Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «дешевую» (по меркам Porsche, конечно) линейку переднемоторых моделей с рядными четвёрками водяного охлаждения. Сегодня стоимость таких ретро-Порше, при прочих равных, в несколько раз ниже «классических» заднемоторных, поэтому позволить их себе могут не только миллионеры.

Владелец – Александр Бушмин, 49 лет, работает в сфере управления бизнесами.

Автомобиль – Porsche 944, кузов «тарга», привод задний, двигатель 2,5 литра, 163 силы, атмосферный, трансмиссия ручная, 5-ступенчатая. Машина 1984 года выпуска, но 1985 модельного года; так называемый «Turbo look» – ряд деталей экстерьера делает кузов аналогичным вышедшему в 1985 году турбированному 944, который в дальнейшем выпускался параллельно с атмосферным. Куплен с пробегом около 50 000 км; сейчас – 83 000 км. Используется в качестве автомобиля выходного дня.

Александр вспоминает:

– История приобретения этого автомобиля достаточно забавная. Я всегда был поклонником автомобилей Porsche, но не владел и не являлся знатоком марки – просто привлекала сложившаяся вокруг этого имени атмосфера, что ли… В 2012 году, листая крупнейший по тем временам ресурс объявлений по продаже авто, я наткнулся на Porsche 944, который был выложен только-только, полчаса назад, причем, подчеркну, БЕЗ ФОТО! На тот момент у меня в приоритете был семейный подход к автомобилю, и «эгоистичный спорткар» в него никак не вписывался, однако я решил рубануть сплеча, сделать то, что мечтал, и купить-таки себе игрушку. И, созвонившись с владельцем, в тот же день отправился смотреть машину, хотя что такое 944-я модель, как она выглядит, я тогда даже не знал!

Дело было зимой, а машина находилась практически между Москвой и Питером в какой-то деревне. Автомобиль стоял буквально в курятнике, и следы пребывания кур наблюдались даже в салоне. Как сообщил продавец, его родственник, живший в Санкт-Петербурге, уехал на ПМЖ в Штаты и оставил машину ему. После нескольких лет хранения он решил ее продать.

Несмотря на помет и перья и вообще крайне неподобающую для спорткара обстановку вокруг, машина меня буквально заворожила, и я ее приобрел за рублевый эквивалент примерно 12 000 евро, кажется, что было вполне адекватной ценой по тем временам за такой авто (как выяснилось позже). Правда, сперва мне пришлось найти в деревне трактор и заплатить трактористу, чтобы он расчистил около пяти километров дороги до выезда на федеральную трассу, поскольку без этого к курятнику не мог пробиться эвакуатор, на котором мы и увезли машину в Москву…

На момент покупки автомобиль пребывал в целом на ходу – прежний владелец вплоть до отъезда тщательно следил за ним и весьма грамотно обслуживал. И даже несколько лет простоя в деревне не смогли его погубить, хотя и породили ряд технических проблем, которые следовало решать. Я не был специалистом в автомобилях вообще и в ретро-Porsche в частности, поэтому начал изучать вопрос, что называется, с нуля.

Сервисы, куда я обращался, не вникая, сходу заламывали какие-то фантастические суммы без намека на хотя бы поверхностную диагностику и калькуляцию, чем убедили меня в своем непрофессионализме в этом вопросе и риске оставлять у них автомобиль. Необходимость поиска изрядного количества запчастей поштучно в самых разных местах также несколько пугала. Поэтому, зарегистрировавшись в российском сообществе любителей Porsche, я решил последовать совету опытных товарищей и отдать машину на приведение в порядок в известную в кругах питерских поршеводов финскую компанию «Aarnio Racing», которая представляла собой сервис олдскульных Porsche с богатым опытом работы, имела огромную собственную базу запчастей, держала гоночную команду и вообще объединяла большое коммьюнити тамошних фанатов марки. Договорившись о принятии меня на ремонт, я отправился на машине своим ходом в Финляндию – вместе с одним из коллег по хобби, который планировал в свою очередь забрать там свой Porsche 911 после ремонта. Мою машину мы собирались оставить, а на его машине, соответственно, вернуться.

