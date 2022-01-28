Милитаристом меня назвать сложно, но надо признать, что военная техника – это нечто настолько интересное, что периодически хочется наступить своим взглядам на горло и залезть внутрь какой-нибудь очень необычной машины. Например, вот этого немного странного БРДМ. Почему странного? Потому что от известного всем служившим БРДМ-2 образца 1963-го года тут почти ничего не осталось. Даже колёс на этом БРДМ стало меньше, причём ровно в два раза.

Кому и зачем?​

Уже чувствую, как у многих возник вопрос: кому и зачем вообще надо было связываться с доработкой старого БРДМ-2? Вопрос справедливый, поэтому с удовольствием на него отвечу.

Строят такие БРДМ-2МБ «Бекас» в Подмосковье на заводе «Б-Армс». Разрабатывали их тут же, причём «Бекас» – далеко не первая разработка машины на базе БРДМ-2 этого предприятия. Началось всё с того, что на 103-й Бронетанковый ремонтный завод (103-й БТРЗ) обратился заказчик с просьбой разработать модернизированный БРДМ-2. БТРЗ передал разработку прототипа подмосковному «Б-Армс», который уже имел богатый опыт работы с такими машинами. Перед «Б-Армс» была поставлена конкретная задача: разработка механической части прототипа (кузов, двигатель, трансмиссия, сиденья, частично – панель приборов).

Опыт у «Б-Армс», как уже говорил, был. Но на первых машинах этот завод не делал ни электрику, ни систему кондиционирования кабины, ни панель приборов, которую делали на 103-м БТРЗ (и там же ставили систему наведения, связь и вооружение). Всё остальное «Б-Армс» поставлял на БТРЗ в виде тюнинг-китов, которые устанавливали на БРДМ-2. По большому счёту, стоковыми оставались два моста, раздаточная коробка, тормоза, частично – лебёдка и около 30% кузова, а всё остальное приходило на БТРЗ от «Б-Армс».

Эти первые машины были разработаны в строгом соответствии с задачей, поставленной 103-м БТРЗ. А вот вторая машина, получившая имя «Бекас», стала воплощением идей непосредственно «Б-Армс». Тут завод не загонял себя в рамки условиями заказа, а реализовывал все свои идеи. Сами изменили и тормозную систему, и систему кондиционирования, и панель приборов, и электрику, и систему кругового обзора, и кузов.

Чтобы не повторять некоторые очевидные вещи про старый стоковый «бардак» (так часто называют БРДМ), предлагаю вспомнить наш тест-драйв прекрасного БРДМ-2 РХ для химической разведки. Может показаться, что машины почти одинаковые, однако это не так. «Бекас» совершенно другой и похож на обычный БРДМ-2 только внешне. И едет он совершенно иначе. Итак, смотрим, что в нём нового.

Тут подрезать, там нарастить

Основа для «Бекаса» – это, конечно, старая стоковая машина. Это понятно: выпуск БРДМ-2 заончился в 1989-м году, и никто сейчас не станет делать новый БРДМ-2 для того, чтобы его потом переделывать. Старые БРДМ-2 в продаже найти ещё можно. Всего их выпустили около пяти тысяч штук, из которых около двух тысяч остались в России. Вот их и используют для дальнейший переделок. Процесс выглядит следующим образом.

Берут «бардак» и начинают его разбирать и резать кузов. Из кузова всё вытряхивают, снимают башню и вырезают 70% родного металла. В итоге остаются только два моста. На них ставят новые диски и шины от БТР-80, башню от БТР-80 (можно ставить как электрическую, так и механическую, причём первая будет стоить, как полмашины), ставят усиленную защиту пола в виде дополнительных листов бронирования, боковые двери и новую круговую бронезащиту.

Попутно модернизируют отсек двигателя и ставят новые капот и рундук. Топливные баки (их два) тоже ставят новые. Делают нишу выносного генератора, на башню ставят кронштейны системы наведения. На передние стёкла ставят «реснички» из брони, которые закрывают окна на случай обстрела, ставят силовой передний бампер, который позволяет «Бекасу» проезжать сквозь кирпичные стены (но без фанатизма, до 25 см – в один кирпич).



Существенное отличие от обычного БРДМ – это направляющие для потока воды, которые устанавливают в задней части. У старого «бардака» был водомётный движитель, у «Бекаса» его нет. Этот БРДМ плавает только за счёт колёс, поэтому ему пришлось изобретать рули. Конечно, плавать он стал медленнее, но есть и положительный момент: кабина стала значительно просторнее. Да и задачи пересекать моря-океаны перед «Бекасом» не ставили: главное – не утонуть и перейти любой брод. Для этого ему хватает даже небольшой скорости, а запаса плавучести у него достаточно в любом случае.

Затем на кузов ставят новую светотехнику. Само собой, светодиодную.

