Не покрытый зеленью: тест-драйв обновлённого Jetour T2

У Jetour T2 интересная внешность: кажется, будто дизайнеры взяли фотографии нескольких знаменитых внедорожников, отправились с ними в творческий отпуск и вернулись с автомобилем, который ни на кого конкретно не похож, зато хочет выглядеть таким же покорителем бездорожья. Квадратный кузов, массивные бамперы, запасное колесо – всё как положено. Однако под этой суровой бронёй скрывается не рамный вездеход, а классический кроссовер.

Впрочем, у T2 есть не только эффектная внешность. У него полный привод, энергоёмкая подвеска, мощный турбомотор и, что особенно важно для тех, кто любит классику, гидромеханическая коробка передач. Последняя появилась в российской гамме позже робота, а недавно кроссовер пережил небольшое обновление. Разбираемся, что изменилось.

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Без кислотных акцентов

С момента премьеры Jetour T2 успел примелькаться, но узнаваемости ему по-прежнему не занимать. Квадратные пропорции, вертикальная корма, мощные расширители колёсных арок и довольно крупные колёса создают образ автомобиля, который должен уверенно смотреться и на парковке ресторана, и на фоне палатки где-нибудь в горах.

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При обновлении дизайнеры решили немного успокоить образ. Ярко-салатовые вставки на крыше, декоративные буксировочные проушины и элементы оформления колёс того же оттенка уступили место чёрным деталям. Доработан дизайн колёсных дисков, обновилась подсветка логотипа на решётке радиатора, изменился материал ручек на капоте и накладки на петлях багажной двери. Передний бампер вдобавок обзавёлся декоративными секциями в стиле задних противотуманок.

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Теперь T2 выглядит чуть солиднее и меньше напоминает вездеход, который собираются использовать для эвакуации космического корабля. Хотя общий брутальный настрой никуда не делся. Вместо докатки в пластиковом футляре на багажной двери закреплено полноценное запасное колесо. Для машины, претендующей на роль спутника в дальних путешествиях, это гораздо разумнее. Особенно когда ближайший шиномонтаж находится не за соседним поворотом, а в соседней области.

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Квадратный и просторный

В салоне обновления тоже исключительно декоративные: появился новый вариант чёрной отделки вместо тёмно-серой и изменился дизайн вентиляционных дефлекторов. Никакой революции, но интерьер Т2 и без того не выглядел местом, где хочется поскорее закончить рабочий день и выйти на свежий воздух. Передние кресла хороши – в меру плотные, с нормальной подушкой и ненавязчивой боковой поддержкой. У пассажирского есть даже оттоманка.

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Материалы отделки приятны и на вид, и на ощупь, а качество сборки не вызывает желания вооружиться рулеткой и искать зазоры. Вертикальная посадка обеспечивает хорошую обзорность, а благодаря почти кубическому кузову внутри довольно много места. Особенно на втором ряду: пассажирам не приходится изображать акробатов, чтобы пристроить ноги.

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Багажник вмещает 580 литров, а при сложенных спинках заднего дивана — 1494 литра. Не рекордные показатели для автомобиля таких габаритов, но форма грузового отсека удобная, есть дополнительные ниши, крепления и 12-вольтовая розетка. В пятой двери можно найти даже пару подстаканников и два крючка для пакетов. Для поездок с туристическим снаряжением вполне подходящий набор.

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А вот с эргономикой отношения сложнее. Главный экран диагональю 15,6 дюйма выглядит внушительно, но производитель явно считает, что физические кнопки – пережиток эпохи паровозов. Настройка климат-контроля, зеркал, основных функций автомобиля и внедорожных ассистентов требует длительного путешествия по меню мультимедийной системы.

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На бездорожье эта особенность особенно раздражает: когда машина прыгает по ухабам, попадание пальцем в нужную пиктограмму превращается в отдельную дисциплину олимпийского многоборья. Хорошо, что хотя бы режимы движения выбираются удобной физической шайбой на центральной консоли. 10,25-дюймовая приборная панель предлагает только один вариант отображения информации, и это, увы, типично китайский нечитабельный набор, а не круглые шкалы. Восьмиугольный руль на фоне некоторых современных штурвалов весьма неплох.

