Так называемая «платформа General Motors H-Body» – это немногочисленное семейство компактных малолитражек, выпущенных под давлением топливного кризиса 70-х. Несмотря на миниатюрность по американским меркам, автомобили H-Body были красивыми и стильными, напоминая «масл-кары», в действительности таковыми совершенно не являясь. Сегодня эти машины стали изрядной редкостью, а этот Buick Skyhawk – и вовсе единственный в России!

История покупки

Автомобиль – Buick Skyhawk 1978, кузов «хетчбек 2+2», задний привод, двигатель 3,8 литра (да, вот такой даунсайзинг был в 70-е), выпускался с 1975 по 1980 годы.

Владелец – Алексей Шолохов, 54 года, москвич, работает в сфере логистики.

Алексей рассказывает:



– Я всю жизнь увлекался какими-то нетипичными, относительно редкими машинами. И все мои авто, как правило, требовали изрядного приложения рук и реставрации разной степени сложности. В разное время у меня были Chevrolet Chevy Van, Dodge Ram Van, пара штук Opel Manta. Но через какое-то время машина приедается, и начинаешь искать что-то под новый проект... Последние такие поиски я уже вместе с сыном затеял зимой 2015 года, и в Орехово-Борисово в гаражах был обнаружен вот этот Buick Skyhawk, он всего лишь на 12 лет моложе меня самого. Внешне автомобиль смотрелся очень печально, а весь салон и вовсе был разбросан по углам гаража. Однако я не поленился все же его поддомкратить и обнаружил, что кузов весьма крепок, пороги и днище целы. Дополнительным плюсом стали бывшие в наличии и в порядке документы, что у подобных машин бывает далеко не всегда.

Что интересно, машина, стоявшая бог знает сколько лет без движения, завелась – пусть и с помощью бутылки с трубочкой, поскольку бензонасос признаков жизни не подавал. Автоматическая коробка тоже работала, что удалось проверить весьма забавным образом – сын бежал рядом с бутылкой бензина, пока я сидел на табуретке за рулем! В общем, решено было брать. Владелец хотел за Skyhawk 300 000 рублей, но сошлись в итоге на 230 000.

Потом была долгая история с оформлением, поскольку обнаружилась ошибка в одном знаке VIN-номера, и последовала экспертиза. Но в итоге все закончилось благополучно, и началось скрупулезное восстановление, которое длилось два с половиной года. Машина, естественно, строилась не для повседневной езды, а для души под поездки выходного дня, в каковом статусе и пребывает.

Снаружи

Очертания этого Buick Skyhawk – просто бомба, и в прямом, и в переносном смысле! Или нет, не бомба – метательный нож! В ее клинковых очертаниях, выгодно подчеркнутых стальной окраской, так и кричит нешуточный спортивный потенциал, который, впрочем, проявлялся только в руках у тюнингистов прежних лет, нередко ставивших в Скайхоуки и другие легкие модели на основе платформы GM H-Body мощные «восьмерки» для дрэга. В заводском же варианте этот «микро-масл-кар» имеет характер весьма мирный и покладистый, к гонкам не склонный… «Казаться, а не быть» – это про него… Но, черт возьми, никто ж вокруг об этом не знает!



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На средней стойке установлены агрессивно выглядящие «жабры», а задние боковые стекла, отороченные хромом, – натуральные наконечники стрел, будто устремленные в отстающего догоняющего.



Радиаторная решетка, окантовки фар, и передняя часть крыльев – одна сплошная пластиковая деталь весьма сложной для своих лет формы. В нашей стране, к примеру, в те годы отливать с высокой точностью столь значительные пластиковые массивы еще не умели… Бампера, кстати, силовые – в них проходит мощный алюминиевый брус и за них цепляется штатный домкрат, имеющий конструкцию, типа «хайджека»!



Колеса смотрятся очень гармонично, но если начать приглядываться, то понимаешь, что они довольно маленькие. Да-да, это всего лишь 13-дюймовые диски! Несмотря на броский вид, диски – стальные штамповки. Модель – GM Rally Wheels. Выглядят они шикарно – окрашенные в черный цвет, с «трим-рингами» (никелированными кольцами по ободу), и «ди-слотами» (металлическими никелированными молдингами для отверстий)! «Ди-слоты» склонны к побрякиванию на ходу, но не теряются – усы фиксации очень мощные. Разболтовка дисков на Buick Skyhawk редкая, 4х4 дюйма, по нашему – 4х101.6 мм. Такая встречалась разве что на британских старых Mini и MG.



