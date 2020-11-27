Классический сценарий владения янгтаймером в России – покупка чего-то сравнительно массового, а затем ремонт и эксплуатация в «компромиссном» стиле, с лёгким (или тяжёлым) «колхозингом», установкой всяких опций для комфортной жизни из 21 века, нештатных дисков и прочего. Но только не в этом случае! Перед нами автомобиль, которых в России насчитывается не более десятка, и восстановлен он, что называется, «по хардкору» – в полном соответствии с заводской комплектацией. И при этом регулярно ездит!

История покупки

«Я не могу себя назвать ретро-автомобилистом с большим стажем, но мысли об обладании чем-то подобным витали достаточно давно», – смеется владелец MG MGB Mark III 1973 года, москвич Сергей.

Он рассказывает:

– В поездках по Европе я постоянно встречал олдтаймеры в превосходном состоянии, которые используются не только в режиме авто выходного дня, но и повседневно. В значительной степени этот интерес мне передался и от моего друга, проживающего в Чехии и коллекционирующего ретро-Шкоды. Собственно, меня привлекало не столько само по себе владение таким автомобилем, сколько европейский подход к вопросу – у них культура олдтаймеров очень развита, машины реставрируются на высочайшем техническом уровне и грамотно эксплуатируются.



Будучи с женой Натальей в 2015 году на отдыхе в Италии, на том самом небезызвестном озере Комо, мы увидели, как к кафе, где мы сидели, подкатили два ретро-кабриолета – MG и Mini. Мы вышли и с восхищением любовались этими машинами, выглядящими так, будто вчера сошли с конвейера, и это не осталось незамеченным владельцами. Хозяин MG спросил: «Нравится? Ну, пока мы кофе пьем, можете прокатиться!». И протянул ключи нам, совершенно незнакомым людям! Мы с Наташей проехались и загорелись. Переглянулись и буквально в один голос произнесли «Хочу такую!».



Вернувшись в Москву, мы взялись за поиски MG MGB – именно той, с которой и удалось вживую познакомиться. Автомобиль покорил нас каким-то концентрированным духом эпохи, коктейлем, сочетающим в себе безмятежность и безумство в духе фильмов Феллини, чопорность британской инженерной школы, открытость миру, которую диктует кузов-кабриолет. В общем, сплошные эмоции…



Сразу определились: нам нужна машина-конфетка, как только что из автосалона или даже лучше. Обрести искомое можно было, лишь купив уже отреставрированную или наоборот – потрепанную, и приводить к идеалу самостоятельно. Быстро выяснилось, что в нашей стране рынка MG нет в принципе – их не более десятка на руках по всей России, и в лучшем случае всплывают в продаже 1-2 в год.



Европейский реставрированный вариант тоже не подходил по причине дороговизны – в Европе, и в особенности в Англии, где проходят конкурсы на состояние ретро-машин с оценкой буквально каждой детальки на аутентичность, существует настоящий культ олдтаймеров вообще, и MG – в частности, и в стоимость идеальных машин заложены годы кропотливого труда.



Стало очевидно, что искать придется в США, куда на экспорт шла львиная доля этих машин. Тем более что у нас там живут друзья, которые могли оказать посильную помощь. Но реставрация в этом случае неизбежна, поскольку утилитарное американское отношение к машинам накладывает свой отпечаток на состояние автомобиля, которому и так будет не менее пятидесяти лет…



Основным ресурсом поиска стал Ebay, в том числе и как гарант, отслеживающий репутацию продавцов. Выяснилось, что цены на машины, способные передвигаться своим ходом, стартуют от $5000, а в пределах $10 000 можно купить авто в состоянии, уже способном дарить позитивные эмоции даже без особенных вложений. Но мы как перфекционисты поняли, что это не наш путь… Три месяца поисков завершились приобретением – автомобиль, таможня и доставка в контейнере обошлись примерно в 20 000$.