Отмечу, что все работы с металлом проводят тут же, на заводе «Б-Армс». Это довольно важно, потому что резка и особенно сварка брони – процесс не самый простой. Однако всё получается хорошо.

После того, как кузов готов, начинают ставить мотор и трансмиссию.

Их, конечно, ставят новые. Родной мотор ГАЗ-41 (карбюраторный V8 мощностью 140 л.с.) не только страдает недостатком мощности, но и просто устарел. К тому же он чрезвычайно прожорливый и, что не менее печально, бензиновый. Солярка всё-таки безопаснее бензина, да и экономичность дизеля вместе с его тягой тоже как бы намекают на целесообразность его использования. Дизель ставят отечественный – ЯМЗ-534, такой же стоит, скажем, на среднеразмерном автобусе ЛиАЗ-429260. Правда, прошивку всё-таки меняют, и на «Бекасе» он выдаёт 200 л.с.

Раздаточная коробка остаётся почти штатной. Начинка, конечно, новая, к тому же с другими передаточными числами, в результате чего максимальная скорость выросла – внимание! – до 130 км/ч. Это очень много с учётом того, что стоковый БРДМ-2 даже 60-70 набирал с трудом. Конечно, его можно было раскочегарить и до более высокой скорости, но пока он её набирал, любая война уже успевала закончится.

Коробка передач стоит газовская (тоже новая, синхронизированная пятиступенчатая – от ГАЗона), карданные валы самодельные.

Одна из существенных конструктивных особенностей «Бекаса» – установка всего силового агрегата на отдельной раме. Это позволяет в случае необходимости быстро заменить двигатель вместе с коробкой, предпусковым подогревателем и системой охлаждения в полевых условиях – можно вытащить всё это добро сразу вместе с его рамой.

Моторный отсек герметичный от кабины, но на всякий случай в его стенке оставили люки для более удобного обслуживания мотора. Однако в случае пожара, затопления или хулиганства с коктейлем Молотова экипаж от моторного отсека надёжно изолирован.

Наверное, нет нужды говорить, что системы отопления и кондиционирования тоже новые. Вдобавок в моторном отсеке появилась система пожаротушения.

Тормозная система «Бекаса» пневмогидравлическая (стоковая – гидравлическая). Все компоненты стоят исключительно отечественные – таково требование заказчиков. Оно и понятно: если вдруг давление санкций станет больше (точнее, не если, а когда), на выпуск «Бекасов» это повлиять не должно. Поэтому все детали стоят только российские от ГАЗа, Камаза и прочих отечественных производителей.

Рулевое управление осталось штатным, хотя сам руль стал другим. А вот всё остальное предлагаю оценить в ходе пробного заезда.

Много нового и кое-что старое



На большинстве БРДМ под брюхом есть дополнительные колёса, которые оттуда в случае необходимости выдвигаются с помощью гидропривода, а крутятся за счёт цепного привода от раздаточной коробки. Эти колёса помогают преодолевать сложный рельеф, но на «Бекасе» их нет. От них отказались в пользу увеличения кабины экипажа и установки новых боковых дверей. Проходимость у БРДМ-2 и без этих колёс очень приличная, зато попасть в машину стало намного проще. Я помню, как лазил в стоковый «бардак» через верхние люки (другого пути не было), и это было довольно мучительно. Зрелище при этом было крайне отвратительным, а сам я весьма непристойно матерился. В «Бекас» садиться проще и, что более важно для военных, быстрее.

Внутри сразу становится заметно, как выросла кабина экипажа. Из-за установки более компактного мотора удалось сдвинуть стенку моторного отсека дальше назад (расположение мотора тут заднее), что существенно добавило объёма отсека экипажа. Кроме того, ниша раздатки тоже стала меньше, и это тоже внесло свою лепту в увеличение размера кабины. Это прекрасно.

Вторая интересная вещь – это сиденья. Даже не сами сиденья (которые, к слову, разработаны тоже в «Б-Армс» и очень даже удобные), а способ их крепления. К полу они не прикручены, а висят на каркасе, прикреплённом к потолку. Это должно спасти экипаж на случай подрыва на мине, когда ударная волна идёт снизу. Для этих же целей у задних сидений есть массивные подножки.

Сзади сидений три, но может быть и четыре, если делать санитарную машину (можно отказаться от башни с вооружением). Впереди сидят стрелок и водитель. Место стрелка меня, слава богу, не интересует, а вот на место водителя сяду с удовольствием.

Педальный узел выглядит странно: будто парит высоко в воздухе. Это впечатление обманчиво – все педали оказываются под ногами на своих местах. Сидеть тут, конечно, удобнее, чем в обычном БРДМ-2, но некоторые вопросы остались прежними. Какие именно? А давайте проедемся, и всё станет понятно.