Сервис «Aarnio Racing» находился в лесу – километрах в ста от Хельсинки в реально глухом лесу, без шуток. Приехав туда в назначенный день, мы неожиданно обнаружили закрытые ворота и стоящую перед ними снаружи отремонтированную машину моего товарища. Позвонив самому Лаури Аарнио, мы поинтересовались, где он. Тот с совершенно деревенской непосредственностью сообщил, что отъехал и будет завтра… Мы, несколько обалдевшие, говорим: но мы же приехали и уже тут! А он отвечает: да без проблем, забирайте машину и оставляйте там ту, которую пригнали…

Мы несколько шокированы: за простым забором из сетки-рабицы и без охраны стоят десятки весьма недешевых старых коллекционных «поршаков», один из них – и вовсе снаружи, да еще и второй предлагают там же бросить… На что Лаури нам говорит: да не волнуйтесь, мы всегда так делаем! В вашей машине – документы в бардачке (!), а ключи лежат на правом переднем колесе (!) – забирайте, а вторую оставляйте там же. И ключи на колесо положите...

Ознакомившись таким образом с особенностями европейского сервиса, я забрал свой автомобиль спустя три месяца. Сделали все превосходно – перетряхнули полностью подвеску, настроили мотор, заменили много всякой мелочи типа помпы, радиатора, элементов электрики и прочего. Обошлось это примерно в полцены самой машины – ну, может, чуть больше.

В итоге уже спустя длительное время я пришел к выводу, что, покопавшись в вопросе поиска запчастей и специалистов поглубже, все то же самое можно было сделать и у нас, в Москве, но на тот момент принятое решение было правильным, и я о нем не жалею. Машина уехала на ремонт через месяц после покупки и была быстро и качественно поставлена на ход, так что я не успел к ней охладеть и потерять энтузиазм и радость от обладания, что могло бы случиться при продолжительном многоэтапном ремонте и самостоятельном поиске запчастей.

Снаружи

Как и большинство моделей Porsche, 944-й – образец продуманной аэродинамики. Его контуры безупречны; кажется, дай ему крылья, и он с легкостью взмоет в небо даже без полосы! Эта машина с кузовом «тарга» была настолько тщательно «продута» в аэродинамической трубе на этапе конструирования, что в проливной дождь салон остается сухим, даже если ехать со снятой крышей – и это не шутка и не преувеличение: у нынешнего владельца был такой опыт. Поток воздуха, обтекая капот и лобовое стекло, захлестывает на крышу под таким углом, что буквально «срезает» падающую с неба воду, забрасывая ее за корму.

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Кузов 944-го называется «тарга», хотя это на самом деле все же не вполне «тарга»… Съемная крыша на нем весьма условная и, по сути, представляет собой полностью съемный щит достаточно крупного люка, а не крышу целиком… Но раз уж производитель характеризует ее именно так, чего уж спорить…

Люк-крыша – электрифицированный и умеет приподниматься для вентиляции салона по ходу движения. Снимается же он очень легко после отщелкивания двух бугельных замков над лобовым стеклом. После чего помещается в специальный чехольчик и кладется в багажник или на заднее сиденье.

Кстати, в салоне при снятой крыше очень тихо! Практически что с установленной, что со снятой – никакой разницы! Благодарить за это стоит опять же идеально выверенные по аэродинамике контуры.

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Дополнительный противоветровой щиток просто поднимается и опускается вручную.

Резиновый «уплотнитель» на лобовом стекле – это просто заполнение зазора с декоративными целями и против ветрового шума. Стекло он не держит – оно уже установлено по технологии вклеивания.

На этом 944-м – модные в те годы «слепые» фары с электрическими приводами их открытия. Вернее, привод один, общий на две фары. Установлен он на правой, а левую открывает через длинный поворотный вал. Это обеспечивает безупречную синхронность их движения, которая бывает нередко нарушена у машин с раздельными механизмами подъема из-за износа или засорения механики сервоприводов, и смотрятся фары, движущиеся несинхронно, так себе....

