«Кроссовер предлагается на российском рынке исключительно с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил и полным приводом. Базовая версия Access может быть с механической КПП (от 999 000 рублей) или с вариатором (1 039 000 рублей)». Не верите своим глазам? А ведь это правда – именно столько стоил Peugeot 4008 в 2012 году, когда мы брали его на тест.

Fast forward в год 2024: больше нет ни двух литров, ни полного привода, да и вообще тот 4008 – совсем другая машина. Хорошо известный нам 4008 образца 2012-2017 годов базировался на одной платформе с Mitsubishi ASX и Citroën C4 Aircross и был построен в коллаборации с Mitsubishi Motors. А наш сегодняшний герой дебютировал в Европе в 2016 году под индексом 3008. Позже модель запустили в производство на совместном предприятия PSA и Dongfeng в Китае, где она счастливо продается под беджем 4008, а с некоторых пор – и у нас.

Старое-новое

Что-что? Этому дизайну, по сути, восемь лет?! Окей, даже если принять во внимание рестайлинг 2020 года, то формально этот постмодернизм на колесах все равно не первой свежести. Но, черт возьми, 4008 смотрится просто классно и, кажется, визуально не устареет и через пяток лет. А как звучат названия цветов! В нашем случае белый перламутр – это Blanc Nacre, а есть еще красный Rouge Elixir, серый Gris Platinum и черный Noir Perla Nera. И не надо никакой «щелевой» оптики, выдвижных ручек и прочих нарядностей.

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Тяну за олдскульную ручку и приземляюсь в салон. При первом же взгляде на переднюю панель выстрелили воспоминания. Помню, дизайнерская находка под названием i-Cockpit удивила меня сначала в 2014 году на тесте Peugeot 308, а позже, во второй итерации, именно на европейском 3008.

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Философия i-Cockpit – вызов классической эргономике: на панель приборов смотришь поверх компактного «квадратного» руля. Но приглядевшись, понимаешь: тут вообще все сделано наперекор и вопреки. Рычаг селектора передач, кажется, сбежал в Пежо из игровой приставки, но на деле очень удобен. Бросают вызов классике и отзеркаленные стрелки спидометра и тахометра на 12,3-дюймовой электронной приборке, где можно выбрать один из четырех вариантов отображения информации или персональный режим.

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Почти полное отсутствие кнопок, казавшееся на момент дебюта восемь лет назад вызывающим, теперь воспринимается трендовым. Но при этом на консоли блестит шеренга шикарно скомпонованных самолетных тумблеров быстрого доступа к основным функциям вроде климата, подогревов, подключения телефона и так далее. После воинствующего минимализма и диктата тачскринов на большинстве современных китайских моделей Пежо – сама функциональность, хотя французская специфика все же требует привычки. Например, управление круиз-контролем отведено архаичному рычажку под рулем, а не кнопкам на руле, что странно.

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Когда волна открытий откатывает, осознаешь, что во всей этой футураме чувствуешь себя, как рыба в воде. Возможно дело в профессиональной деформации, навязанной китайскими новинками, сбивающими тарировку. В Peugeot шикарные не только элегантной прострочкой, но и рельефным профилем с приятной боковой поддержкой сиденья, хорошая обзорность, как и все тактильные ощущения: к чему ни прикоснись, материалы воспринимаются натуральными и добротными, а сомнений в их красивом старении почему-то не возникает. А вот пассажирам второго ряда восторгаться особо нечем. Да, здесь нет центрального тоннеля, так что можно усесться втроем, при этом даже путешественники среднего роста подпирают коленями спинки передних кресел.

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Огоньку не найдется?

