Звезды кольцевого автоспорта и дрифта сразятся в гонке «Московский спорт: Ф1 против РДС»

28 мая 2023 Звезды Российской Дрифт Серии встретятся с известными кольцевыми пилотами, чтобы выяснить, какая дисциплина автоспорта круче. 28 мая в рамках «Фестиваля Картинга 2023» при поддержке Департамента спорта города Москвы состоится командная гонка «Московский спорт: Ф1 против РДС» – событие, которое готовит массу сюрпризов. Состав участников впечатляет!

За команду «Ф1» выступят Сергей Сироткин, Виталий Петров, Алексей Васильев, Анастасия Нифонтова, Сергей Борисов, Александр Кондаранцев. Их соперниками на картинг-треке станут пилоты из команды «РДС»: Аркадий Цареградцев, Георгий Чивчян, Чарльз НГ, Тимофей Добровольский, Максим Ахтямов и Борис Абрамов.

Гонка будет разбита на три этапа. Сначала пройдут парные заезды на специально подготовленных дрифт-картах по правилам классического дрифта. Этап будет состоять из квалификации и парных заездов спортсменов от каждой команды. Во второй части гонки пилоты будут сражаться в кольцевой дисциплине за рулем спортивных картов российского производства МИКС карт СПОРТ. Будет проведено 6 заездов со стартом с места. Третий, самый непредсказуемый этап соревнования – заезды на дрифт-картах по правилам кольцевых автогонок! В этой части пилоты также проведут 6 заездов.

«Такой битвы в российском автоспорте еще не было! Я часто вижу, как поклонники классических гоночных дисциплин снисходительно смотрят на дрифт, а ведь управлять машиной в заносе совсем не так просто, как кажется. Я сам пришел в дрифт в статусе действующего пилота кольцевых гонок и помню, как боролся с натренированными рефлексами, – рассказал Дмитрий Добровольский, руководитель Российской Дрифт Серии. – Площадка «Фестиваля Картинга» – отличное место, чтобы продемонстрировать уровень пилота. Как участники гонки «Ф1 против РДС» справятся с непривычными для себя ролями и смогут применить свои навыки – главная интрига предстоящей битвы. Уверен, будет очень интересно!»

Следить за событиями в московском картинг-центре МИКС КАРТИНГ можно будет в прямом эфире на платформе RDS TV (rdstv.ru), на YouTube-канале и в группе VK «Miks Karting». Начало звездной гонки «Московский спорт: Ф1 против РДС» – 28 мая в 15:00 по московскому времени.

Гонка звезд автоспорта: «Московский спорт: Ф1 против РДС» проводится в рамках «Фестиваля Картинга 2023» при поддержке Департамента спорта города Москвы. Организаторами выступают АНО «Центр развития картинга» и Российская Дрифт Серия. В рамках фестиваля также пройдут: суперфинал открытого Кубка Москвы по картингу среди юниоров «МИКС ЮНИОР», командный студенческий турнир по картингу и симрейсингу «КАРТСИМ СТУДЕНТ 2023» и суперфинал командного Кубка Москвы по картингу в закрытых помещения «AIMOL MIKS 17».

Партнёрский материал