Неправильный швед: опыт владения праворульной Volvo C70 II

Шведская марка, как и многие другие европейские автоконцерны, делала для Страны восходящего солнца экспортные версии с соответствующим расположением руля. А приобретение машины на аукционе в Японии – это сегодня, по сути, одна из немногих возможностей купить интересную Volvo в достойном состоянии. Эта C70 второго поколения – наглядный пример.

Владелец – Дмитрий, москвич, 37 лет, работает в сфере строительства.

Автомобиль – Volvo C70 второго поколения, купе-кабриолет 2011 года выпуска, модификация «T5 GT» – так на рынках Азии называлось то, что в Европе было известно как просто «T5».

– Для большинства людей Volvo никак не ассоциируется с Японией, и правый руль на этом «нордическом шведе» удивляет, – рассказывает Дмитрий.

– На Volvo я езжу давно, с 2007 года, автомобиль из Гётеборга у меня не первый. В 2022 году я задумался о покупке некой машины-игрушки, и друг-вольвовод мне посоветовал искать праворульный кабриолет в Японии. Я согласился, хотя праворульными машинами прежде не владел.

Мне не пришлось долго искать надежного импортера, поскольку имелись друзья, которые живут во Владивостоке и сами занимаются ввозом. Мы начали изучать C70: в продаже их было не слишком много. На одну из трех выбранных машин «ставочка зашла», и в ноябре 2022 года кабриолет был у меня в Москве. Покупку эту я считаю очень выгодной, поскольку, во-первых, в таком состоянии у нас машин просто нет (пробег 100 тысяч и практически безупречное состояние для 11-летнего автомобиля), а во-вторых, в тот момент доллар сильно опустился в цене и стоил около 53 рублей. Машина в Японии обошлась в переводе на рубли в смешную сумму около 300 тысяч, и около полутора миллионов пришлось отдать за растаможку и доставку. Растаможка, как известно, многократно дороже самой машины – таковы наши печальные реалии. Итого в сумме получилось 1,7 миллиона рублей.

Получив кабриолет в ноябре, я сразу поставил зимние колеса и начал ездить. Автомобиль покупался как игрушка, но в итоге получилось так, что на пару лет он стал машиной практически на каждый день!

Снаружи

Практически вне зависимости от модели вольвовский дизайн и стиль безошибочно узнаваемы. Несмотря на старт производства в 2006-м и снятие с конвейера в 2013 году, эта рестайловая «цэшка» и по сей день потрясающе стильно выглядит и не смотрится на свои почти полтора десятка лет!

Броские 18-дюймовые диски на этом C70 – изрядная редкость! Это колеса от ERST, японского тюнинг-ателье Evolve Rieger Style Tune, изготовленные по технологии «безударной ковки» Flow Forming.



Рестайлинг 2009 года придал купе-кабриолету C70 стиль второго поколения S60, изменив оптику, бамперы, решетку радиатора и тем самым сильно освежив автомобиль.



Механизм привода жесткой складной трехсекционной крыши для C70 разрабатывала небезызвестная компания Webasto, которая в те годы образовывала совместно с еще более небезызвестной Pininfarina общее подразделение под названием OASys по проектированию и выпуску кабриолетной механики.

Наблюдение за работой механизма складывания и раскладывания крыши на любом кабриолете завораживает, и C70 не исключение! Несколько панелей на шарнирах одновременно парят в воздухе, увлекаемые гидроприводами и распределяемые по местам с ювелирной точностью! Крышка багажника тут выполнена из алюминия, а вот три секции крыши – стальные.

К слову, о времени складывания крыши. В различных источниках фигурирует цифра в 30 секунд, однако этот экземпляр C70 ее уверенно опровергает и раз за разом демонстрирует стабильное время в 26 секунд.

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Внутри



Внутри кабриолета – достаточно лаконичный интерьер, характерный для семейства Volvo S40 второй генерации. Все очень качественно, но при этом простенько. Приборная панель сгодилась бы и для в несколько раз более дешевого автомобиля. И даже выдвижной монитор мультимедийной системы от Pioneer – это нештатный афтемаркетный аксессуар, приехавший «зайцем» из Японии.

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

По сути, интерьер заметно оживляет лишь фирменная фишка 40-й линейки – хорошо знакомая поклонникам Volvo «парящая в воздухе» консоль торпедо с узнаваемым длинным «языком» кнопок климата и штатной музыки и четырьмя крупными «крутилками». Музыка от Dinaudio, к слову, весьма достойная – 13 динамиков и 2 сабвуфера в спинке заднего сиденья суммарной мощностью в киловатт.



