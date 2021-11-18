Созреть до покупки огненно-красного спорткара-кабриолета можно в любом возрасте, а не только в «средне-кризисном», как многие считают! Собственно, такие безумства и нужно совершать в молодости – а то потом, как гласит известная шутка, все деньги будут уходить на саженцы…

Владелец – Дмитрий Мацнев, 35 лет, г. Люберцы, работает в строительной сфере.

Автомобиль – Porsche Boxster, кузов 987, 2007 год, рестайлинг



Рассказывает Дмитрий:

– Несмотря на наличие в семье двух автомобилей, с год назад я начал подыскивать себе персональную игрушку. Хотелось кабриолет, но со спортивным характером. Первым делом я смотрел на любимые мной автомобили концерна Volkswagen – к примеру, Audi TT, но данные родстеры в России не продавались, и найти их было непросто. Также интересовал меня и Volkswagen Eos со своей многоступенчатой крышей, но он показался скучноватым внешне. Смотрел я Audi А3 и А5, VW Scirocco и даже таких мастодонтов, как R8 и Jaguar F-type, но что-то где-то да не устраивало. Про родстер от Porsche я вообще ничего не знал – для меня на тот момент и Boxster, и Cayman, и 911 были одной машиной. Собственно, и сейчас на улице часто спрашивают: «это 911?!».

Когда же стало понятно, что двухместный родстер Boxster в целом и второе поколение в частности – это как раз то что мне нужно, начался поиск конкретного экземпляра. Не скажу, что он был сопряжен с какими-то трудностями – в целом, если покупать по среднерыночной цене и не ставить цели радикально сэкономить, то машину в хорошем состоянии поколения 987 можно приобрести без особого труда. Я свою нашел в Питере – до меня у нее было два владельца и пробег составил 83 000 километров. В 2020 году я купил ее за 1,5 миллиона рублей, но сейчас за машины этого же года и с аналогичным пробегом просят уже 2,1-2,3 млн.

Boxster был проверен перед покупкой на местном питерском сервисе с выдачей резюме «доедет куда угодно!» и некоторого количества рекомендаций по мелочам в подвеске. А относительно простая (по сравнению с более свежими поколениями) техническая начинка машины обеспечивала определенную прозрачность в плане состояния при первичном осмотре во время покупки и в дальнейшем при владении, не обещая неприятных и дорогостоящих «сюрпризов».

Собственно, так оно и вышло – я нашел устраивающий меня неофициальный клубный сервис, но за десять тысяч, что уже накатал, ничего серьезного и дорогостоящего не делал. Были проведены типовые регламентные работы (замена масел в двигателе и коробке, антифриза, колодок, свечей, фильтров и т.п.), промыты радиаторы, проведена профилактика подъемной крыши (смазка механизма, обработка специальным кондиционером тента). Все остальное делалось уже не по необходимости, а для удовольствия. Детейлинг салона и кузова (полировка с «керамикой»), ликвидация надоедливого «жука» из замка зажигания и т.п.

Boxster принято считать «входным билетом» в клуб Porsche, и действительно, кузов 987 – это удачный выбор начинающего поршевода во многих аспектах. Возраст машин последних лет выпуска этого поколения (2005-2012) предполагает существенный остаточный ресурс конструкции, учитывая, что Porsche чаще всего приобретаются как машины выходного дня, и при умеренном количестве владельцев и пробеге не придется существенно ни во что вкладываться. В свою очередь ездовые характеристики находятся на очень высоком уровне, а внешний вид машины – совершенно вневременной.

Снаружи

Любой автомобиль с возрастом полтора десятка лет отчетливо демонстрирует этот возраст весьма заметными нюансами давно вышедшего из моды дизайна, но со спорткарами вообще и с Porsche в частности эта концепция, к счастью, практически не работает! Машины со штутгартским жеребцом на щите всегда отличались экстравагантным обликом, и то, что неординарно выглядело в 2007 году, неординарно смотрится и в 2021-м! Истинные поклонники марки, разумеется, смотрят глубже и видят, что перед ними Boxster 987, которому четырнадцать годиков от роду, но сколько таких фанатичных специалистов? Большинство же просто восклицает «вау!» и искренне восхищается роскошным спортивным автомобилем.



