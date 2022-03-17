Один из наиболее финансово доступных Porsche из семейства моделей с жидкостным охлаждением (если вообще сейчас можно говорить о доступности применительно к автомобилям!) – это Бокстер первого поколения с индексом 986. Пока модель не перешла в резкий ценовой рост, традиционно порождаемый возрастающим с годами коллекционным интересом, и ее можно купить, как просто немолодой Порше для эмоциональной езды, а не как экспонат для автомузея.

Владелец: Владимир Лебедев, 32 года, житель Реутова, работает в сфере автоматизации горно-добывающих производств.

Автомобиль: Porsche Boxster первого поколения 986, дорестайл 2000 года выпуска. Куплен нынешними хозяевами в 2021 году. Поколение выпускалось с 1996 по 2004-й.

Владимир:

– Мы приобрели Boxster около года назад, в апреле 2021 года. До этого в семье был Hyundai Solaris, но захотелось более интересный автомобиль, более эмоциональный. Покупка не была спонтанной. Мы остановились на первом поколении Бокстера по весьма простым причинам – это Порше, который вошел в поколение классических, максимально подешевев, но еще не приблизившись вплотную к стадии, когда сохранившиеся экземпляры приобретают для коллекции, а не для езды.

Дизайн узнаваемый и привлекательный – машина, что называется, красиво постарела, не потеряв актуальности и дерзкого характера! Этот Бокстер первого поколения 2000 года в нашелся в Санкт-Петербурге. Причем по низу рынка для нормального состояния – 800 000 рублей с пробегом 130 000 км.

Сохран оказался достойный, отсутствовал внешний и внутренний тюнинг и следы спортивной или молодежной эксплуатации, поэтому мы нормально восприняли даже перекрашенный кузов, который был явно выкрашен не наспех на продажу, а гораздо раньше и весьма качественно. Тем не менее именно перекраска кузова привела к некоторому изменению первоначальных планов – нам хотелось использовать Porsche Boxster повседневно круглый год, но впоследствии от этой идеи пришлось отказаться, сделав спорткар чисто летним, а для «эвридей-езды» в грязные и холодные сезоны приобретя другой авто.

Решили поберечь кузов спорткара, опасаясь, что штатная оцинковка под перекраской может быть не везде цела. Плюс машина покупалась в первую очередь для удовольствия и позитива, а удовольствие от езды зимой в целом сомнительное, поскольку автомобиль постоянно либо грязный, либо очень грязный. Хотя технически для круглогодичного передвижения на Бокстере никаких препятствий нет – в комплекте идет жесткая крыша, за счет небольшого салона в машине великолепно работает печка, а сиденья имеют электрообогрев. На нем любая поездка превращается в маленький праздник: машина смотрится намного роскошнее, чем стоит, и нравится людям – приятно ловить взгляды восхищения и одобрения. Тем более что сейчас на ней чаще ездит моя жена Анастасия!

Хотя кому-то, безусловно, более каноничными кажутся лишь Porsche на «ручке», Владимир целенаправленно искал машину на автомате, поскольку предполагалась постоянная городская эксплуатация, в том числе и девушкой, и без спорта в его серьезном понимании. От машины больше требовалось умение создавать настроение и приносить радость, нежели регулярно выкладываться в клубах резинового дыма на весь свой немалый потенциал мощности и управляемости. Опять же, кто-то может возмутиться, что это, дескать, кощунство в отношении спорткара, но такое решение – вопрос хозяйского выбора, и с собственным Porsche каждый волен делать, что пожелает…

Снаружи

Любой Porsche выглядит шикарно, и слово «спорт» для него – не пустой звук, как для большинства современных машин, в которых термины «спорт-пакет», «спорт-режим», «спорт-профиль» и «спорт-что-там-то-еще» вызывают только грустную улыбку… У Бокстера же в любом ракурсе налицо потенциал нешуточной динамики, который, что важно, всегда есть, чем подтвердить!



Первое поколение Boxster интересно еще и тем, что делит дизайн передней части с близким по возрасту поколением модели 911! Практически в одно время с конвейеров в немецком Штутгарте и в финском Уусикаунпунке начали сходить машины пятого поколения 911 под индексом 996 и первого поколения Boxster под индексом 986 – и выглядели они спереди, как близнецы-братья! Ибо 996 стал первым и единственным 911 с фарами НЕ круглой/овальной формы, породнившись их очертаниями с гораздо более бюджетным соседом по модельной линейке.



