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Завод ПСМА Рус в Калуге возобновляет производство автомобилей

19.12.2023 115 0 0

На этой площадке компания «Автомобильные технологии» готовится запустить серийное производство кроссовера из китайских машинокомплектов. Что это будет за модель, станет известно позже.

Компания «Автомобильные технологии» была зарегистрирована в начале марта 2023 года; указано, что основной род деятельности этой организации – это оптовая торговля легковыми автомобилями. Теперь фирма готовится к запуску серийного производства машин на расположенном в Калуге заводе ПСМА Рус, который находится в режиме простоя с прошлого года.

Как рассказал в своём телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша, компания «Автомобильные технологии» запустила на заводе ПСМА Рус производство тестовой партии среднеразмерных кроссоверов. Марка и модель будут рассекречены позже: по словам главы региона, компания объявит об этом на старте продаж.

Пока что известно, что пилотная партия будет насчитывать 48 автомобилей, а уже в 2024 году, по плану, должно начаться серийное производство модели. По словам директора по стратегическому развитию «Автомобильных технологий» Павла Безрученко, на которого ссылаются «Ведомости», автомобили на ПСМА Рус будут выпускаться из китайских машинокомплектов. Ещё он добавил, что производство начнётся с крупноузловой сборки, а позднее планируется перейти на полный цикл.

Топ-менеджер АТ тоже не раскрыл информацию о том, какая именно модель встала на конвейер калужского завода. Однако он рассказал о её ориентировочном ценнике: предполагается, что покупка анонсированного автомобиля обойдётся клиентам на российском рынке примерно в 4 млн рублей.

По словам Павла Безрученко, компания привозит в РФ автомобили Peugeot из Китая по легализованной в прошлом году схеме параллельного импорта. Через дилера их можно приобрести с официальной гарантией, действующей в течение двух лет. Также он отметил, что у дистрибутора есть и некоторые модели Citroen. Представитель АТ отметил, что сейчас компания «планово расширяет свой бизнес».

Производственные мощности предприятия в Калуге рассчитаны на выпуск 125 000 автомобилей в год. Ожидается, что серийное производство машин на площадке ПСМА Рус будет возобновлено ближе ко второму кварталу 2024 года. В дальнейшем компания «Автомобильные технологии» намерена отправить на конвейер и другие модели.

На прошлой неделе стало известно, что было возобновлено производство коммерческих машин на бывшем заводе Volvo, который расположен в Калужской области. Компания «АМО», входящая в ГК «Промышленные инвестиции», начала выпускать на этом предприятии грузовые автомобили Ural Next.

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