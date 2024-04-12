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  • Злой розовый пони: 715-сильное купе Manhart MH2 GTR II на базе актуального BMW M2

Злой розовый пони: 715-сильное купе Manhart MH2 GTR II на базе актуального BMW M2

12.04.2024 47 0 0

Германское тюнинг-ателье Manhart Performance продолжает накачивать мускулами купе BMW M2 второго поколения G87: вслед за 560-сильным купе Manhart MH2 560 представлен куда более экстремальный спорткар Manhart MH2 GTR II, в котором рядная 3,0-литровая бензиновая «битурбошестёрка» S58 форсирована до 715 л.с. и 850 Нм.

Актуальный BMW M2 поколения G87 справил мировую премьеру в октябре 2022 года, в том же месяце ателье Manhart Performance из Вупперталя анонсировало собственную версию этой модели — Manhart MH2 560, живьём эту машину показали в минувшем феврале. На этой неделе состоялась премьера ещё более экстремального купе Manhart MH2 GTR II, римская II указывает на то, что в портфолио тюнера имеется купе Manhart MH2 GTR на базе BMW M2 первого поколения F87.

Двигатель S55 на «первом» Manhart MH2 GTR был форсирован со стоковых 450 л.с. и 550 Нм до 600 л.с. и 830 Нм, а в прошлом году ателье Manhart представило ещё более «зверское» купе MH2 700 на базе BMW M2 поколения F87, в нём отдача двигателя была повышена до 715 л.с. и 815 Нм. С двигателя S58 нового BMW M2 немецким тюнерам удалось снять больше: в стоке он выдаёт 460 л.с. и 650 Нм, под капотом Manhart MH2 GTR II — 715 л.с. и 850 Нм.

Отдача повышена за счёт новой программы управления, а также новых систем впуска и выпуска. Вся мощность передаётся на задние колёса через 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF. Как допинг для двигателя сказался на привычных динамических показателях, тюнер не сообщает, стандартный BMW M2 G87 в «автоматом» набирает первую «сотню» за 4,1 с, максимальная скорость — 285 км/ч. C 100 км/ч до 200 км/ч тюнинговое купе разгоняется за 5,76 с.

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В доработанном шасси Manhart MH2 GTR II установлены регулируемые амортизационные стойки KW. Кованые колёса Raffa RFS-02 обуты в низкопрофильные шины Michelin размерности 285/30 ZR 20 спереди и 305/25 ZR 21 сзади. Тормоза — стоковые, но с суппортами, окрашенными в цвет кузова. Апгрейд тормозов возможен по желанию клиента.

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Показанный на фотографиях первый экземпляр Manhart MH2 GTR II окрашен в насыщенный цвет маджента и украшен декоративными полосами Manhart цвета шампанского. Углепластиковый аэродинамический обвес — такой же, как у купе Manhart MH2 560, но с дополнительным фиксированным антикрылом на крышке багажника. В салоне демонтировано заднее сиденье и установлен полукаркас безопаности. Передние кресла снабжены спортивными ремнями безопасности Schroth. На пол уложены фирменные коврики Manhart.

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Стоимость Manhart MH2 GTR II в пресс-релизе тюнера не указана, стоковый BMW M2 G87 с «автоматом» стоит в Германии от 75 400 евро.

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