешний облик большого трехрядного паркетника Lynk & Co 09 раскрыли на фирменных фото несколько дней назад, а вот интерьер марка до сих пор не показала. Впрочем, благодаря вездесущим шпионам, мы уже знаем, каким получился салон, его снимки опубликовало китайское издание Autohome. Напомним, в основе «девятки» лежит вольвовская платформа SPA (Scalable Product Architecture), на которой также базируются актуальные модели Volvo шестидесятой и девяностой серий, включая и кроссовер XC90. Остальные же Линки используют «тележки» CMA (Compact Modular Architecture) и BMA (B-segment Modular Architecture).

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Итак, вертикальный планшет, как у родственных Volvo, флагману Lynk & Co не достался, хотя тачскрин все равно здоровый. А к этому дисплею примыкает еще один, на который, очевидно, вывели управление «климатом», причем на втором экране имеются шайбы. Кстати, такого блока ни у младших Линков, ни у «шведов» нет. Другая особенность – довольно широкие дефлекторы обдува, разделенные экраном мультимедиа-системы (у Lynk & Co 01 и 05, например, эти «линии» тоньше и протянуты над тачскрином). Ну а трехспицевое рулевое колесо и джойстик коробки знакомы по остальным моделям марки. Также «девятка» наверняка получила виртуальную «приборку».



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Что же касается дизайна экстерьера, то он выполнен в фирменном стиле Lynk & Co, но есть и нововведения: у кроссовера массивная радиаторная решетка со сдвоенными вертикальными клиньями, которая вместе с фарами (сверху расположены ходовые огни) образует «приплюснутую» букву Т. А еще Lynk & Co 09 стал первой серийной моделью компании с выдвижными ручками дверей.



По предварительным данным, у флагмана будет сразу несколько гибридных версий, все – с установками на основе турбомотора 2.0. Так, по информации китайских СМИ, модель предложат в виде «мягкого» гибрида c 48-вольтовой системой, «традиционного» HEV (то есть без возможности зарядки от электросети) и подзаряжаемого PHEV. Для «мягкогибридного» 09 якобы предусмотрен полный привод с муфтой BorgWarner, у HEV и PHEV будет дополнительный электродвигатель на задней оси. Топ-версии прочат отдачу в 431 л.с.

В Китае Lynk & Co 09 стартует уже в этом году. Позже паркетник, возможно, отправят на экспорт. К слову, первым зарубежным рынком для марки станет Европа, там она начнет свою карьеру с кроссовера под индексом 01.