Увидев нагоняющий автомобиль в зеркале заднего вида, нельзя было отличить Бокстер от 911 – ясность появлялась лишь после обгона (который обычно следовал достаточно быстро) и вида кормы, чьи контуры в среднемоторной и заднемоторной компоновке уже не перепутать! Впрочем, «сходство лиц» оказалось не вечным – маркетинговая политика Porsche быстро исправила сделанную, по их мнению, ошибку и в следующих поколениях развела модели в плане дизайна, устранив общность между семействами 911 и Boxster.

Знаменитая «яичница» – округлые фары с сочетанием «белка и желтка». Сколько копий было сломано фанатами Porsche в свое время, когда вышли новая модификация 911 и первое поколение Boxter! Сколько восторгов звучало, когда при рестайлинге 2002 года фары Бокстера стали прозрачными, лишившись «желтка». Сейчас даже смешно вспоминать, какие шли холивары, где эти модели всерьез называли «самыми уродливыми Porsche» всего лишь из-за фар! К счастью, споры давно утихли, и «уродство» перешло в категорию достоинств – многие владельцы бережно сохраняют «яичницу», ценя ее за «исторический» вид и в качестве вызвавшего столько споров дизайнерского казуса.



Механизм подъема и опускания мягкой крыши – то, в чем Porsche знает толк, поскольку искусство создания таких крыш оттачивается уже 67 лет, начиная с модели 356 1955 года. Этими механизмами в Штутгарте занимается обособленный инженерный отдел. А Boxster 986 интересен первым серийным тентом, полуавтоматически (электропривод движения механизма и ручная фиксация передней кромки крыши к рамке лобового стекла) складывающимся по Z-образной схеме. Крыша на легких магниевых опорах убирается в форме буквы Z в отсек внешней поверхностью наверх. Процесс, в котором задействовано 12 мотор-редукторов, занимает двенадцать секунд, бесшумен и допускается на скоростях до 50 км/ч.



Выдвижной спойлер поднимается автоматически на скорости от 120 км/ч. Также его можно поднять вручную, кнопкой из салона.



Внутри​



Светлый кожаный салон визуально расширяет тесноватый (правда, не в ширину, а в длину!) кокпит спорткара и смотрится превосходно! Хотя ничто так не увеличивает пространство, как поднятая крыша.

По современным меркам салон может показаться скучноватым, но по комфорту и эргономичности его трудно переплюнуть и по сей день. Он как дорогой костюм, сшитый высококлассным портным – может слегка устареть по фасону, ничуть при этом не утратив эффекта «второй кожи»! При этом обилием электрических сервисов этот Бокстер похвастаться не может – например, у кресел электрические регулировки распространяются только на наклон спинок, а все остальное делается вручную. И даже наличие обогрева – относительно редкая опция. Руль регулируется только по наклону. Из существенных элементов комфорта – кондиционер и аудиосистема, которую даже сложно назвать мультимедийной.



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Натуральная белая кожа с легким кремовым оттенком выглядит богато, но картину несколько смазывают густо-черные пластиковые элементы торпедо. Черный с белым отлично сочетаются, но в данном случае возникает ощущение нештатной перешивки салона. Хотя это, конечно, тот самый вопрос вкуса и цвета.



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Porsche бережно чтут свои же традиции даже в мелочах: лючок бензобака у Boxster 986 располагается на переднем правом крыле, как и у первой машины под маркой гарцующего коня – того самого родстера Porsche 356 1955 года! То же и внутри: ключ зажигания, как и у любого Porsche, тут, разумеется, под левую руку, хотя с удобством такого размещения многие поспорят. В кругу поклонников марки принято считать, что замок слева от руля – старая дань автоспорту, где часто гонка начиналась с короткого пешего спринта пилотов к своим автомобилям, и возможность сразу сунуть руку в салон, начав заводить мотор, пока тело еще занимает место в кресле, давало какие-то доли секунды форы. Легенда красивая, но «левый ключ» встречался в середине ХХ века нередко, в том числе и у машин, напрочь чуждых спорту по определению. Скорее, тут больше подходит версия, гласящая о том, что Фердинанд Порше был левшой и сделал так, как ему лично казалось удобнее, ну а дальше все завертелось. Тем более что самые первые модели штутгартской марки порой строились малосерийно – чисто для себя и друзей, и лишь позже становились мировыми бестселлерами.