На случай же если вдруг электропривод отказал в пути ночью, имеется и аварийное принудительное открытие – с редуктора снимается резиновый защитный колпак, под которым находится крутилка ручного вращения.

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Диски оригинальные, из магниевого сплава. Резина разноширокая и разноразмерная. Передние колеса – 225/50 R16, задние же – относительно редкой размерности 245/45 R16.

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Верхний задний спойлер – из мелко-вспененного полиуретана, мягкий.

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Задний нижний спойлер – специфическая деталь, как раз из комплекта обвеса версии 944 «Turbo look». К слову, этот термин – не особенность 944-й модели, а распространенная модификация многих моделей марки, которые появлялись с атмосферными моторами, а позже получали турбированные двигатели, кузова с которыми отличались по дизайну. Варианты «Turbo look» позволяли подстегнуть продажи атмосферных версий после выведения на рынок наддувных.

Так вот, найти этот спойлер от машин «Turbo» или «Turbo look» сейчас весьма непросто и недешево, и на этом экземпляре 944-го при покупке его Александром он как раз отсутствовал. История его пропажи и возвращения весьма любопытная.

Слово Александру:

– Прежний владелец – тот самый предыдущий хозяин, который оставил машину в деревне, уехав в США, в свое время оторвал на ней задний спойлер, цепанув им за какое-то препятствие на дороге, и, не заметив, уехал. Это произошло в пригороде Санкт-Петербурга, где он и жил. Инцидент наблюдал со стороны какой-то местный житель, который подобрал спойлер, попутно отметив необычность автомобиля, потерявшего деталь, и запомнив его номер. Впоследствии он по номеру нашел контакты владельца (уже весьма нетипичная для наших широт история, согласитесь), связался с ним и предложил забрать деталь, причем бесплатно! Хозяин машины планировал это сделать, но отложил, через полгода забыл, а затем и вовсе покинул страну… В итоге он мне из Штатов прислал по электронной почте телефон того человека, я с ним созвонился (хотя с того случая прошло уже несколько лет) и выяснил, что спойлер так и лежит у него в гараже! Я приехал к нему под Питер, мы пошли в гараж, который оказался буквально под самую крышу завален разным барахлом, среди которого через несколько часов раскопок нашлось искомое.

Внутри

Тоненькое торпедо с элементами типичного для тех лет «биодизайна» смотрится изящным и легким. Оно не нависает над коленями, не давит морально размерами и не крадет лишнего объема у тесноватого кокпита. Водительское кресло – с электрорегулировками и обогревом. Разумеется, есть и электростеклоподъемники.

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Салон 944 просторен только для двух человек с отодвинутыми до упора назад креслами. На втором ряду – две раздельных «ямки» с почти вертикальной спинкой, которые почему-то названы сиденьями. Доступ на них осуществляется, как и во всех купе, через наклон спинок передних кресел. Сесть там, правда, практически невозможно – разве что детям, да и то лет до десяти максимум. Полноразмерному взрослому человеку там разместиться не удастся, а худенькому взрослому можно кое-как втиснуться, если сидеть на одном сиденье, а ноги по диагонали закинуть на пол соседнего…

Приборная панель – полноценная, информативная, включающая в том числе и указатель давления масла. Ее несколько портит мелкая непродуманность двух крайних шкал, на которых много пустого места, и возникает ощущение, что чего-то не хватает.

Дверные карты с акустическими подиумами – это, разумеется, неоригинал и наследие доработок предыдущих владельцев, оснастивших автомобиль развитой и недешевой аудиосистемой.

Но владелец постепенно избавляется от нее, уже удалив из багажника усилители и сабвуферы и даже заменив современную «голову» на специально найденную родную кассетную магнитолу!