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Подготовлен к авантюрам

Под капотом – проверенная техника. 2,0-литровая бензиновая турбочетвёрка SQRF4J20 мощностью 245 л.с. работает в тандеме с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом Fuzhen FA840. Снаряжённая масса автомобиля слегка превышает две тонны, поэтому запас мощности здесь, скажем так, совсем не лишний. Полный привод реализован при помощи муфты BorgWarner шестого поколения.

Демультипликатора у Т2 нет, зато есть блокировки центрального и заднего дифференциалов, но… управлять ими нельзя. Дифференциалами, как и муфтой, оперирует исключительно электроника, вмешиваться в работу которой водителю не позволено. Дорожный просвет составляет 220 мм, углы въезда и съезда – по 28 градусов.

Режимов движения у кроссовера – семь штук, на любой случай жизни. «Нормальный» предназначен для повседневной эксплуатации, а «Спорт», как водится, обостряет реакции на педаль газа и зажимает руль. Для скользких покрытий есть «Снег», который снижает риск пробуксовки колёс, а для рыхлого грунта – «Песок». Для сложного рельефа предусмотрен режим «Камни», для экономии бензина – «Эко», а если не можете определиться – включайте «Режим Х» и доверьтесь электронике. Действует она довольно вменяемо.

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Несмотря на отсутствие рамы и жёстких блокировок, списывать Т2 со счетов при первом же съезде с асфальта точно не стоит. Геометрическая проходимость у автомобиля достойная, ходы подвески – приличные, а электроника действительно помогает справляться с диагональным вывешиванием и сложными подъёмами. На серьёзном бездорожье штатные шины могут оказаться слабым звеном куда раньше, чем трансмиссия.

Впрочем, на асфальте кроссовер тоже может удивлять. Подвеска настроена на комфорт, причём энергоёмкость впечатляет. Мелкие неровности почти бесследно исчезают, крупные ямы не заставляют пассажиров проверять крепость позвоночника, а разбитые грейдеры автомобиль способен проходить с неожиданной уверенностью. Главное – не переборщить с давлением в шинах, иначе подвеска начнёт донимать постоянной тряской.

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Шумоизоляция тоже хороша – в салоне можно спокойно разговаривать, не повышая голос. И динамики хватает: Т2 уверенно ускоряется и может без напряга обгонять попутчиков на трассе, хотя спортивным характером он, понятное дело, не отличается: высокий кузов и приличная масса дают о себе знать в поворотах вполне заметными кренами. Да и тормозам хотелось бы иметь немного больший запас эффективности.

Впрочем, пытаться ездить на этом автомобиле по извилистым дорогам в стиле горячего хэтчбека – затея примерно такой же степени разумности, как брать с собой в поход фарфоровый сервиз.

Семь режимов и три цены

Конечно, обновлённый Jetour T2 не стал принципиально другой машиной. Он получил более сдержанное оформление, но сохранил прежнюю технику, силовой агрегат и весьма способный полный привод. И ему точно пошёл на пользу отказ от неуместных ярко-зелёных вставок – без этих кислотных акцентов автомобиль выглядит заметно солиднее, спокойнее и взрослее. Теперь его брутальность не приходится подчёркивать ярким маркером.

В базовой версии «Люкс» с 7-ступенчатым роботом кроссовер стоит 4 159 000 рублей, «Престиж» обойдётся в 4 449 000 рублей, а топовая комплектация «Премиум» с 8-ступенчатым автоматом дороже на 200 000 рублей – 4 649 000 рублей. T2 предлагает довольно редкое сочетание: выразительную внешность, просторный и хорошо оснащённый салон, комфорт на плохих дорогах и возможность съехать с асфальта гораздо дальше, чем позволяет совесть владельца обычного городского кроссовера.

Cемью режимами движения производитель предусмотрел практически все варианты развития дорожных событий: от унылой пробки до ситуации, когда дорога внезапно заканчивается, а возвращаться назад не хочется. Можно выбрать подходящую программу самостоятельно, можно довериться интеллектуальному режиму X и сделать вид, что так и было задумано.

Конечно, ни один режим не отменит законы физики, но, согласитесь, приятно знать, что у тебя есть целых семь способов уговорить большую машину продолжить движение там, где навигатор давно предлагает развернуться.