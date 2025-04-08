Восточные корни
У кроссовера российский VIN: Иксайты собирают из машинокомплектов на бывшем предприятии Nissan, которое теперь называется «Автозавод Санкт-Петербург». X-Cross 8 – вторая модель отечественного бренда Xcite, которая, как нетрудно догадаться по нескольким характерным чертам, по сути, является Chery Tiggo 8. Но не всё так просто.
Дело в том, что X-Cross 8 – отнюдь не перелицованная на скорую руку «восьмёрка» с шильдиками Xcite. Дизайн машины снаружи и внутри представляет собой конструктор из различных версий кроссовера, причём даже модификаций для разных рынков! Например, переднюю часть взяли от Tiggo 8 Pro образца 2022 года для китайского рынка, который не поставляется на экспорт. Лишь рисунок решётки радиатора у Xcite новый. Корму для Икс-кросса одолжили у «просто» Tiggo 8, который уже давно покинул Россию. При этом задний бампер с квартетом выхлопных труб (настоящих!) забрали у Tiggo 8 Pro Max. Кроссовер предлагается в пяти цветах кузова: серебристом, белом, синем, чёрном и сером, хотя в дальнейшем обещано некое расширение палитры оттенков.
Сборная солянка
Интерьер X-Cross 8 тоже собран, как мозаика, из набора деталей от разных генераций «восьмёрки». Так, центральный тоннель оформлен в стиле Tiggo 8 Pro Max, но 12,3-дюймовая панель приборов и такого же размера сенсорный экран мультимедийной системы не объединены в один кластер, а расставлены по отдельности – как у Tiggo 8 Pro.
По нынешним меркам салон местами кажется устаревшим – мода на отдельный тачскрин для управления климатом уже прошла. Тем более, что под ним на центральном тоннеле есть отдельные качающиеся клавиши для настройки температуры воздуха и скорости обдува. Более того, экран предлагает по два способа регулировки градусов и скорости вентилятора – можно нажимать на нарисованные стрелки, а можно тянуть пальцем виртуальный ползунок.
А вот подогрев и вентиляция передних кресел включаются только через дисплей. Зато для активации подогрева руля есть отдельная кнопка на правой спице – это очень удобно, и греется обод очень быстро. С точки зрения осязаемого качества интерьер очень даже неплох – здесь приятная, хоть и немного грубоватая на ощупь, экокожа и на удивление мягкий пластик.
Непонятна только идея с серебристыми декоративными накладками, которые имитируют то ли алюминий, то ли дерево. На тестовом автомобиле они хотя бы сочетаются с оттенком кузова, но на тёмных машинах такой дизайнерский приём выглядит сомнительно. С комплектацией полный порядок: есть Apple CarPlay и Android Auto, подогревы кресел первого и второго рядов (передние также снабжены и вентиляцией), ветрового стекла, зеркал и так далее.
Простор не для всех
Рулевая колонка регулируется и по высоте, и по вылету в довольно приличном диапазоне, так что подобрать удобную посадку труда не составит. Поясничный подпор в кресле водителя здесь тоже не для галочки, что для моделей китайского происхождения всё ещё, увы, редкость. Подушка лишена экстендера, но её длина вполне себе нормальна – по крайней мере, для водителя среднего роста. Ноги не устают даже после целого дня разъездов.
У водительского кресла есть даже память настроек с двумя ячейками для сохранения, у пассажирского регулировок традиционно минимум – можно двигать вперёд-назад да изменять наклон спинки. Собственно, как и у дивана второго ряда, который разделён на две части в пропорции 60:40. Наконец, третий ряд можно только сложить в подполье в случае, если нужно перевезти что-то габаритное.
Если использовать третий ряд по назначению, то неизбежно придётся побеспокоить обитателей дивана, ибо в сдвинутом максимально назад положении на галёрке места для ног не останется совсем. В конфигурации с отодвинутым вперёд до упора диваном сзади вполне можно сидеть какое-то время. Но с поправкой на тот факт, что креслица расположены буквально на полу.
У мультимедийной системы простой и понятный интерфейс, крупные иконки и логичная структура меню. Хотя и настроек, прямо скажем, не то чтобы много. Сенсорный дисплей не самый отзывчивый и порой игнорирует нежные касания, но заметного дискомфорта это не вызывает. Просто нужно наловчиться нажимать на тачскрин уверенным движением пальца.
