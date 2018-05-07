Итак, обширная территория заражена неизвестным веществом, ландшафт сложный, встречаются водные преграды, возможны и атаки противника. Что делать? Если у вас есть БРДМ-2 РХ для химической разведки, можете считать, что вам повезло. В вашем распоряжении — плавающий автомобиль с полным набором необходимого оборудования и пулемётом в придачу. Но если вы едете на БРДМ-2 впервые, запомните одно золотое правило: всегда держите руль крепко. Причём и на прямой асфальтированной дороге, и при езде по бездорожью. Он тут живёт своей жизнью, а при весе машины под семь тонн легкомысленность может быть наказана.

Что, где, когда?

Выпуск БРДМ-2 (бронированная разведывательно-дозорная машина) начался в 1963 году. Как ясно из названия, до неё была БРДМ без цифры “2”. Это так, да и внешне они очень похожи. Но разница между ними огромная. Настолько, что отличия перечислять не имеет смысла. Хотя, пожалуй, главное я всё же выделю: компоновка БРДМ-2 отличается задним расположением мотора, что в тесном бронированном корпусе очень важно. Впрочем, не будем говорить о предшественнике, перейдём сразу к нашей машине.

Разработкой БРДМ-2 занимались в специальном Специальном конструкторском бюро (СКБ) конструкторско-экспериментального отдела Горьковского автозавода (ГАЗ). К тому времени у газовцев уже был опыт создания бронированных автомобилей (помимо первой БРДМ можно ещё вспомнить как минимум БТР-40).

Рождение машины было сложным. Как раз в то время запускали в серию ГАЗ-66, поэтому было логичным, что многие узлы БРДМ-2 должны были быть именно от “шишиги” с мотором ЗМЗ-41. В общем-то, это абсолютно верное решение, хотя в советском автомобилестроении иногда были некоторые переборы. Например, этот мотор — всего лишь дефорсированный вариант двигателя ГАЗ-41 от “Чайки” ГАЗ-13. Так что язвительные шутки про то, что если собрать в другой последовательности детали ГАЗ-66, можно нечаянно собрать МиГ-25, имеют под собой некоторую основу. Хотя, конечно, остаются всего лишь шутками.

Двигатель к 1962 году уже был, первые бронированные корпусы построили ещё в 1960, а трансмиссия так и не была готова. Чтобы не сорвать сроки выполнения госзаказа, на испытания вывели машины с трансмиссией от первой БРДМ. Само собой, с мощным мотором она долго не жила. Горело сцепление, крошились зубья КПП… Да и других замечаний было много. Особенно от военных, когда машину на испытания передали им. Особенно сильно им не понравилась открытая турель для пулемёта. Да и само вооружение им показалось слабым. Пришлось ставить башню, менять компоновку внутреннего пространства корпуса, ставить другое вооружение. Кое-как в 1962 году военные машину всё-таки приняли, но потом ещё в течение года пришлось доводить БРДМ-2 до ума.

Машины первых лет выпуска постоянно меняли и усовершенствовали. Да и количество машин было ничтожным: первые предсерийные машины были построены только к концу 1964 года, а в 1965 выпустили всего 80 БРДМ-2. Но наградой за это сложное рождение стало завидное долголетие: производство было завершено только в 1989 году, а количество стран-эксплуатантов просто зашкаливает, их не менее пятидесяти только в настоящее время.

Ну а в нашей армии БРДМ-2 любовно называли “бардак”.

Без окон, без дверей

Думаете, если машина наглухо бронированная, так и смотреть снаружи не на что? Как бы не так. Начнём спереди.

В глаза сразу бросается волноотбойник с гидравлическим приводом. Действительно, в тактико-технических требованиях на разработку машины, выданных ГБТУ (Главное бронетанковое управление), было прописано, что БРДМ должна плавать. Поэтому у неё есть ещё и водомётный движитель. А чуть выше волноотбойника виден лючок выпуска лебёдки. Выше над ним — люк, через который можно следить за её намоткой. Справа от него ещё один люк, за которым прячутся бачки тормозного цилиндра и сцепления. Кстати, тормозная система тут с гидровакуумным усилителем.