Машина приехала, и настало время определиться, кому можно доверить длительный процесс ее полной реставрации, поскольку мы с женой сошлись во мнении: будем делать из MG MGB новую машину, причем бескомпромиссно, без попыток упростить и ускорить процесс… Так что поиск реставраторов, готовых предложить то, что нам хотелось, оказался более длителен, нежели поиск самой машины. В итоге нужные люди нашлись, что называется, под носом – случайно выяснилось, что в сервисе, где мы с женой обслуживаем свои повседневные машины, существует отдельный нишевый реставрационный проект.



Их идеология и подход нам понравились – они понимали колоссальную разницу между ремонтом (пусть и глубоким) и реставрацией и сделали наиподробнейшую доскональную калькуляцию вплоть до каждого (не утрирую!) болта и гайки: что покупается новым, что очищается от коррозии и никелируется, что анодируется, что хромируется, что просто закручивается, как есть… Единственное, что «пошло не так» – сроки. Расчет был на десять месяцев, но работы растянулись на год и месяц. По деньгам работа со всеми запчастями вышла в 1 200 000 рублей – стоимость не слишком дорогого современного кроссовера.

Снаружи

Концентрированная английская классика! Преисполненная достоинства, но всегда готовая на провокацию. С открытым верхом, символизирующим стремление к свободе, и со спицованными колесами, провозглашающими приверженность традициям и даже воинствующую ортодоксальность… В каком-то ином цвете, кроме алого, этот автомобиль трудно представить, но не надо ироничных намеков на якобы дамскую сущность этого «красненького кабриолетика»! Нет, безусловно, девушка в развевающемся платке и огромных олдскульных очках-«стрекозах» будет выглядеть в нем превосходно, но мне вот, например, за рулем этой машины лучше всего видится Бонд. Джеймс Бонд!



Он, кстати, вопреки общеизвестной любви к седанам Aston Martin, весьма уважал маленькие юркие купешки и кабриолеты. Это и Sunbeam Alpine в «Доктор Но» 1962 г., и Toyota 2000 GT в «Живешь только дважды» 1967 г., и BMW Z3 в «Золотом глазе» в 1995… В MG MGB Шон Коннери или Тимоти Далтон смотрелись бы идеально!



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Поднятие тента, разумеется, полностью ручное – никакой электрики и тем более гидравлики. Хотя шарниры и зацепы механической системы примитивными не назовешь – конструкция очень продуманная и четко работающая.



Mark III – это третья модификация MG MGB, известная как «последний хром-бампер», выпускавшаяся всего два года. С 1975 года MG MGB пошли уже со скучным обрезиненным бампером в духе возросших требований к безопасности пешеходов. Отчасти из-за новых стандартов модель стала терять свое очарование, что и привело к затуханию продаж в США – главном рынке сбыта MGB…



Оригинальная оптика от Lucas – больших трудов стоило ее раздобыть!



Спицованные диски – настоящий стим-панк, однако замена проколотого колеса с креплением центральной гайкой на MG MGB Mark III – не для слабаков! К автомобилю прилагается комплект инструмента, способный взорвать мозг современному мажору на «ранфлете» – накидной ударный ключ и кувалда! Ключ устанавливается на восьмигранную ступичную гайку, после чего по нему жесточайше лупят кувалдой, да еще и стремясь при этом не угодить по спицам… Посмотрите, как ее головка чудовищно расплющена – кажется, будто ей активно пользовалось несколько поколений автовладельцев с начала ХХ века как минимум!



Внутри

Не думал, что когда-нибудь такое скажу, но этой машине идет черный салон! Видимо, сказывается эффект отсутствия крыши, и черный выглядит олдскульно-благородно, а не уныло-мрачно – несмотря на «жигулевскую» простоту недорогого винила и шагреневого рельефа пластиковых панелей.