К слову, на Skyhawk ставилось и штатное «литье» с круглыми отверстиями – так называемые «телефонные». Не поняли? Эх, молодежь… Имеется в виду каноничный телефон с круглым вращающимся диском для набора номера! Но смотрелись легкосплавные колеса, как ни странно, менее выигрышно, чем стальные GM Rally Wheels.



Замок багажника прячется под сдвигающейся эмблемой. Под ней – шильдик «аутоматик», который ставился на версии для Старого света, чтобы подчеркнуть достоинства заокеанской машины на фоне коренных европейских моделей, в оснащении которых в то время преобладала ручная трансмиссия.

Внутри

В рамках семейства GM H-Body у Buick Skyhawk было несколько двойников под родственными марками. Один из наиболее известных – Chevrolet Monza (не путать с одноименным Опелем!). Так вот, Monza позиционировалась как более мощная и более близкая к спорту машина с 5-литровым мотором и простейшим виниловым салоном. А вот Skyhawk шел со скромным 3,8-литровым двигателем, но более богатой велюровой отделкой салона, да и ручная коробка передач для него была редкостью. Этот Скайхоук внутри – в сочном красном велюре, что очень ему идет!



Хотя машина в целом позиционировалась как бюджетная, и конкретно этот экземпляр оснащен скромно, внимание к мелочам все же налицо. Даже с простенькими ручными стеклоподъемниками дверь не так уж проста – в ее отделке и винил, и велюр, и ковровая «шерсть», и вставочка под дерево в оторочке хромированных линий!



Даже обод руля – и тот красный!

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Именно этот Buick Skyhawk – один из 400 экземпляров, собранных для продаж в Европе, что видно по ряду признаков, самым выразительным из которых является шкала спидометра в километрах в час. А вот рукоятка АКП у него на тоннеле пола, а не на руле – не по той же причине, а с целью большей унификации машин с автоматической и ручной КПП.



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Климатическая панель – чисто «жигулевская»: два движковых регулятора направления и температуры воздуха и двухрежимный переключатель вентилятора. Кондиционер в этой комплектации отсутствует, но зато в ногах водителя и пассажира есть дополнительные дефлекторы для поддува свежего воздуха из-под крыла в движении.



Доступ на заднее сиденье, как и в любой двухдверке, не слишком удобный, но зато двоих там ждут комфортные раздельные кресла с удобными подлокотниками. Еще бы не нависала так низко круто ниспадающая крыша… С большим ростом там все же долго не засидишься...



Особенность задних сидений – в возможности формирования ровного спального места (если, конечно, багажник пуст!). Единая для обоих задних кресел спинка откидывается вперед, а затем из нее раскладывается дополнительный металлический (окрашенный в цвет салона с одной стороны и обтянутый красным ворсом – с другой) щиток, закрывающий место для ног. Ногами в сторону заднего бампера, а на металлический щиток – подушки и голову, и можно вполне комфортно вытянуться во весь рост!



Отдельная фишка этой машины, заслуживающая особенного внимания, – восьмидорожечная магнитола стандарта «8-Track» («Эйт-Трек»), также известная под названием «Stereo-8». Причем полностью исправная и работоспособная!



Особенность этого изначально чисто автомобильного формата аудио, вытесненного впоследствии компакт-кассетами, в четырех стереофонических каналах записи на одной пленке, которая была закольцована и двигалась в одну сторону, без переворотов и перемотки. Магнитная звукоснимающая головка могла переключаться между каналами, сдвигаясь вверх и вниз по ширине пленки либо автоматически, либо вручную.

Работало это так. Длительность промотки всей пленки от начала до конца – 12 минут. В автоматическом режиме воспроизведение начиналось с первого канала, и проигрывалось 12 минут музыки, за которые закольцованная пленка совершала полный оборот. После чего головка автоматически смещалась на несколько миллиметров, вставая на второй канал, и пленка продолжала крутиться дальше, воспроизводя следующие 12 минут записи. И далее соответственно. Также был доступен и ручной режим переключения между каналами, что было особенно удобно, если на кассете записывался сборник – 12 минут песен одного артиста или жанра, 12 – другого, и т. д.



В автомагнитоле, установленной в Buick Skyhawk, вдобавок применяется весьма забавная механика! Кассета вставляется прямо в «дисплей», в аналоговую шкалу радиоприемника, которая утапливается внутрь под нажимом кассеты, пропуская ее к лентопротяжному механизму!