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А теперь обратите внимание на фары. Рядом с обычными стоят ещё и инфракрасные, которые подсвечивают ночью для работы прибора ночного видения ТВН-2Б. Последний в тёмное время суток ставят на место центрального перископического прибора для механика-водителя, а в распоряжении командира машины есть свой прибор ТКН-1С. Да-да, в БРДМ-2 стоят самые настоящие перископы! Причём сразу десять. А те небольшие окошки — на самом деле не окошки, а стёкла перископов, так что если в них попадут пуля или осколок, внутрь машины ничего не пролетит.

А теперь разберёмся, в чём отличительные особенности нашей конкретной модификации РХ. Её назначение, как нетрудно догадаться — ведение радиационной, химической и неспецифической бактериологической (биологической) разведки. Само собой, машина для этого укомплектована круче Агента 007, выглядящего на её фоне ребёнком: автоматический газоанализатор, радиометр-рентгенометр (измеритель дозы радиоактивного заражения), полуавтоматический прибор химической разведки ППХР и автоматический сигнализатор.

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Если мы переместимся к задней части правого борта и слегка задерём голову наверх, то увидим комплект знаков ограждения КЗО-2 в виде флажков с надписью “Заражено” на штырях. Как раз ими обозначают зону поражения. И делают это, не выходя из машины: у каждого флажка есть пиропатрон, который может выстрелить по команде химика-разведчика. Кстати, кроме него в экипаже есть только командир и механик-водитель. Да и вооружение у РХ несколько другое: вместо пулемета КПВТ стоит 7,62-мм пулемет ПКТ. Кроме того, в броне нет бойниц для стрелкового оружия экипажа.

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Ещё одна интересная деталь чуть-чуть видна в базе между передней и задней осями. Это — по два дополнительных колеса по каждому борту. Они небольшого диаметра и с “лысыми” шинами. Нужны они для переезда таких преград, где есть риск сесть на “брюхо”. Например, через овраги, деревья или остатки каких-нибудь строений. У них тоже есть свой цепной привод, реализованный от раздаточной коробки с редуктором и коробками отбора мощности, а выдвинуть и вернуть их обратно помогает гидропривод. Ну а основные колёса, само собой, оснащены системой централизованного регулирования давления.

И, наконец, ещё одно отличие РХ — это воздухопроводы для забора проб на анализы, выходы которых снаружи тоже прикрыты бронёй.

В корпусе позади задних колёс стоят два бензобака по 140 литров каждый. Здесь их можно при необходимости вытащить назад, и стоят они в изолированных отсеках. На первых машинах перегородок между баками и моторным отсеком не было, поэтому если его повреждала пуля или осколок, бензин вытекал внутрь машины. Разумеется, сидеть в бензине не только неприятно, но и опасно, поэтому на нашей машине, как и на других более поздних, баки изолированы.

Мотор можно посмотреть и снаружи, и внутри. Хотя, признаться, в нём ничего интересного нет: V8, 5,5 л, 140 л.с. И расход — 30 литров на сто километров.

А вот внутри сразу становится ясно, что каждый член экипажа должен заниматься только своей работой. И тем более понятно, что химик-разведчик из меня никакой. Тут должен работать профессионал. Так же, как и на месте командира машины.

Строго говоря, внутри три зоны: отделения управления — в передней части, боевого отделения — в средней, и моторного отделения — в кормовой. Такая компоновка имеет ряд преимуществ. Во-первых, мотор сзади создаёт дифферент на корму, отчего машина лучше плавает. Во-вторых, освобождается место для экипажа. Ну а в-третьих, тут просто тише, чем в первой БРДМ.

Только вот забираться в машину сложно. Это можно сделать через два люка на крыше, что не очень понравилось военным, которые хотели бы, чтобы этот процесс происходил быстрее. Справедливости ради замечу, что на некоторых модификациях без дополнительных выдвижных катков сбоку ставили дополнительные двери. Но у нас их нет, так что лезем сверху. И при всём желании сделать это аккуратно, натыкаемся на проблемку: сначала ногу ставим на специальную площадку на спинке кресла, а вот вторую волей-неволей придётся ставить на сиденье — больше просто некуда. Думаю, в ненастную погоду водителя БРДМ-2 можно будет опознать по грязной филейной части.