Часы с таймером для трека, которые измеряют время прохождения круга:



Кондиционера на этом экземпляре 944-го нет – он появился в более поздних модификациях. Но имеется ручка регулировки температуры в салоне, проградуированная в градусах, и термодатчик за решетчатой сеткой. Это автоматическая система поддержания температуры – «полуклимат-контроль», но без «кондея», работающий не во всем диапазоне температур, а только на тепло, с нижним пределом, ограниченным температурой забортного воздуха. Как, к примеру, в свое время работал многим знакомый «климат» на ВАЗ-2110.

Если считать за багажник тот объем, который ограничен скручивающейся «рулеткой» шторкой, то места в нем практически и нет… Как принято говорить о таких машинах, «только для инвентаря гольфиста»… Плюс буквально в центре его пола возвышается несуразный горбик – там под ворсовым покрытием под небольшим уклоном, почти вертикально стоит запасное колесо… Впрочем, если скрутить шторку и грузить багажник «под стекло», то в принципе ничего, пользоваться можно. А еще, разумеется, допускается складывание спинки заднего сиденья.

Железо​

Porsche 944 – представитель не самой широкой, но в целом весьма значимой для истории компании линейки автомобилей с обычными рядными моторами в противовес куда более знаменитым оппозитным двигателям. Двигатель тут 163-сильный, 4-цилиндровый, атмосферный. Впрысковый, но с простой электроникой, характерной для 80-х годов.

К примеру, за зажигание отвечает не коммутируемая транзисторами катушка, а старый добрый трамблер с вращающимся бегунком. А контроль количества воздуха осуществляется не электронным датчиком объема или разрежения во впуске, а электромеханическим датчиком с подвижной шторкой, по принципу действия близким к резистивному датчику уровня топлива. Такой расходомер на старых машинах – достаточно проблемный узел, поскольку со временем истирается резистивный слой и ослабевает возвратная пружинка, а эти элементы напрямую отвечают за достоверность показаний и, соответственно, корректность смесеобразования. Впрочем, несмотря на формальную неразборность и официальную неремонтопригодность, датчик вскрывается, ремонтируется, регулируется и калибруется.

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Обратите внимание, что коврик-щиток, прикрывающий всю линию под дворниками, в нише которой находится и аккумулятор, и воздухозаборник отопителя, вырезан из ковра багажника какой-то случайной машины. Родная же оригинальная накладка, выглядящая как после бомбёжки, находится под ним. Дело в том, что оригинал сделан из тонкого пластика, который разрушается от времени и подкапотного жара, и найти его, увы, абсолютно невозможно – никто давно не выпускает, даже вездесущие китайцы. А то, что можно встретить на разборках, аналогично потресканное и разрушенное…

В движении

Porsche 944 – честный железный механический автомобиль. Машина помогает водителю безупречно сконструированной подвеской и идеальной развесовкой, но не более того. Все остальное нужно делать самому! Владелец, к слову, объехал на ней все московские и подмосковные треки и даже ездил на знаменитый Нюрнбургринг – везде 944-я раз за разом демонстрировала практически образцовую управляемость и истинно спортивный нрав.

Александр вспоминает:

– Как-то я заезжал передней и задней осью на весовой стенд, и тамошние мастера сперва подумали, что у них сломался компьютер, поскольку масса по осям совпадала до килограмма – на экране просто были две одинаковые цифры! При этом автомобиль не мучает водителя и в обычных городских условиях, что свойственно многим спорткарам. В мегаполисе он представляет собой удобную и комфортную машину для повседневной езды, а на загородных трассах позволяет легко и неутомительно для спины наматывать тысячи километров, что уже не раз подтверждалось поездками по Европе. Единственное, что несколько напрягает из проявлений спортивной сущности «в гражданской жизни» – это посадка-высадка. С приличным ростом и лишним весом это реально непросто! Для повышения жесткости профиля кузова пороги выполнены весьма высокими, и забираться в спортивные кресла, едва-едва приподнятые над асфальтом, откровенно некомфортно. Не способствует тому и низко опущенное рулевое колесо без возможности его приподнять... При этом после размещения посадка идеальна! Сиденья, безусловно, не являются омологированными и сертифицированными для гонок «ковшами», но в целом весьма к ним близки! Регулировки позволяют сделать посадку и собранно-спортивной, и вальяжно-грантуризменной. Причем, несмотря на низкий центр тяжести кресел и высоковатую линию окон, обзорность превосходная благодаря обильному остеклению.