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Багажник у Skyhawk весьма приличный, несмотря на не слишком большую глубину. Из-за перегруженности вещами нам не удалось его сфотографировать, но стоит как минимум упомянуть о необычном запасном колесе! «Запаска» у Skyhawk находится в сжатом, сплюснутом состоянии, а при накачивании расправляется, напоминая эффект гофры. Убирая же ее обратно на место, нужно выпустить воздух, и за счет упругости резины определенного профиля она сама сложится, уменьшив свою высоту, чтобы поместиться в нише.

Железо

Для Skyhawk предлагался один-единственный (что нетипично для американского автопрома) двигатель – V-образная шестерка «231», атмосферный мотор объемом 3,8 литра. Это достаточно старый чугунный нижневальный движок, который был в свое время заброшен General Motors по причине вытеснения его многолитровыми V8, но в 70-х, на волне нефтяного кризиса, компании пришлось к нему вернуться и даже заново восстановить производство, поскольку имевшиеся у GM еще меньшие по объему рядные моторы не находили особого спроса у покупателей.



Отдача скромная – мотор выдает всего лишь 110 сил. Крутящий момент от двигателя передается на олдскульную трехступенчатую АКП TH350 без электронного управления.



Из любопытного под капотом можно отметить огромный трамблер, совмещенный с катушкой зажигания, и достаточно сложный и продвинутый по экологии для своих лет двухкамерный карбюратор от одного из самых известных производителей карбюраторов в мире – Rochester. Длинная алюминиевая втулка, на которую насажена крыльчатка вентилятора, – это издержки унификации: кузов у этого Skyhawk был общим с Chevrolet Monza, на котором 5-литровый мотор был длиннее, и лопасти вентилятора находились вплотную к радиатору. На Бьюике же мотор короче, и крыльчатку пришлось приближать к радиатору с помощью удлиняющей втулки



Как уже говорилось, восстановление машины до ее нынешнего состояния (а работ еще предстоит немало!) заняло 2,5 года. За это время Алексей стал активным членом американского клуба любителей машин на платформе H-Body, дружелюбное коммьюнити которого оказало ему неоценимую помощь советами по ремонту, в поиске запчастей и электросхем.

Рассказывает владелец:



– Фактически в России мне удалось найти только стуканутый мотор в Питере, с которого я купил в запас впускные и выпускные коллекторы, головки, трамблер, карбюратор – все вместе на 5000 рублей. Остальное же приходилось выписывать по баснословным ценам из-за океана, хотя нередко и там случались приятные сюрпризы и неожиданные находки! Расходники на эту машину все есть в наличии – тормозные диски, колодки, фильтры и прочее. За 200$ я купил в Штатах полный кит переборки передней подвески: все втулки рычагов, все сайлентблоки, стойки стабилизатора, маятниковый рычаг, верхние и нижние шаровые – причем не из пыльных запасов, а современного производства.

С элементами интерьера и экстерьера все гораздо сложнее… Нет проблем только с деталями, которые ставились в том числе и на массовые модели GM. Например, те же фары, переключатель света – они без изменения монтировались на десятки моделей в течение десятков лет. Понятно, что их хватает в продаже и в виде новых оригиналов, и в виде новоделов.



General Motors – мастера унификации, но иногда это работает и в минус… Например, руль на этот Skyhawk стоит 1000$, ибо он применялся также на Корветах тех же лет и весьма востребован у реставраторов, поскольку Корвет – не в пример более известная и популярная машина…



Всё недостающее мы с сыном искали в первую очередь именно на H-Body-форуме, поскольку цены там совершенно иные, нежели у профессиональных ретроторговцев на eBay. Сломанные и недостающие хромированные детали отделки было найти очень сложно и дорого. Очень долго искали «маркеры» на передние крылья – светоотражающие катафоты. Купили их, лишь когда узнали, что такие же шли на Камаро первого поколения. Дверные ручки внутренние были порваны, но когда выяснилось, что такие же ставили на Файрберд третьего поколения, смогли найти новые и даже в цвет салона! Новое торпедо стоит в пересчете на рубли приблизительно 60 000 рублей, но на распродаже какого-то очищаемого склада в США его совершенно случайно сын обнаружил и купил за 49$... Точно так же нашли новое половое покрытие в салон – все это пока лежит и ждет установки.