Продающиеся у нас машины оснащены 170-сильным мотором 1,6 с турбонаддувом, передающим 250 «ньютонов» на передние колеса посредством восьмиступенчатого японского автомата Aisin. И это сочетание сбалансировано великолепно! Даже в стандартном режиме Peugeot активен, а при переходе в «Спорт» получаешь моментальный отклик на педаль газа, быстрые и незаметные переключения передач в стиле лучших немецких «роботов». На этой машине хочется гнать во весь опор, а заявленные 10,4 секунды до сотни кажутся излишней скромностью составителя технических характеристик. При этом аппетит мотора умеренный, хотя и далекий от декларированных 6,9 литров на сотню. В смешанном цикле можно вполне вписаться в 9 литров, а при деликатном обращении с правой педалью на трассе 4008 реально скинуть расход до 7-8 литров девяносто пятого.

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По части настроек подвески французы всегда были на высоте. Вот и в нашем случае не стоит морщиться, услышав про полу­зависимую заднюю балку и самый простой передний Макферсон. Кроссовер абсолютно прогнозируем в поворотах, не грешит кренами, а усилие и обратная связь по рулю опять-таки заставляют вспомнить о лучших образцах автомобильной инженерии. А еще высший пилотаж инженеров-подвесочников иллюстрирует баланс управляемости и комфорта. За бодрое прохождение поворотов уже морально готовишься поплатиться плавностью хода, но нет! Peugeot 4008, не поперхнувшись, глотает разнокалиберные неровности и позволяет не притормаживать перед «лежачими полицейскими».

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Как ни странно, весьма недурно компенсирует отсутствие полного привода система Advanced Grip Control с пресетами «Стандартный», «Снег», «Песок» и «Грязь», в которых зашит определенный алгоритм работы пробуксовочной системы и ABS. В зависимости от выбора электроника демпфирует реакцию на нажатие педали газа, допуская проскальзывание ведущих колёс, либо имитирует работу дифференциала повышенного трения, перекидывая момент на колесо с лучшим зацепом за грунт. Естественно, Advanced Grip Control – не панацея, но для машины с фактическим дорожным просветом порядка 170 мм большего и не требуется.

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Китайский акцент

Пожалуй, главные претензии к китайскому исполнению 4008 – отсутствие русификации меню, спасибо хоть система доступна на английском. Еще один недостаток – посредственная картинка на центральном 10-дюймовом мониторе, не дающая полноты картины при просмотре изображения с системы кругового обзора. В этой части Peugeot все же выдает возраст.

Кроссовер продается у нас в единственной и, естественно, небедной комплектации. Она включает светодиодную оптику, двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, адаптивный круиз-контроль, панорамную крышу, бесключевой доступ, передний и задний парктроник, аудиосистему с шестью динамиками, 6 подушек безопасности, а также системы автономного экстренного торможения, предотвращения выхода из полосы разметки и предупреждения о сокращении дистанции до попутного автомобиля в составе адаптивного круиз-контроля.

Единственная опция – пакет «Black Pack» за 52 000 рублей, который вы и можете лицезреть на фото. Как понятно из названия, с ним вы получаете все черное: боковые зеркала, решетку радиатора, окантовку окон, накладки на бамперах, дверях и порогах, крышу Black Diamond и 18-дюймовые колесные диски Piano Black.

Все это здорово, но к оснащению все же есть вопросы: за 4 625 000 рублей хотелось бы получить подогрев не только на передних, но и на задних сиденьях и руле. Возможно, это произойдет, когда машина встанет на конвейер в нашей стране. Недавно на калужском заводе ПСМА Рус в сотрудничестве с фирмой «Автомобильные технологии» запустили производство Citroen C5 Aircross, и следующий на очереди как раз 4008. Как минимум машина российской сборки заговорит на русском, и наверняка не придется особо переживать о запчастях и обслуживании – ведь Минпромторг включил калужский C5 Aircross в перечень моделей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими в служебных целях. Ну а нам остается тихо надеяться, что когда-нибудь благодаря серьезной локализации Peugeot 4008, не успев устареть, станет таким же условно доступным, каким он когда-то был.