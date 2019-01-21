Завышение цен на «незамерзайку» не осталось незамеченным

«Антимонопольщиков» попросили проверить сетевые магазины и автозаправки на наличие необоснованно высоких цен на зимнюю омывающую жидкость.

На слишком высокие в зимний сезон цены на «незамерзайку» обратил внимание депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. По этому вопросу он обратился к Игорю Артемьеву, руководителю Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), с просьбой проверить цены на эту омывающую жидкость.

По его мнению, необоснованное завышение цен на «незамерзайку» в зимний период наблюдается в сетевых магазинах, на автозаправках и в других местах, где продаются товары для водителей. Он подозревает их в картельном сговоре, то есть в том, что участники рынка договорились продавать омывающую жидкость по определённой цене, причём более высокой, чем ранее.

Как сообщают «РИА Новости», парламентарий объяснил свой повышенный интерес к ценам на «незамерзайку» тем, что в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых иных регионах России сейчас «аномальные снегопады и метели, осложняющие жизнь автовладельцам». Из-за погодных условий растёт спрос на «омывайку», этим, в свою очередь, пользуются продавцы автотоваров, считает Владимир Петров (он назвал их «недобросовестными коммерсантами»).

Он пояснил, что в декабре и январе ценник одной канистры омывающей жидкости на крупных сетевых заправочных станциях Москвы и Петербурга варьируется в диапазоне от 350 до 500 рублей. При этом, по словам депутата, её «фактическая себестоимость» составляет примерно 50-60 рублей. Это значит, что маржа у продавцов «омывайки» весьма внушительная.

В холодный период года также подорожали лопаты для снега и щётки для очищения машины. Владимир Петров утверждает, что не все, но некоторые сетевые магазины заметно увеличили цены на эти товары. В осенние месяцы их стоимость заметно ниже.

Если сейчас вопросы вызывает цена стеклоомывающей жидкости, то раньше власти больше интересовались её качеством. Так, по итогам одного только 2017 года в стране изъяли примерно 80 тысяч литров «незамерзайки» с метанолом. Несоответствующую требованиям продукцию обнаружили в 350 точках продаж, нашли 4 объекта её производства. Роспотребнадзор наложил около 400 штрафов на общую сумму 12,6 млн рублей.

Помимо «незамерзайки» в бачке для омывающей жидкости, в холодный период большинству водителей нужна ещё зимняя резина. Однако есть и те, кого официально освободили от необходимости «переобуваться». Согласно новому техрегламенту о безопасности колёсных ТС, целый год ездить на одной и той же резине могут тяжёлые грузовые автомобили и автобусы.