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Крыша складывается сложным Z-образным зигзагом, управляется дюжиной электромоторов и требует 12 секунд на весь процесс.



Окно в задней части тента – стеклянное (на первом поколении было из мягкого пластика).



Дуги безопасности – мощные, интегрированные в жесткий кузов. Между ними установлено стекло.



Поскольку компоновка у машины среднемоторная, двигатель, по сути, находится «в салоне». Подобраться к нему можно частично сверху (под механизмом тента скрывается жестяная теплоизолирующая крышка-колпак, которую нужно снять, открутив несколько винтов), но доступ там только к незначительному количеству узлов (впускной коллектор, воздушный фильтр, дроссельная заслонка). Основной же «вход» – снизу. Например, свечи меняются через… колесную арку со снятым колесом и подкрылком!



И спереди, и сзади у машины багажники. Задний имеет объем 150 литров, передний – 190 литров. Пара крупных чемоданов и огромная спортивная сумка влезают без проблем.



Лючок в заднем багажнике открывает доступ к маслозаливной и радиаторной горловинам:



…а в переднем – к бачку ГТЦ:



Диски – от Boxster S, 18-дюймовые (базовый вариант для простого 987 – 17-е колеса). Резина, как и у всех Porsche – разноширокая: спереди – 235/45, сзади – 265/50.

Внутри​

Эстеты могут заявить, что красный салон в красном спорткаре – клише безвкусицы, однако, на мой взгляд, это хотя и клише, но весьма удачное и вневременное. Такой стиль просто не надо воспринимать слишком серьезно и критично – это примерно как Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери: формально круто, но в целом легко, иронично и местами несерьезно. Тем более что салон тут и не красный, а оранжево-красный.



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Все мы имеем разную комплекцию, но каждый, кто сядет в кресло Бокстера, наверняка подумает про себя: «Черт возьми, как под меня сделано!». Посадка идеальна и для серьезного отжига на треке, и для городского фланирования. При этом обогрева сидений нет: зачем он летнему спорткару с откидной крышей? Зато в натуральную кожу зашито абсолютно все – первым владельцем был дополнительно заказан расширенный «кожаный пакет».



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Приборная панель – с белыми шкалами, от S-версии. Заказывалась как опция – в базовом варианте 987 шкалы темные.



В нише порога лежит в специально отформованном под нее чехле фирменный зонтик!



Железо​

Выбор этого поколения «Бокстера» сделан Дмитрием неслучайно. Автомобиль, несмотря на возраст, в полной мере обладает фирменной управляемостью Porsche и ничуть не устарел внешне, однако по технической части он как раз устарел, что в глазах многих поклонников пошло ему лишь на пользу с точки зрения покупки на вторичном рынке в наши дни! Ибо в последующих поколениях Boxster утратил, развиваясь в соответствии с технологической модой, то, что ценилось значительным числом фанатов. Хотя, впрочем, немало и приобрел…

В 2012 году, на следующей генерации «Бокстера» под номером 981, вместо классического пятиступенчатого гидроавтомата ZF 5HP19 применили роботизированную коробку Porsche DoppelKupplung… PDK – эффективная и достаточно надежная фирменная трансмиссия Porsche, однако это все же «тот самый» преселективный робот, которому свойственна некоторая своенравность, периодическая непредсказуемость и общая нервозность характера. Ремонт PDK знаком далеко не всем неофициалам, а официалы норовят при любой неисправности менять коробку целиком – и желательно за счет владельца. В то время как 5HP19 однозначно входит в десятку лучших каноничных автоматических трансмиссий в мире – эта мощная, плавная и предсказуемая гидромеханика чрезвычайно надежна, ремонтопригодна и изучена до последнего болтика всеми мастерами-«коробочниками», включая провинциальных «кулибиных».

