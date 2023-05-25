Дрифт ×
  • Звезды кольцевого автоспорта и дрифта сразятся в гонке «Московский спорт: Ф1 против РДС»

Звезды кольцевого автоспорта и дрифта сразятся в гонке «Московский спорт: Ф1 против РДС»

25.05.2023 40 0 0

28 мая 2023 Звезды Российской Дрифт Серии встретятся с известными кольцевыми пилотами, чтобы выяснить, какая дисциплина автоспорта круче. 28 мая в рамках «Фестиваля Картинга 2023» при поддержке Департамента спорта города Москвы состоится командная гонка «Московский спорт: Ф1 против РДС» – событие, которое готовит массу сюрпризов. Состав участников впечатляет!

За команду «Ф1» выступят Сергей Сироткин, Виталий Петров, Алексей Васильев, Анастасия Нифонтова, Сергей Борисов, Александр Кондаранцев. Их соперниками на картинг-треке станут пилоты из команды «РДС»: Аркадий Цареградцев, Георгий Чивчян, Чарльз НГ, Тимофей Добровольский, Максим Ахтямов и Борис Абрамов.

Гонка будет разбита на три этапа. Сначала пройдут парные заезды на специально подготовленных дрифт-картах по правилам классического дрифта. Этап будет состоять из квалификации и парных заездов спортсменов от каждой команды. Во второй части гонки пилоты будут сражаться в кольцевой дисциплине за рулем спортивных картов российского производства МИКС карт СПОРТ. Будет проведено 6 заездов со стартом с места. Третий, самый непредсказуемый этап соревнования – заезды на дрифт-картах по правилам кольцевых автогонок! В этой части пилоты также проведут 6 заездов.

«Такой битвы в российском автоспорте еще не было! Я часто вижу, как поклонники классических гоночных дисциплин снисходительно смотрят на дрифт, а ведь управлять машиной в заносе совсем не так просто, как кажется. Я сам пришел в дрифт в статусе действующего пилота кольцевых гонок и помню, как боролся с натренированными рефлексами, – рассказал Дмитрий Добровольский, руководитель Российской Дрифт Серии. – Площадка «Фестиваля Картинга» – отличное место, чтобы продемонстрировать уровень пилота. Как участники гонки «Ф1 против РДС» справятся с непривычными для себя ролями и смогут применить свои навыки – главная интрига предстоящей битвы. Уверен, будет очень интересно!»

Следить за событиями в московском картинг-центре МИКС КАРТИНГ можно будет в прямом эфире на платформе RDS TV (rdstv.ru), на YouTube-канале и в группе VK «Miks Karting». Начало звездной гонки «Московский спорт: Ф1 против РДС» – 28 мая в 15:00 по московскому времени.

Гонка звезд автоспорта: «Московский спорт: Ф1 против РДС» проводится в рамках «Фестиваля Картинга 2023» при поддержке Департамента спорта города Москвы. Организаторами выступают АНО «Центр развития картинга» и Российская Дрифт Серия. В рамках фестиваля также пройдут: суперфинал открытого Кубка Москвы по картингу среди юниоров «МИКС ЮНИОР», командный студенческий турнир по картингу и симрейсингу «КАРТСИМ СТУДЕНТ 2023» и суперфинал командного Кубка Москвы по картингу в закрытых помещения «AIMOL MIKS 17».

Партнёрский материал

спортивные авто кольцевые гонки автоспорт дрифт

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Индекс воздушного фильтра, май 2023: как изменились цены на запчасти за последний год Вот уже год мы следим за изменением цен на новые запчасти и расходники для самых разных легковых машин. За прошедший период рубль не раз прокатился на американских горках, рушились и перестр... 417 0 0 24.05.2023
Статьи / Обзор На стыке двух миров: первое знакомство с гибридным кроссовером Skywell HT-i Может ли большой кроссовер весом под две тонны проехать 1000 км на одном баке горючего, если объем этого бака составляет 60 литров? Достаточно ли мотора объемом 1,5 литра и мощностью чуть бо... 754 1 1 23.05.2023
Статьи / Популярные вопросы Реверсивное движение: как оно работает и что будет, если выехать под красный сигнал Мы разбирались в том, что грозит за проезд на красный сигнал светофора и за пересечение сплошной линии разметки, в том числе в ситуации, когда водитель не успел завершить обгон. Сегодня ж... 371 0 0 22.05.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 12857 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв... 7827 12 4 02.03.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Любовь по инструкции: тест-драйв ГАЗ Соболь NN Соболь NN ждали долго. Появилась ГАЗель NEXT – а Соболя NEXT нет. Вышла ГАЗель NN – а Соболя NN не видно. Вроде и отличий между ГАЗелью и Соболем не так уж много, можно было бы построить его... 6570 0 1292 03.03.2023
Change privacy settings