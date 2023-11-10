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  • Зимние трассы: в РФ появится ГОСТ с едиными правилами борьбы со скользкими дорогами

Зимние трассы: в РФ появится ГОСТ с едиными правилами борьбы со скользкими дорогами

10.11.2023 17 0 0

Согласно документу, использовать противогололёдные материалы следует в первую очередь в местах концентрации аварий, которые произошли из-за плохих дорожных условий.

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) заказало разработку государственного стандарта с правилами применения противогололёдных материалов на загородных дорогах в прошлом году. В роли исполнителя заказа выступила ассоциация «Содружество эксплуатирующих организаций», теперь она подготовила первую редакцию будущего ГОСТа.

С документом уже успел ознакомиться «Коммерсант»: сообщается, что в ГОСТе будут раскрыты относящиеся к вопросу термины, в их числе «зимняя скользкость», «уплотнённый снежный покров», «снежный накат», «снежно-ледяные образования» и «стекловидный лед». Ещё стандарт будет содержать объяснение о том, что такое «фрикционные» и «комбинированные» материалы.

В текущей редакции будущего госстандарта прописано, что в первую очередь использовать противогололёдные материалы необходимо в местах концентрации ДТП, которые произошли из-за плохих дорожных условий. Ещё в этом приоритетном списке находятся участки трасс с ограниченной видимостью и крутыми уклонами, а также перекрёстки, остановки и выделенные для общественного транспорта полосы.

В документе также отмечаются особые случаи: к примеру, в горной местности обработку загородных дорог необходимо начинать с серпантинов, мостов, крутых подъёмов и противолавинных галерей. Указано, что при снеге интенсивностью до 3 см/ч распределять реагенты нужно через 30-40 минут после выпадения осадков; если интенсивность составляет от 3 до 5 см в час – через 20-30 минут; если же показатель превышает 8 см/ч – начинать работы требуется с момента начала снегопада.

В ГОСТе планируют прописать, что образовавшаяся «снежная масса» должна быть удалена в течение трёх часов. Ещё разработчики отметили, что жидкие противогололёдные материалы необходимо распределять с помощью специальных машин на скорости 40-60 км/ч, а фрикционные или комбинированные – на скорости 30-45 км/ч. Помимо этого, наносить вещества дорожники должны так, чтобы они не попадали на встречный транспорт.

В Росавтодоре отметили, что расходы на применение противогололёдных материалов составляют «одну из самых существенных статей» трат на зимнее содержание дорог (в том числе из-за постоянного роста цен). В ведомстве добавили, что «борьба с зимней скользкостью на автодорогах в РФ обходится в сотни миллиардов рублей в год».

Обсуждение нового госстандарта по плану должно быть завершено к маю 2024 года. Позже его утвердят, а требования этого документа станут обязательными к применению и будут учитываться при составлении госконтрактов на содержание российских автодорог.

Россия авто и общество дороги законы

 

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