Клавиши на руле переключают передачи в ручном режиме. Это опять же опциональная фишка – в базовом 987 их не было:



После трансмиссии пришел черед и мотора – в 2016 году в генерации 718 Boxster лишился и культового оппозитного шестицилиндрового двигателя, получив вместо него турбированную рядную «четверку». Опять же не могу сказать, что новые машины стали «слабее» – наоборот, мощности возросли, динамика увеличилась. Но некие неотъемлемые и годами культивируемые черты породы «штутгартских жеребцов» исчезли, что нравится далеко не всем.



На этом Boxster 987 пока все предельно честное и в хорошем смысле олдскульное. Базовая оппозитная атмосферная «шестерка» 2,7 литра, 245 сил, 6,7 секунд до сотни. Надо ли говорить, что уже с водяным, разумеется, охлаждением? Совсем уже «старообрядческие» воздушники, фанатов которых тоже до сих пор полно, исчезли в 1997-м. Мотор «доналоговый», ибо сорить деньгами без причин не любят даже владельцы Porsche (со следующего поколения базовый двигатель чуть прирос литражом и «лошадями», став 252-сильным, а это выброшенные сорок тысяч рублей налога на ровном месте).



Трансмиссия – та самая ZF 5HP19 с приводом на заднюю же, разумеется, ось. Тысячах на 150 эту коробку можно будет отправить на необременительную по цене превентивную капиталку с полным восстановлением ресурса. Но пока же пробег у этой машины 90 тысяч, и до проблем еще далеко. Тормоза по кругу – Brembo, что позволяет ремонтировать их не слишком дорого без всяких компромиссов по «кроилову», ибо вдвое более дорогой поршевский оригинал – та же самая Brembo. Рулевое управление – еще с гидроусилителем (от него опять же отказались в следующем поколении в пользу электричества)…



В движении​

Любой Porsche – это автомобиль, щедро дарящий драйверские эмоции. Безусловно, мучить его в повседневных городских пробках – моветон: это как дикого гепарда водить на цепочке… Такому зверю однозначно нужен трековый выгул, куда, впрочем, владелец его и вывозит регулярно раз в месяц. Нам же на небольшой тест-драйв выпадает как раз городской режим. Но и вне спортивных трасс Boxster способен будоражить и разгонять кровь – за спиной, практически в десяти сантиметрах, рычит выхлопом двигатель, обороты постоянно задраны, машина ежеминутно ждет команды и готова к старту. А летом непревзойденный кайф – спокойно круизить с открытым верхом.

Любой Porsche великолепно управляем: садясь в него после какого-нибудь обычного авто, который в целом в обзорах называют прилично слушающимся руля, понимаешь, что все, что было до Porsche – это слабоконтролируемые «телеги», весьма условно подчиняющиеся водителю. За рулем Boxster становится понятно, что для управляемости низкий центр тяжести и двигатель посередине важнее любых современных «умных» подвесок, любых электронных систем стабилизации в виде надстроек на ABS, и т.п. Машина всегда стабильна – она ввинчивается в поворот, повинуясь движению острого руля, будто ножка циркуля, который второй ножкой прочно вколот в поверхность! Boxster образцово демонстрирует нейтральную поворачиваемость, свойственную всем среднемоторным компоновкам, и в этом плане он идеален для водителя с не слишком большим гоночным опытом. В отличие от того же заднемоторного семейства 911, легче срываемого в занос и требующего повышенного контроля (правда, в обмен на несколько более интенсивный и эмоциональный драйв!), Boxster гораздо более предсказуем, понятен и безопасен для начинающих спорткаровладельцев, будучи честным входным билетом в мир Porsche.

Автоматическая гидромеханическая коробка переключается мягко и плавно – если не педалировать, то она вальяжна и невозмутима, но это обманчивое впечатление. Сейчас чуть ли не у каждого «овоща» имеется кнопка «спортрежима», а вот у 987 ее нет (потом, правда, появились – и «спорт», и «спорт-плюс», и всякое). Сперва это удивляет, но очень быстро понимаешь, что подобные кнопки у «гражданских» машин – это не спорт, а насмешка над спортом. Там обороты даже в спортрежиме редко выбираются за предел в пять тысяч. А в обычном режиме переключения и вовсе происходят на полутора-двух тысячах.