Нет слов: по сравнению со стоком внутри «Бекаса» очень тихо. Я никогда не ездил на новом БРДМ-2, поэтому не могу оценивать чёткость его управления коробкой, но на «Бекасе» с этим всё в порядке: все передачи включаются очень легко. Мало того, тут переделан привод рычага КПП, и все скорости теперь включаются, как положено, а не зеркально, как это было на обычном БРДМ-2 (там из-за заднего расположения мотора и коробки схема переключения была обратной).

Очень жаль, но маршрут поездки оказался довольно коротким. Тем не менее некоторое впечатление составить удалось.

Больше всего радует, конечно, динамика. Дизельный БРДМ рвёт с места, как ужаленный, но дальше происходит что-то чудесное: он не теряет прыти и на более высоких передачах. Обычно такая техника хорошо едет только на второй-третьей передачах, а тут можно спокойно разгоняться и на четвёртой, и на пятой. И самое удивительное, что нет никакой тряски руля, как это было на стоковом БРДМ с его нулевым кастором. Тот уже на 60 км/ч заставлял держать руль обеими руками и хрустеть от страха суставами пальцев и эмалью зубов. Для «Бекаса» 60 км/ч – детские игрушки, хотя вес с семи тонн стока увеличился до восьми тонн с лишним у новой машины.

Ну а теперь о маленьком недостатке, унаследованном от прародителя. Наверное, все уже догадались, о чём идёт речь: об обзоре. Да, тут стоят камеры по кругу, и теоретически никаких сложностей с обзором быть не должно. Но беда в том, что к камерам нужно привыкать, а на это требуется время. А окошки перед водителем так и остались маленькими. Разумеется, упрекать в этом создателей «Бекаса» глупо: в бронеавтомобиле нельзя делать лобовое стекло размером с витрину универмага, это очевидно. Но некоторые неудобства от этого, конечно, есть.

Поставим плюс за стёкла с обогревом: пусть они и маленькие, но не запотевают. Отмечу, что, несмотря на наличие электрообогрева, есть тут и отдельная вентиляция стёкол, которая отчасти дублирует электрообогрев. Для военной машины дублирование систем – это всегда плюс. Например, в «Бекасе» не стали отказываться от родных БРДМовских перископов по периметру кузова. Представьте, что сидите вы в «Бекасе», закиданном бутылками с коктейлем Молотова. Мотор заглох и вовсю полыхает (в отдельном отсеке, закрытом от вас), вся электроника потухла. Какой толк от камер? Никакого. А в перископы можно оценить обстановку и решить, в какую сторону лучше драпать из машины. Очень удобно и безопасно.

Пожалуй, ограниченный обзор – это единственное, что напомнило мне о старом-добром БРДМ-2. Всё остальное – это что-то новенькое.

Должен сказать, что паники от ограниченного обзора я не испытал – не успел. Довольно быстро приходит понимание специфики автомобиля, и всякие глупые претензии пропадают сами собой. Всё-таки безопасность – превыше всего. Да и не будет такой «Бекас» всю жизнь ездить по узким закоулкам, заставленным всякими хрупкими Тойотами и нежными Мерседесами. Вот за них страшно, да. А за «Бекас» – нет. Плевал он на такие препятствия.

В глубоком снегу можно оценить не только тягу дизеля и удачно подобранную трансмиссию, но и систему подкачки шин. Она здесь интеллектуальная: можно задать давление в каждой шине, и оно будет поддерживаться автоматически. Впрочем, шину БТР прострелить сложно само по себе, в лепёшку в случае прострела оно не плющится из-за толщины резины, так что потихоньку ехать можно в любом случае.

Подвеска осталась штатной – на рессорах. Никаких претензий к ней нет, и даже по весьма пересечённой местности мы ехали комфортно.

Только не нам

Теперь пришло время ответить на волнующий многих вопрос: для кого эти машины строят и строят ли вообще? Может, это какой-то единичный экземпляр?

Именно в таком исполнении «Бекас» пока действительно один. Но в предыдущей модернизации на 103-й БТРЗ было отгружено 60 БРДМ-2, а потом уже сам БТРЗ по чертежам и патентам «Б-Армс» построил ещё около ста таких машин. Эти БРДМ поставляются в восемь стран мира, однако России в их числе нет. Почему среди заказчиков нет никого из России, я сказать не могу. Видимо, им (загранице то есть) новый БРДМ нужнее, чем нам. Некоторые из купивших эти машины стран уже проявляют интерес к «Бекасу», но воевать им пока приходится только с ковидом – заказы отложены до лучших времён. Производителя такая ситуация, скорее всего, не радует, а по мне, так чем меньше на планете военной техники, тем лучше. Всем мира и добра!



Благодарим компанию «Б-Армс» за предоставленный на тест-драйв автомобиль