Радиус поворота очень маленький – Porsche буквально «крутит пятаки» на месте, как танк. Единственное, что несколько омрачает рулежку – совершенно неспортивные три с небольшим оборота руля от упора до упора и низкая «баранка» без регулировок. Крупный водитель «не проруливает» при интенсивном кручении – руки цепляются за колени, и во вращении возникают рывки и проскальзывания. Интересно, что руль ощущается очень тугим – и это не неисправность ГУРа! Вмешательство гидроусилителя в процесс управления тут намеренно сделано крайне ограниченным, что обеспечивает превосходную обратную связь при активном драйве и великолепную стабильность на длинных трассовых перегонах.

Несмотря на длинные тяги кулисы рукоятки (коробка-то находится сзади), переключения короткие и очень четкие – для коммутации передач достаточно работы кистью руки при неподвижном предплечье. Переключаться нужно на оборотах не менее 3000 – если ниже, то двигатель уже идет внатяг. Ходы подвески небольшие, подвеска жесткая, центр тяжести очень низкий – в поворотах машина ведет себя почти как карт, чем с лихвой компенсирует весьма скромную по нынешним временам динамику – 8,5 секунд до сотни. Да, такие цифры демонстрируют сегодня почти все седаны из пятерки самых дешевых, любимцы таксистов. Но где Porsche пройдет «связку» на максимуме доступной скорости, даже не клюнув, современные 8-секундные «овощи» либо будут напрочь задушены системами стабилизации, либо пойдут волчком в отбойник, таковых систем не имея…

Управление машиной реально вкусное и задорное, при этом подвеска не «зубодробительная». В городе с более-менее приличными дорогами 944-й не пытается вытрясти из вас позвоночник, а сдержанно глотает мостовые стыки, рельсы и брусчатку. Хотя делает это все же, что называется, «на грани», всеми силами намекая, что если с дорогами Москвы он еще более-менее готов мириться, то где-нибудь в Калуге или Ижевске (вписать нужное на удалении от МКАД в 150 км и далее) он уже не вытянет роль комфортного автомобиля для повседневных поездок по дорогам, с которых асфальт сходит частично вместе со снегом…

История модели

944-й, выпускавшийся с 1982 по 1991 годы, можно без особой иронии назвать «одним из русских Porsche», ибо в 1969 году дизайнерский отдел компании возглавил наш в некотором смысле соотечественник Анатолий Лапин, рожденный в 1930-м в Риге у родителей с немецкими и русскими корнями. Семья его бежала перед Второй мировой из Латвии на Запад, где Анатолий сперва учился в Германии на Daimler-Benz, затем неплохо показал себя в Штатах на General Motors, после чего был направлен на усиление позиций и поднятие имиджа марки Opel. Но по завершению немецкого контракта Анатолий не вернулся в GM, а стал начальником дизайнерского отдела в центре разработок Porsche в Вайссахе.

Именно с его подачи и появилась линейка переднемоторных моделей, позволившая компании удержать позиции на важном для сбыта рынке США, где такая компоновка была более востребована, чем заднемоторная. Porsche 924 и 944 – как раз его творчество. 944 является развитием, переработкой и переосмыслением модели 924, ставшей первым Porsche с такой компоновкой силового агрегата – разнесенным в пространстве двигателем и коробкой передач с мотором спереди. И если первый «блин» оказался слегка комом, поскольку многих поклонников марки возмущало неприемлемое на их взгляд использование двигателя от Volkswagen (что никак нельзя поставить в упрек Анатолию Лапину как кузовщику!), то второй заход с моделью 944 оказался весьма успешным.

За эту машину просили заметно меньше, чем за каноничный 911, и она отлично покупалась, поскольку при более низкой цене была «абсолютно Porsche» в плане управляемости и стиля.