Как и положено, при перевороте кузова шеи водителя и пассажира защищают массивные и прочные дуги безопасности, выступающие заодно и в роли каркаса сетчатых антиветровых экранов. А между дугами вдобавок установлено стекло, оптимизирующее воздушные потоки при езде без крыши и уменьшающее шум.



У всех Бокстеров по два багажника – спереди и сзади. Не слишком большие, но вполне пригодные для массовых задач типичного жителя мегаполиса. Передний багажник узкий и глубокий, задний – наоборот. В переднем часть объема съедает докатка, плюс в нем расположены горловины бачка ГУР и стеклоомывателя, а в заднем – маслозаливная горловина двигателя, масляный щуп и пробка системы охлаждения.



Железо​

Собственно, по ключевым агрегатам этот Бокстер первого поколения 986 (1996-2004) практически не отличается от следующего поколения 987 (2005-2012) первых лет выпуска, что не может не греть душу владельцев «старичков». Двигатель тут из линейки M96, шестицилиндровый атмосферный оппозитник на 2,7 литра и 228 сил. Топливо – 100-й или хотя бы 98-й бензин. Исторически этот мотор примечателен закрытием эпопеи воздушно-охлаждаемых двигателей Porsche, что хотя и стало ударом по ортодоксам, но все же было явно неизбежным...

КПП – пятиступенчатый гидроавтомат ZF 5HP19 с возможностью ручного переключения передач кнопками на руле, известный также по массе моделей VW, Audi, BMW, Jaguar и т.п. Подвеска вся независимая, на стойках МакФерсон. Тормоза дисковые по кругу с ABS, но система стабилизации отсутствует. Рулевое управление – острая и короткоходная рейка с ГУР.

Частичный доступ к двигателю (к помпе, к ремню промежуточных агрегатов, генератору) осуществляется через салон после откидывания задних сидений, а основной – сверху. Особое промежуточное положение крыши открывает доступ к двигателю и его впускному коллектору, воздушному фильтру. Сперва, правда, нужно снять шумо- и термоизолирующую крышку:



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Воздухозаборные «жабры» на задних крыльях тут – именно для дополнительного охлаждения мотора, а не элемент кузовного дизайна, как на псевдоспортивных автомобилях.



Неспешный поиск позволил Владимиру и Анастасии наткнуться на достаточно беспроблемный экземпляр Бокстера. За примерно год владения никаких серьезных ремонтов в целом не потребовалось. Если не считать типовые замены жидкостей и колодок, было проведено несколько необременительных по деньгам работ. Перекрасили от сколов передний бампер, что по цене в целом одинаково и для спорткара, и для «Соляриса». Восстановили работу кондиционера, который не функционировал из-за замятия одной из трубок под днищем после неудачного преодоления бордюра (вернее, поребрика, ибо дело было в Питере!) прежним хозяином. Починили забарахлившую контактную группу в замке зажигания. Сняли мягкую крышу и отдали на перешив потерявшего эластичность и начавшего трескаться гибкого заднего стекла, найдя специализированного мастера по кабриолетам. При стоимости нового тента в 300 000 рублей (по ценам годичной давности, ибо сейчас даже страшно интересоваться!) обновление прежнего обошлось в гуманные 15 000 рублей. На аукционе в Японии разыскали и купили отсутствующий комплект штатного инструмента (отвертка, баллонный ключ и буксировочный крюк) за 6000 рублей. Собственно, на этом ремонт и вложения пока завершились.