1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Белый кожаный салон и аналогичные вставки в дверях превосходно сохранились даже с поправкой на периодическое действие ультрафиолета из-за открываемой крыши – Volvo всегда славилась качеством и долговечностью отделочных материалов.



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Задний ряд имеет формулу 1+1, и места там не так много. За водителем ростом от 185 и более комфортно усядется разве что ребенок. Впрочем, пространство на втором ряду как минимум не уменьшилось по сравнению с родственным седаном S40, да и спинки задних «полукресел» имеют вполне комфортный наклон – в некоторых кабриолетах спинка дивана почти вертикальная.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Из систем помощи водителю и безопасности тут только система стабилизации DSTC, круиз-контроль, BLIS (система распознавания автомобилей в слепых зонах с индикацией на наружных зеркалах) и особые боковые шторки airbag, которые ввиду отсутствия стационарной крыши установлены в дверях, откуда выстреливают вертикально вверх. Эти надувные шторы Volvo считала уникальными для своего времени, поскольку они имеют особую структуру с «полужестким» каркасом и не сдуваются сразу, а удерживают форму после срабатывания в расчете даже на опрокидывание.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Железо

Несмотря на то, что единая с моделями Ford и Mazda платформа Volvo P1 позволяла строить на ней и полноприводные версии (таковые были у седана S40 и универсала V50), кабриолет Volvo C70 имел исключительно передний привод. Двигатель – 5-цилиндровый 2,5-литровый 20-клапанный рядный B5254T7 мощностью 230 сил, к счастью, еще без прямого впрыска. Он выдает максимум мощности уже на 5000 оборотов и крутящий момент 320 Нм в диапазоне от 1500 до 5000 оборотов. Правда, тут этот мотор имеет чуть-чуть иные характеристики, но об этом позже.

Автоматическая коробка передач Aisin 50-51 – пятиступенчатая, гидротрансформаторная. Это надежная и ремонтопригодная КП, устанавливавшаяся на немыслимое количество моделей Volvo и многих других европейских и американских марок.

Передняя подвеска – Макферсон, сзади – многорычажка. Тормоза – 320 мм спереди и 300 сзади. Суппорты, как ни странно, простые однопоршневые. Тем не менее мощности этих тормозов вполне достаточно даже для тяжелого кабриолета. Чуть более крупные тормозные диски на этой платформе – только у R-версий моделей 40-го семейства. Рулевой усилитель – электрогидравлический, тупиковая переходная технология от классического ГУР к полностью электрическому ЭУР. Гидрорейка работает на давлении масла, но создает это давление не механический насос, приводимый в движение от коленвала двигателя, а электронасос с собственным моторчиком.

Распорка под капотом – заводской аксессуар.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Заморочки Volvo на безопасности общеизвестны, а поскольку кабриолет по определению является менее защищенной машиной, меры по предупреждению травмирования и тем более гибели людей тут приняты беспрецедентные. Во-первых, это особым образом изготовленные стойки лобового стекла. Они отштампованы по технологии гидроформовки – снаружи их профиль кует электромолот, тогда как внутри распирает вода под сверхвысоким давлением. Бесстыковая деталь идет от верхней кромки стекла до порога. В результате и правая, и левая стойки по отдельности способны выдержать при перевороте удвоенный вес автомобиля. Во-вторых, разумеется, присутствуют обязательные в конструкции любого более-менее современного кабриолета защитные дуги с пиротехнической активацией, выстреливающие в случае переворота за спинами задних пассажиров. Причем они выстрелят и со сложенной крышей, и с поднятой. В последнем случае дугам придется пробить заднее стекло, для чего они оснащены стальными закаленными наконечниками.

Механизм привода крыши приводится в движение гидравликой и электроприводами. Саму крышу двигают гидроцилиндры, давление для которых создает отдельный насос, а крышка багажника, куда все убирается, открывается с помощью электрических сервомеханизмов.



Крышу можно опустить и поднять без запуска двигателя, но необходимым условием для запуска этой механики является нажатие на педаль тормоза одновременно с кнопкой. Это, соответственно, не позволяет поднять/опустить крышу на ходу, чтобы вертикально поднимающийся на одном из этапов багажник не стал невольным «парусом» и не был бы выломан набегающим потоком воздуха. Единственное, что допустимо из вольностей (да и то, видимо, в рамках «незадокументированных функций») – это включение механизма крыши на пешеходной скорости не более 5-6 километров в час: такое движение система не расценивает как езду, и можно после начала движения крыши отпустить педаль.