Салон этого MGB в превосходном состоянии, и нынешние владельцы не стали его подвергать реставрации – только детейлингу. Скорее всего, он уже обновлялся кем-то из предыдущих владельцев, поскольку при пробеге около 70 000 миль и регулярном воздействии солнца и пыли, свойственном машинам без крыши, в таком состоянии родной салон едва ли сохранился бы…



Приборная панель – «дискретная», с раздельными шкалами, не объединенными общим стеклом. Дизайн, знакомый многим по ВАЗ-2106! В центре среди круглых индикаторов несколько неожиданно выделяется квадратная шкала указателя давления масла.



Руль с дырчатыми хромированными спицами явно имеет целью привнести спортивные нотки в интерьер. Рукоятка КП, правда, его настроение не поддерживает и ничем особенным не примечательна. Зато забавен «ручник» – он установлен со стороны пассажира, а не водителя, как бывает обычно. Видимо, это издержки унификации с праворульной, изначальной версией кузова, на которой «ручник» находится на том же месте, но выглядит более логично, ибо располагается рядом с водителем…



В качестве аудиосистемы – коротковолновый радиоприемник!



Багажник крошечный по объему плюс его пространство съедает запасное колесо и патрубок бензобака, расположенный очень неудобно. Впрочем, эта машина для фана, а не для закупки продуктов в супермаркете на неделю, так что всерьез считать объем трюма недостатком едва ли уместно!



Железо

По технической части MG MGB Mark III достаточно прост – не сложнее классических «жигулей». Двигатель – продольно расположенный рядный карбюраторный (точнее – двухкарбюраторный!) атмосферник объемом 1,8 литра, выдающий 95 сил при 5500 оборотах. Коробка передач – ручная 4-ступенчатая.



Передние тормоза дисковые, двухпоршневые, задние – барабанные. Неразрезной мост на рессорах. Никаких ГУРов и АБСов, конечно же, нет – даже бачок омывателя лобового стекла представляет собой мягкую резиновую «грелку». Впрочем, имеется масляный радиатор для мотора – не вполне понятно, зачем, правда, при основном радиаторе охлаждения, габариты которого подошли бы и грузовику…



Поскольку корпорация Бритиш Лейланд в свое время объединяла MG, Triumph, Austin и еще целый ряд английских автобрендов, моторы, коробки, элементы трансмиссии, подвески и прочее не эксклюзивны и встречаются на множестве моделей разных марок.



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Как уже говорилось, профессиональная реставрация и ремонт – совершено разные вещи. Разные подходы, технологии, разные люди с разной психологией. И если вы уверены в ремонтном профессионализме и золотых руках тех или иных людей, совершенно не факт, что они справятся с реставрацией высокого уровня. Даже поиск запчастей для ремонта современной машины и для восстановления старой – это два разных процесса.



Мастера-реставраторы знают хитрые места, знают тонкости логистики таких деталей, знают, к кому обратиться за помощью, если стандартными методами отыскать не удается. Сергей с Натальей хотя и не прикладывали непосредственно руки к железу, были вынуждены (впрочем, с удовольствием!) глубоко погрузиться в тонкости реставрационных технологий и активно присоединиться к поиску деталей и аксессуаров по всему миру. Хотя изначально в целом была взята стратегия максимального сохранения оригинальных частей, несмотря на широкий выбор новых компонентов как былых лет, так и новоделов.