В движении

Некоторое время назад мы изучали в аналогичном формате второе поколение Boxster – под индексом 987. И если бы не временной разрыв между этими знакомствами в несколько месяцев, то, возможно, некоторую разницу и можно было бы ощутить – ну хотя бы за счет некоторого преимущества второго поколения перед первым в мощности – 245 сил против 228 на аналогичных моторах. Но время съело в памяти мелкие различия, а существенных – их просто нет! Тот же 2,7-литровый оппозитник, та же автоматическая трансмиссия, та же развесовка и габариты – и, как уже говорилось выше, принципиального отрыва не произошло. Бокстер-1 и Бокстер-2 похожи по поведению, как братья-близнецы, коими они во многом и являются, а характеристики управляемости, динамики и торможения изначально были выведены на столь высокий уровень, что радикально что-то улучшать просто не потребовалось. Да и едва ли удалось бы без выведения модели из относительно доступного ценового коридора, в немалой степени заложившего её успех.

В городском режиме в летний сезон машина работает в качестве высокоэффективного генератора позитива, и ее внутренний зверь спокоен и слегка игрив. Когда продавливать правую педаль дальше середины просто негде, спортивный характер Бокстер проявляет лишь отточенной управляемостью, которая дарит кайф даже в обычном потоке с бесчисленными камерами, где «заниматься спортом» безответственно и небезопасно. Ибо даже на скромных светофорных скоростях и «таксистских» оборотах любому движению острейшего руля машина повинуется с выдающейся точностью, словно в подвеске нет резиновых элементов, а шины представляют собой лишь тонкие резиновые кольца с жесткостью хоккейных шайб!

Никакого запаздывания в отклике, реакции на руль стремительны и четки, крены практически отсутствуют, а сбалансированность центральномоторной развесовки позволяет, не имея никакого гоночного опыта, проходить 90-градусные повороты на скоростях до 70-80 км/ч без намека на срыв колес и без попыток хоть чуть-чуть изменить запланированную водителем траекторию. И это при отсутствии ESP, которая у Porsche появилась под названием PSM впервые как раз именно на первом Boxster. Порода есть порода! Если же вырваться из городской толчеи и дать волю мотору, то Бокстер мгновенно напомнит вам вкус адреналина. Двигатель любит как следует покрутиться и совершенно не боится раз за разом стучать стрелкой тахометра по красной зоне. Именно к отсечке он щедро выдает все, что имеет, стремительно раскручиваясь из адаптивно повышенных агрессивным стилем педалирования холостых оборотов и выдавая на заднюю ось весь свой динамический потенциал с помощью коробки, которая максимально растягивает пониженные передачи, как можно дольше выжимая крутящий момент на каждой ступени.

При этом тщательно просчитанная аэродинамика кузова, плоское днище, сложная конструкция крыши и хитрый многослойный материал создают акустический комфорт в салоне, и под мягким тентом в Бокстере тише, чем под цельными крышами многих бюджетных авто, которые моложе его на пару десятилетий!

История модели

Производители автомобилей всегда стремились растянуть славу своих дорогих и культовых моделей настолько, чтобы ее уголок накрыл и младших братьев в семье, укрепив их статус в глазах покупателей. Для этого используются даже минимальные, зачастую притянутые за уши сходства в технологиях, а также спортивные успехи старших. Если же говорить в этом контексте о семействах 911 и Boxster, то последний, будучи бюджетным на фоне 911 (насколько вообще может быть бюджетным спорткар!), умудрился не только встать особняком как абсолютно самостоятельная и самодостаточная линейка с обширным набором фирменных достоинств, но и вытащить компанию Porsche из затяжного кризиса. Обладая превосходными драйверскими качествами и броским дизайном, Бокстер первого поколения стал самым продаваемым автомобилем немецкой марки, удерживая этот титул с 1996 года и до 2003-го, в котором появился принявший пальму лидерства кроссовер Cayenne.

Этот родстер и поныне представлен в плеяде моделей Porsche: двухместный автомобиль с подъемной крышей (мягкий верх с электроприводом + съемная жесткая «зимняя» крыша) и в среднемоторной компоновке, где двигатель стоит за спинками сидений, коробкой передач назад, в сторону ведущего заднего моста. Название представляет собой гибрид слов «boxer» (оппозитный двигатель) и тип кузова «roadster». На сегодняшний день насчитывается четыре поколения Boxster: 986 (1996-2004), 987 (2005-2012), 981 (2012-2016) и 718 (с 2016 и по настоящее время). Также отдельной веткой Бокстеров развивается купе-фастбек Cayman.