Если говорить о содержании, то ремонтов за три года потребовалось немного с учетом изначальной ухоженности машины. Через пару лет езды попросила внимания подвеска – были заменены все сайлентблоки спереди и сзади. «По заводу» рычаги меняются в сборе, и они дороги, но несложно купить и перепрессовать резинки. Обошлось это примерно в 40 тысяч рублей. Примерно в это же время Дмитрий заменил и опоры двигателя. Это выглядело уже подороже – две гидрооопоры по 30 тысяч рублей каждая и одна резиновая около 8 тысяч. Кроме того, был заменен ГРМ и ремни навесного оборудования – оригинальный комплект обошелся около 15 тысяч, и замена его в целом несложна – ГРМ доступен, попутно ничего лишнего демонтировать не нужно.

В движении

Модель C70 компания Volvo не позиционировала как спортивную – это прогулочный кабриолет, машина для путешествий и кайфа. Спортивной рулежки она водителю не дарит, заменяя её на превосходную мягкость и комфорт, в паре с которыми идут и заметные крены в крутых поворотах. Хотя некоторая часть их, вероятно, является заслугой возраста пружин и амортизаторов. А вот трасса – это всецело ее стихия: тяжелая, почти 1800-килограммовая машина (за счет системных усилений кузова без крыши C70 весит заметно больше S40, на базе которой построена) идет в любую погоду, как линкор, игнорируя и ветер, и снежные бурты между полосами зимой. Руль с 2,5 оборота от упора до упора нельзя назвать откровенно «пустым», но спортивному драйву отдача на нем не соответствует.

Установленная под капотом 230-сильная 2,5-литровая «турбопятерка» – флагманский мотор для этого кабриолета. Характер этого бензинового мотора прямо-таки дизельный в самом лучшем смысле этого слова! Двигатель низкооборотный, полноценный подхват турбины начинается практически с 1700 оборотов, и сотня разменивается за 8,3 секунды. Тем более что тут еще и не 230 паспортных сил, а честных 253 при максимуме мощности не на 5000 об/мин, а на 5500, поскольку «цэшка» имеет заводской «чип» от вольвовского подразделения Polestar, что подтверждено соответствующими документами и шильдиками. Презрительное прозвище «турбожужжалка» на эту машину не распространяется – в городских условиях мотор редко крутится выше 2500 оборотов, да и с динамичной ездой больше 4000 не раскручивается. Например, 160 км/ч – это 3500 оборотов на 5 передаче.

Не вполне типично (опять-таки исключительно в позитивном смысле) ведет себя и трансмиссия. Изначально, со слов Дмитрия, машина демонстрировала чудноватый характер. Если нажать резко на газ, но по каким-то причинам тут же бросить его, передумав интенсивно разгоняться, коробка тупила, не понимая, что делать. Да и в целом переключалась явно рановато, на 1800-2000 оборотов, не давая двигателю как следует покрутиться даже с поправкой на его низкооборотность. Но после вмешательства в прошивку все изменилось: минимальные обороты переключения повысились до 2200, максимальные – до 4200. Поднялась и планка отсечки в спортрежиме – до 6200 об/мин. Коробка стала адекватнее и лучше «состыковалась» с мотором. Расход при этом – весьма дружелюбный: по городу при активной езде кабриолет сжигает около 13 литров, а по трассе при средней скорости 120-130 – около 10.

История модели

Открытые кузова никогда не были сильной стороной гётеборгских инженеров. Да, кабриолеты под маркой Volvo строились в самые разные годы, но в полной мере массовыми моделями их назвать было нельзя. Фактически первым действительно массовым серийным автомобилем со складной крышей под шильдиком со стрелочкой стал купе-кабриолет C70 (1997-2005). Изначально это было двухдверное купе на базе модели 850, но к нему быстро добавилась версия с мягким складным тканевым верхом.

Во втором поколении C70 (2006-2013) версия купе со стационарной крышей исчезла, и остался лишь кабриолет, став единственным благодаря замене мягкой складной крыши на трехсекционную жесткую и объединив таким образом две модификации в одну. Вторая генерация C70 строилась уже на глобальной платформе P1, на которой выпускались также модели Ford и Mazda. У Volvo на этой платформе в те годы вышли четыре машины – хэтчбек C30, седан S40, универсал V50 и как раз кабриолет C70. Проектирование кузова и механизма крыши открытой модели велось совместно с известным итальянским кузовным ателье Pininfarina.