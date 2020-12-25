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  • «Зайцы» на платных трассах, готовьте кошелёк: закон о штрафах могут принять до конца года

«Зайцы» на платных трассах, готовьте кошелёк: закон о штрафах могут принять до конца года

25.12.2020 77 0 0

В случае окончательного одобрения законопроекта размер взыскания для не заплативших за проезд водителей «легковушек» составит 1,5 тыс. рублей.

 

Власти в течение последних нескольких лет пытаются ввести наказание для так называемых «безбилетников» на платных автодорогах. Судя по всему, сейчас они на финишной прямой: законопроект с соответствующими поправками к КоАП внесли на рассмотрение ещё в начале 2020-го, он получил одобрение правительства РФ, осенью депутаты приняли его в первом чтении, а недавно – сразу во втором и третьем чтении.

Теперь, как сообщает «Российская газета», поправки, которые вводят в российский КоАП штрафы для «зайцев» на платных дорогах, принял Совет Федерации. До окончательного одобрения этому документу нужна только подпись президента РФ Владимира Путина. Не исключено, что изменения будут приняты до конца года (глава государства нередко подписывает документы, касающиеся автомобилистов в преддверии праздников).

Напомним, в первой версии законопроекта говорилось о том, что размер штрафа для «безбилетников» на платных дорогах составит 2,5 тыс. рублей – здесь речь идёт о владельцах легковых автомобилей. Предполагалось, что при такой сумме взыскания водителям будет выгоднее заплатить за проезд, чем отделаться штрафом.

Но недавно стало известно о том, что разработчики проекта поправок в КоАП решили сделать наказание менее суровым: так, штраф для собственников «легковушек» будет на тысячу рублей меньше и составит 1,5 тыс. рублей. А для владельцев коммерческого транспорта – грузовых машин и автобусов – взыскание будет равно 5 тыс. рублей (на 500 рублей меньше, чем в изначальной редакции проекта).

Согласно документу, новый штраф будет выписывать Ространснадзор, для этого сотрудники ведомства смогут использовать комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД, установленные на платных трассах. Напомним, в сутки на один автомобиль может быть выписан только один штраф: если бы этого пункта не было, «зайцы» за одну неоплаченную поездку могли бы накопить приличную сумму. Отсчёт 24 часов решили вести с момента фиксации нарушения.

На оплату долга перед оператором платной трассы водителям дадут 20 дней: речь о том, что если деньги за проезд поступят в течение этого времени, наказание будет в автоматическом режиме отменено. Это в том числе позволит не штрафовать тех, у кого, к примеру, возникли проблемы со считыванием транспондера или неожиданно кончились деньги на банковской карте.

О наказании для «безбилетников» власти задумались в связи с запуском системы free-flow на наших платных автодорогах. Суть её работы в том, что водителям не нужно останавливаться на ПВП для оплаты проезда, так как средства списываются автоматически с личного счёта автовладельца. Сейчас она действует только на ЦКАД в Подмосковье: северо-восточный участок этой платной трассы открыли для движения в ноябре этого года.

Россия авто и общество дороги законы

 

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