Вопреки бодрому внешнему виду кузова, днище на момент прибытия автомобиля в Россию пребывало в посредственном состоянии, а в районе передних лонжеронов имелась сквозная коррозия. Поэтому кузов разбирался полностью, с ремонтом и перекраской. По кузовщине для MG MGB в продаже полно новодела – можно новую машину собрать с нуля, но качество металла гораздо ниже штатного. В итоге дырочки в лонжеронах устраняли, не вваривая новый лонжерон целиком, что в определенном смысле было бы проще, а ремонтируя только поврежденные участки. В полу склонны забиваться грязью стоки, и идет коррозия – это болезнь многих машин, не исключая MG MGB. Однако при изучении нового пола, найденного в Великобритании, выяснилось, что даже корродировавшая часть оригинального железа толще и прочнее новодела… Один из хромированных молдингов, идущих вдоль кузова, был помят. Заказали новый, поставили – ужас… Невооруженным глазом видно, что иной металл, иной оттенок, иная фактура – в итоге выровняли и поставили старый. Задние фонари время не пощадило, и пришлось купить комплект новодела – но то, что пришло, рука не поднялась устанавливать… Пришлось выписать из Германии комплект подержанных стекол и отполировать их.



Из крупных узлов не потребовала вмешательства только коробка передач, все остальное ремонтировалось с полной переборкой. Полностью капиталился двигатель: несмотря на то что машина пришла в состоянии «на ходу», мотор был на стадии издыхания. Пришлось заменить распредвал, поршни и заварить головку блока – в ней была трещина, которую долго не могли найти. Комплект амортизаторов вместо покупки новых отправили в Германию, на специализированное предприятие, где провели их восстановление. Рессоры оказались просевшими до такой степени, что машина цепляла глушителем даже на легких «полицейских» на паркинге. Купить новые можно, но по доставке довольно затратно – все же вес немаленький… Восстановили с помощью прокатки. Лобовое стекло на замену треснувшего изготовили в России, правда, только со второго раза. Первый вариант забраковали – не вставало в рамку ровно. А поскольку в кабриолете рамка несет высокую нагрузку, стекло недопустимо было ставить с напряжениями.



Интересная история вышла с накладным внешним багажником. Изначально на купленном экземпляре машины он отсутствовал – такая была комплектация. Но поставить его очень хотелось, ибо на компактных ретро-родстерах он смотрится роскошно. На MGB тех лет существовало три варианта багажников, и тот, что стоит сейчас, считается самым удачным, поэтому искали именно его. Сперва интересующий аксессуар нашли в Англии, но продавец на прямые вопросы о состоянии и особенностях соврал, и полученный багажник пришлось отправлять обратно – качество не соответствовало…



Следующий экземпляр обнаружился аж в Австралии и высылался в Россию через США, поскольку отправить напрямую возможности не имелось. На тот момент по всем средствам поиска этот багажник был единственным в продаже в оригинальном, а не новодельном качестве, и в итоге удовлетворил! Да, порой стремление к аутентичности требует изрядных усилий и затрат…



При этом бампера не менялись и не отдавались на перехромирование – они выглядят отлично, хотя вблизи следы времени, безусловно, заметны. Оценив состояние, Сергей и Наталья пришли к выводу, что в таком состоянии они идеальны. Даже при стремлении к безупречности нельзя, чтобы на 50-летней машине вообще ничто не намекало на возраст!

В движении

В движении автомобиль своим характером очень напоминает хорошо знакомые многим заднеприводные ВАЗы в исправном и полностью отлаженном состоянии – и это ни разу не попытка как-то уязвить MGB, а простая констатация факта. Машина полностью соответствует уровню и канонам европейской школы автоконструирования того времени, а поддержание в безупречном техническом состоянии позволяет без каких-либо ограничений и неудобств использовать ее и в мегаполисе, и на трассе в реалиях XXI века.

Не забываем про «подсос», как следует прогреваем – и вот он, знакомый ритмичный рокот «жигулей»! Еще раз повторимся: идеальных и новеньких «жигулей», так что не надо тут автовазовских шуточек! Мотор ждет переключения передач примерно на трех тысячах оборотов, и если по современной привычке недокручиваешь – как и положено, подзванивает. Динамика заметно лучше жигулевской, к слову – все же 95 сил, а не 75 при аналогичной массе! Двигатель легко дышит через два карбюратора и постоянно провоцирует дать газу от души. Сотню машина разменивает за 11 секунд.