Китайская техника
Xcite X-Cross 8 оснащён бензиновым 1,6-литровым турбомотором SQRF4J16, который разработан Chery совместно с австрийской компанией AVL – это третье поколение семейства двигателей Acteco. У мотора алюминиевый блок, непосредственный впрыск и турбокомпрессор марки Honeywell. В общем, ничего нового – мотор известен по множеству китайских моделей, только для Иксайта его мощность снижена со 186 до более выгодных 150 л.с. Во всяком случае – на бумаге.
Коробка передач – 7-ступенчатый китайский робот 730DHC, а полный привод реализован при помощи муфты BorgWarner, которая при необходимости подключает заднюю ось. Имеются аж шесть режимов движения, которые, впрочем, касаются настроек не только муфты, но и силового агрегата в целом – это «Эко», «Комфорт», «Спорт», «Снег», «Грязь» и «4х4». Снег в этом году уже успел растаять, но кое-какие выводы о работе трансмиссии сделать всё-таки можно.
Начать придётся с педали газа, которая здесь, как на многих «китайцах», обладает нелинейным откликом на нажатие. Причём выявить какую-то внятную закономерность в обратной связи и научиться адекватно управлять тягой не получается. Например, при старте с места нажимаешь правую педаль, а кроссовер не разгоняется. Жмёшь сильнее – и после заметной паузы вдруг ускоряешься быстрее, чем нужно.
На средних скоростях в вялотекущем трафике такого нет. Пока ползёшь в пробке, педаль реагирует как положено: нажал – поехал. А вот в переходных режимах, при знакопеременных нагрузках, есть ощущение, что робот порой теряется в алгоритмах. В спортивном режиме он становится чуть расторопнее, но линейности в откликах это ничуть не добавляет – заминка на старте всё равно присутствует.
Жёсткость хода
Режим «Эко» ожидаемо затормаживает реакции ещё больше и подойдёт лишь для максимально флегматичной езды. Для проверки работы полного привода потребовалось найти более-менее раскисшее после дождя поле. Включаем «Снег», хотя снега никакого, понятное дело, уже нет, но в грязи заметно, что по сравнению с чисто дорожными режимами электроника тут пытается избежать малейшей пробуксовки колёс, чтобы не зарыться.
А вот «Грязь» работает по-другому. К пробуксовке управляющая электроника относится более лояльно, но реакции на педаль газа примерно так же задемпфированы. Логика понятна: порой, чтобы добраться до «зацепа», нужно немного побуксовать. Но для этого нужен опыт – иначе можно перестараться и сесть на брюхо в какой-нибудь колее. Тем более что клиренс небольшой – всего 190 мм.
Вот поэтому в любой непонятной ситуации лучше использовать режим «4х4». Я бы не назвал это постоянным полным приводом, но определённый процент тяги на задних колёсах в нём присутствует всегда. А вот распределение тяги по осям зависит уже от условий движения – скорости, пробуксовки и так далее. В общем, для кроссовера этого вполне достаточно. Вряд ли большинство владельцев X-Cross 8 вообще будут пользоваться шайбой с надписью Mode на центральном тоннеле.
Зато все почувствуют жёсткость подвески. Иксайт зудит на шероховатом покрытии, потряхивает на щербатом асфальте, тщательно документирует все ямки и кочки. Только на ровном асфальте не ощущается никаких лишних вибраций и колебаний. Энергоёмкость при этом хороша – лежачих полицейских можно запросто пролетать полным ходом. Есть у этой жёсткости хода и неожиданный плюс – небольшие крены и в целом неплохая управляемость.
Усилие на руле, конечно, полностью синтетическое, но повороты X-Cross 8 проходит без упорства и даже с некоторым азартом. Другой вопрос, а нужно ли это покупателям семейного кроссовера? Сомнительно… Думаю, они скорее предпочли были плавность хода и хорошую шумоизоляцию, с которой тоже есть проблемы. Слышны и шум мотора, и гул от шин, и свист ветра на высоких скоростях. А вот динамики хватает – 1,6 TGDI тянет на совесть. Расход топлива в смешанном режиме вышел около 10-11 литров на сотню.
Считаем деньги
Старшая модель Xcite предлагается в трёх версиях: переднеприводной Enjoy и полноприводных Enjoy 4WD и Techno 4WD. Уже в базовой комплектации есть 18-дюймовые колёса, подогрев форсунок омывателя и ветрового стекла, датчики дождя и света, подогрев руля и передних кресел, двухзонный «климат», электропривод багажной двери, система кругового обзора, шесть подушек безопасности и круиз-контроль.