Большие проблемы доставили поиски бокового стекла, которое лопнуло во время парковки во дворе – приходим с утра, а оно все в крошку. Думали, кто-то разбил, но потом посмотрели записи с камер и увидели, как оно без причин и без людей рядом просто взрывается и осыпается кубиками! Видимо, скопились какие-то внутренние напряжения… Попытки изготовить его на заказ у наших автостекольщиков ни к чему не привели, поскольку за стекло, изогнутое в трех плоскостях, они не взялись…

В движении

Посадка в Skyhawk достаточно низкая, «спортивная». Усаживаюсь и начинаю искать рукоятку подсоса, типичную для карбюратора, но ее тут нет! Система подсоса – полуавтоматическая. Перед запуском нужно сперва коротко нажать на газ до упора – это взводит биметаллическую пружину воздушной заслонки, а по мере прогрева она раскручивается, приоткрывая заслонку и снижая обороты до холостых. Эта система работает чуть иначе, чем «автоподсос» в других карбюраторах, где биметаллическая пружина управляет и открытием, и закрытием заслонки прогрева. Там со временем характеристики пружины меняются, из-за этого заслонка может не полностью открывать или закрывать камеру. Когда же взведение пружины (закрытие заслонки) обеспечивается вручную (в смысле – «вножную»!), то оно всегда происходит четко и до конца, что гарантирует более стабильный и быстрый запуск.

Двигатель прогрелся и сыто урчит – звук, конечно, не как у V8, но тоже весьма солидный и приятный. Несмотря на скромные 110 сил, машина великолепно тянет с низких оборотов, как и положено американскому нижневальнику. Мотор не так уж слаб, как может показаться – от коробки к заднему мосту параллельно кардану вдоль кузова идет профильная тяга, препятствующая скручиванию кузова при резком старте! Крутящий момент отличный; на старте можно «делать» большинство современных машин бюджетного и среднего класса, но на 70-80 км/ч Скайхоук уже сдает… 3-ступенчатая коробка не дает нормально развить скорость.



Управление коробкой – чисто механическое: можно ехать на затяжных передачах (при желании реально и на первой плавно разгоняться вплоть до 70-80), или она перещелкивает их достаточно быстро – все зависит от интенсивности педалирования. По трассе комфортно ехать до 110-120 км/ч – эксперимента ради мы разгоняли Скайкоук и до 150 км/ч. Но на такой скорости мотор работает уже на 5000 оборотов, и четвертой передачи не хватает просто катастрофически – допускать такое насилие над низкооборотным двигателем нельзя.



Тормоза – средненькие, ватные. Спереди они дисковые, сзади – барабанные. К их эффективности нужно привыкать: после любого современного авто они ощущаются работающими вполсилы. Управляемость – не современная, конечно, но гораздо лучше, чем у куда более любимых американцами в те годы тяжелых рамных седанов. Skyhawk – легкий, со стабилизаторами поперечной устойчивости спереди и сзади, с пружинной подвеской неразрезного заднего ведущего моста. Руль с гидроусилителем на червячно-шариковом редукторе вращается одним пальцем, но при этом для американца он достаточно внятный, люфт минимален, и «баранку» не нужно крутить чуть ли не на оборот, чтобы ощутить реакцию колесах! На городских скоростях, если не баловаться «шашками», можно вообще не заметить фирменной американской валкости – лишь мягкость и комфорт.

История модели

На волне топливного кризиса и ужесточающихся экологических требований американские производители в 70-х обратили свой взор на сегмент очень компактных и маломощных по тамошним меркам автомобилей, которые должны были отчасти компенсировать падающий спрос на продукцию автозаводов. Так, у General Motors появилась легкая заднеприводная платформа H-Body с несущим кузовом без рамы. В это семейство входило несколько очень похожих друг на друга моделей – Chevrolet Vega и Monza, Pontiac Astra и Sunbird, Buick Skyhawk и Oldsmobile Starfire, представленные в первую очередь в кузовах хетчбек и купе, в меньшей степени – седанами и универсалами, хотя желающим предлагались даже коммерческие мини-фургончики на базе этих авто.



По американским канонам эти авто считались субкомпактами и в кузовах хетчбек и купе позиционировалась как бюджетные «полу-масл-кары» для молодежи, которой были не по карману Corvette или Pontiac Trans Am. Для многих брендов, входивших в концерн GM, такие машины были весьма нетипичны – у того же Buick модель Skyhawk стала самой маленькой за всю историю марки… Собственно, в этом отчасти скрывалась причина слабого спроса на Skyhawk и Starfire в сравнении с тем же Chevrolet Monza, имевшим куда больший успех, – миниатюрные модели H-Body странновато смотрелись в роскошных автосалонах под вывесками Buick и Pontiac, и плохо воспринимались покупателями.

Первое поколение Buick Skyhawk H-Body выпускалось с 1975 по 1980 год. С 1982 по 1989 годы производилось второе поколение, но это уже была совсем другая машина – скучный и ничем не примечательный даже внешне седан на переднеприводной платформе, общей с Chevrolet Cavalier и Opel Ascona.