Допустим, нам удалось занять место водителя. Что дальше? А дальше мы пытаемся понять, куда тут смотреть, чтобы хоть что-то увидеть. А сделать это не так уж просто: обзор в БРДМ-2 очень и очень посредственный. Вроде, у нас откинуты защитные щитки лобового стекла, но добро это омрачено тем, что как раз на уровне глаз оказывается то место, которое у нормальных машин называют кромкой лобового стекла. Если рост водителя меньше метра восьмидесяти, то ему, скорее всего, будет намного проще. Причём и влезать в БРДМ-2 тоже ему будет не так сложно.

Приборная панель мало отличается от автомобильной. Основные приборы те же, но тут явно сделан акцент на возможность следить за состоянием систем и агрегатов машины. Спидометр стоит с самого правого края, он практически незаметен. Зато прямо перед глазами — температура охлаждающей жидкости, давление масла в моторе, амперметр, указатель уровня топлива и сигнальная лампа перегрева двигателя. Чуть правее — манометр, указывающий давление в шинах.

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Педальный узел в общем удобный, так же, как и расположение рычага КПП. А вот рулевое колесо стоит как-то по-автобусному горизонтально. Но в целом всё достаточно удобно и даже просторно. Вот только не видно, куда ехать. Но это проблемы окружающих, а не наши.

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За рулём БРДМ-2

Так как мотор с коробкой у нас стоят сзади, то схема переключения передач получается отзеркаленной: нечётные передачи включаем вниз, чётные — вверх. Ну что, выжимаем сцепление и тянем рычаг КПП вниз. Трогается с места БРДМ-2 легко, чего трудно ожидать от семитонной машины с не самым мощным карбюраторным мотором с максимальным крутящим моментом 350 Нм. Но, видимо, не бывает слабых моторов, а бывает неудачная трансмиссия. Тут с последней всё порядке, правда, синхронизаторы в коробке есть только на третьей и четвёртой передачах. Мотор довольно шумный, но так как он стоит сзади, то не слишком досаждает.

Расход на 100 км: 30 литров

Пока едем по прямой асфальтированной дороге, можно немного развлечься, глядя на то, как все головы во встречных автомобилях поворачиваются вслед БРДМ. Особенно смешно выглядели инспекторы ДПС, направившие на нас камеры своих телефонов, сидя в машине с закипевшим мотором. Кстати, на улице в это время было 26 градусов тепла. Я опасался, что в эту жару внутри бронированной коробки будет жарко. Опасения оказались напрасными: тут очень хорошая вентиляция. А вот в первой БРДМ, говорят, было жарко: грелся моторный щит, а с переднемоторной компоновкой в жару это не очень приятно.

Рессорная подвеска машины с амортизаторами двустороннего действия справляется с работой прекрасно. Веселье начинается при достижении скорости более 60 км/ч. БРДМ-2 начинает “колбасить” так, что руль приходится держать очень крепко. Мне так и не смогли ответить на вопрос, зачем конструкторы решили сделать угол шкворней нулевым, но без кастора ездить на высокой скорости неприятно.

Другой неожиданный сюрприз подкидывает рулевое управление, ГУР которого (как и все другие гидравлические системы) работает от насоса, приводимого в действие коробкой отбора мощности. Догадайтесь сами, что происходит, если выжать сцепление. Ага, ГУР работать перестаёт. Такая “фишка” отучит любого водителя от нехорошей привычки входить в поворот с выжатым сцеплением. А вот на бездорожье это, по-моему, действительно иногда напрягает.

В поворотах тяжёлая БРДМ-2 стоит уверенно, крены очень умеренные. Главное — разглядеть, в кого ты сейчас повернёшь. А это непросто. Хорошо, что другие водители от броневика шарахаются в стороны. Может, рефлекторно, но дорогу уступают. Любовь к жизни — великая штука на дороге, по которой едет БРДМ-2.

* * *

Поездку мы закончили в подмосковной деревне Новоглаголево, прямо около памятника солдату-победителю. Почему здесь? Во-первых, тут есть площадка, где удобно остановиться. А во-вторых, владелец БРДМ-2, давший нам всем возможность узнать кое-что новое о машине, имеет к памятнику самое непосредственное отношение: Святослав — инициатор установки этого памятника и один из его спонсоров. Помимо этого он часто помогает организовывать интересные патриотические мероприятия для детишек, показывает им технику, рассказывает о ней. В общем, в меру своих сил занимается правильным воспитанием молодёжи. Думаю, БРДМ-2 ему в этом здорово помогает.

Выражаем благодарность за предоставленную на тест-драйв машину межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники “Военно-техническое общество”.