Третья передача очень «длинная», она существенно уменьшает время использования второй, которая шумновата. В механизме селектора КП весьма близко расположены вторая и задняя, а блокировок типа «надавить», «приподнять» и т. п. нет, так что к переключению нужно приловчиться. Поскольку в подвеске и тормозах не осталось ни одной старой детали, легкий и короткобазный MGB послушно повинуется рулю и очень адекватно и цепко оттормаживается. У машины отличная развесовка – причем не случайная, а полученная целенаправленно. К примеру, аккумулятор установлен за спинками сидений, при том что под капотом для него вполне достаточно места.

При поднятом тенте обзорность существенно ухудшается, ведь зеркала маленькие, а посадка довольно низкая. Установленная крыша нависает над головой, усиливает ощущение тесноты, исчезающее с открытием верха – это машина создана для езды «в открытую»! Аэродинамика продумана хорошо, воздушные потоки не беспокоят водителя и пассажира, но 60-65 км/ч – все же предел для комфортного разговора в салоне вне города, а на оживленных городских магистралях типа Кутузовского проспекта и на 40 км/ч уже шумновато. Ну и неизбежная популярность – в MG MGB ты постоянно в центре внимания и черпаешь полной мерой внимание окружающих. Необходимость хотя бы поворотом головы и улыбкой реагировать на бесконечные гудки и поднятые вверх большие пальцы – издержки «дольче виты», ничего не поделать…

История модели

Родившийся в 1877 году Уильям Моррис занимался разработкой и совершенствованием конструкций велосипедов и мотоциклов с 15 лет, не без успеха выступая в соревнованиях на своих самоделках. Его разношерстный технический бизнес в Лондоне приобрел более-менее четкие очертания к 1910 году, когда компания, занимавшаяся ремонтом машин, а также продажей и сдачей в аренду автомобилей других производителей, получила название Morris Garage, MG. Первый же авто собственной конструкции Уильям спроектировал в 1912-м.

В целом компания MG получила известность и успех благодаря своей специализации на спортивных машинах – как правило, двухместных, двухдверных, с открытым верхом. Легкое купе MG MGB в версиях с жесткой и тентованной крышей, выпускавшееся с 1962 по 1980 годы, стало, наверное, самым известным и узнаваемым продуктом бренда, будучи произведенным невероятным для своей эпохи тиражом более 400 000 экземпляров. Количество выпущенных машин удивительно само по себе для тех лет, но еще удивительнее, что большую часть этого тиража поглотила Америка, которая в те годы ездила совсем на других машинах.

Основная масса MGB продавалась с 4-цилиндровыми рядными моторами, хотя существовали ограниченные серии с шестицилиндровым двигателем и даже с V8, отличавшимся «горбом» на капоте, поскольку мотор не помещался. Тем не менее после середины 70-х популярность MG MGB начала снижаться. Американские требования к безопасности и техническим характеристикам автомобилей лишили MGB броских хромированных бамперов; из-за изменившихся нормативов по высоте фар подвеску подняли на дюйм, что ухудшило управляемость; для экономии убрали передний стабилизатор поперечной устойчивости – в общем, все шло к закату… В итоге производитель снял MGB с конвейера, чтобы стимулировать продажи близкой по стилю, но более современной по дизайну Triumph TR7, после чего марка MG была надолго заморожена. Впрочем, в период с 1991 по 1995 год MGB временно вернули в производство в доработанном виде и со 190-сильным мотором Rover V8 3,9 литра – в рамках попытки заработать на волне мирового успеха родстера Mazda MX-5. В то время бренд принадлежал компании British Motor Heritage (являвшейся частью Rover Group), однако особого успеха этот проект не принес, и было произведено менее 2000 автомобилей. Сегодня марка MG принадлежит крупному китайскому автоконцерну и с «наследием британского духа» ничего общего не имеет.