Boxster при обычной городской езде тоже никак не выдает свою скрытую агрессию. Спокойно перебирая передачи и переключаясь в районе 2,5 тысяч оборотов. Но интенсивное нажатие на газ вызывает настоящую бурю в цилиндрах и глушителе, вжимая в сиденье – каждая передача крутится до отсечки, на всю шкалу тахометра, практически до восьми тысяч! Мгновенный отклик и у кик-дауна – он без задержки, мгновенно «роняет» коробку и резко выстреливает. Причем если после динамичного старта остановиться, не переключаясь на паркинг или нейтраль, то машина сочтет, что веселье вовсе не закончено и стремительно начнёт старт уже со второй передачи.



Многие могут подумать, что у спортивной машины априори зубодробительная подвеска – но нет! Boxster упруг, собран, но вовсе не «дубовый». Никакого дискомфорта в позвоночнике – спорткар самую малость жестче большинства обычных гражданских седанов. Да, клиренс весьма мал, но стандартные «лежачие полицейские» не представляют проблем – бедой являются бордюры. Штатные парктроники не спасают от шкрябания глушителями и бамперами, и из-за этого пришлось поставить мультимедийное устройство с камерой заднего вида.



Обсуждать всерьез расход топлива на машине для удовольствия бессмысленно, но тем не менее… Бензин Boxster кушает сотый – ну, в крайнем случае 98-й. 95-й не подойдет – на нем можно разве что в городском спокойном режиме добраться до заправки. А «обсохнуть», в принципе, дело нехитрое: бак тут не очень-то скромный – всего 60 литров, но при интенсивной езде он незаметно улетучивается. Расход в городе не превышает 14 литров даже при весьма агрессивном стиле езды. Спокойно же можно уложиться и в 11 литров. Трасса – 9-10 литров на сотню.

История модели

Конец 80-х и начало 90-х – черная полоса для компании Porsche. Общий бардак в воссоединяемых половинках страны, падение продаж на традиционно хлебном американском рынке, техническо-творческий кризис, который вылился в проблемы с формированием четкого ассортимента модельной линейки... Но вовремя выпущенный Boxster, вышедший на рынок в 1994 году, реально спас компанию от упадка!

Этот родстер и поныне представлен в плеяде моделей Porsche: двухместный автомобиль с подъемной крышей (мягкий верх с электроприводом) и в среднемоторной компоновке, где двигатель стоит за спинками сидений коробкой передач назад, в сторону ведущего заднего моста. Название представляет собой контаминацию – объединение слов «boxer» (оппозитный двигатель) и тип кузова «roadster».

У Porsche вообще и в семействе Boxster в частности поколения именуются номерами моделей – 986, 987, 981, 718. Поколение 987, второе по счету, выпускалось с 2004 по 2012 годы и представлено в трех подмодификациях – дорестайл 2004-2006, первый рестайл 2006-2009, второй рестайл – 2009-2012. Внешние изменения рестайлингов были несущественными (да и от первого поколения второе визуально ушло недалеко) – в основном обновления коснулись силовых агрегатов. Трансмиссия предлагалась ручная и автоматическая: автоматы сперва были гидромеханическими, потом их вытеснили роботы PDK. В качестве двигателей на первых трех поколениях Boxster ставили фирменные и культовые оппозитные атмосферные «шестерки» (2,7, 2,9, 3,2 и 3,4 литра). Собирали машину изначально на двух заводах – в Германии на заводе в Цуффенхаузене и в Финляндии на заводе Valmet (а в 2012 к ним добавился и завод Volkswagen в Оснабрюке).

Автомобиль предлагался в обычном и «подзаряженном» виде с более объемными и мощными двигателями и рядом дополнительных опций – с индексом S. Также во втором поколении на второй год выпуска (в 2005-м) Boxster получил брата-близнеца с жесткой крышей в кузове купе, выделенного в самостоятельную модель Cayman, существующую и развивающуюся по сей день. Плюс следует отметить, что в 2011 году появилась сугубо спортивная модификация 987 Spyder с облегченным кузовом, упрощенным ручным механизмом подъема крыши, без кондиционера, аудиосистемы и ряда других опций), но с 320-сильным мотором, выпускавшаяся пару лет.