Начиная с версии Enjoy 4WD появляются беспроводная зарядка для смартфона, подогрев второго ряда кресел и 8-дюймовая сенсорная панель управления «климатом». Наконец, топовый Xcite X-Cross 8 Techno 4WD имеет панорамный люк в крыше, атмосферную подсветку салона, вентиляцию передних сидений и систему мониторинга слепых зон.
Полноприводное исполнение Enjoy может похвастать беспроводной зарядкой, подогревом кресел второго ряда и тачскрином для управления климат-контролем. Наконец, версия Techno отличается коричнево-чёрной цветовой схемой интерьера, вентиляцией, электрорегулировками и памятью передних сидений, панорамной крышей, контурной подсветкой и системой контроля слепых зон.
За переднеприводный Иксайт в исполнении Enjoy просят 2 999 000 рублей, полноприводный Enjoy 4WD обойдётся в 3 299 000, а стоимость топовой комплектации Techno 4WD составляет 3 399 000 рублей – вполне разумная доплата за всякие приятные мелочи. А что с конкурентами? Прежде всего, конечно, это в некоторой степени родственный Chery Tiggo 8 Pro Max, правда, уже в изрядно обновлённом виде. В полноприводном исполнении он стоит 3,87-4,07 миллиона рублей в зависимости от комплектации. То есть, как минимум на полмиллиона дороже Иксайта.
Есть ещё Soueast S07, который предлагает семь мест, полный привод и 8-ступенчатый автомат минимум за 3,3 миллиона, и чуть более крупный DFSK ix7 – за три миллиона. У него тоже семь мест, привод на все колёса, но всего шесть передач в автомате. Сложно сказать однозначно, как новый отечественный бренд Xcite воспримут покупатели. Для кого-то будет преимуществом, что X-Cross 8 ещё не примелькался на улицах, а кто-то, наоборот, выберет проверенный и хорошо всем знакомый вариант.
|Технические характеристики Xcite X-Cross 8
|Кузов
|Тип кузова
|универсал
|Число дверей/мест
|5/7
|Длина/ширина/высота, мм
|4740/1860/1760
|Колесная база, мм
|2710
|Колея передняя/задняя, мм
|1582/1604
|Масса снаряженная/полная, кг
|1734/2216
|Дорожный просвет, мм
|190
|Объём багажника (7 мест), л
|193
|Двигатель
|Тип
|бензиновый, турбированный
|Компоновка и расположение
|рядный, спереди поперечно
|Число цилиндров/клапанов
|4/16
|Рабочий объём, см³
|1598
|Мощность, л.с./кВт/об/мин
|150/110/5500
|Крутящий момент, Н•м/об/мин
|275/2000-3800
|Трансмиссия
|Коробка передач
|автоматическая, роботизированная, 7-ступенчатая
|Привод
|полный, автоматически подключаемый, с многодисковой муфтой в приводе задних колёс
|Ходовая часть
|Подвеска передняя
|независимая, пружинная, Макферсон
|Подвеска задняя
|независимая, пружинная, многорычажная
|Тормоза передние
|дисковые, вентилируемые
|Тормоза задние
|дисковые, невентилируемые
|Рулевое управление
|реечное, с электроусилителем
|Размерность шин
|235/55 R18
|Эксплуатационные характеристики
|Максимальная скорость, км/ч
|195
|Время разгона 0–100 км/ч, с
|10,5
|Расход топлива, город/трасса/смешанный, л/100 км
|10,9/7,4/8,6
|Ёмкость топливного бака, л
|57
|Топливо
|АИ-92
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Страшный сон кузовщика, который будет искать запчасти на это ведро. Интересно, сколько уже умудрились продать этого неликвида? Или потом тоже отправят на Кубу, вслед за «москвичом»? Там не привыкать менять мотор старого кадиллака на жигулёвский. 🤣
На счет кузова,яполностью с Вами согласен!По принципу-я его слепила из того,что было.Морда от одного варианта,(причем внутреннего китайского),зад от другого,начинка салона от третьего!это насколько нужно ненавидеть потенциального поеупателя,чтобы предложить ему такой "тетрис"?Ну,а в довершение,как всегда-"турбожужжалка",ни фига не везущая и чертов робот!Где атмо мотор и НОРМАЛЬНЫЙ классический автомат?
Х cite 7 никто не брал из за вариатора.Выпустили кучу машин,затоварили склад и прекратили сборку.Вот решили что не надо останавливаться на достигнутом, надо еще дороже что то выпустить.Теперь то уж точно брать будут.Видимо в кредит...по нынешним ставкам...