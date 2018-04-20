Возраст против харизмы: тест-драйв Dodge Durango R/T

Возраст против харизмы: тест-драйв Dodge Durango R/T

5375 1 5
В России на сайте Dodge можно только посмотреть на картинку с Journey. В США – заказать себе хоть Charger, хоть Challenger, хоть... Durango. Даже в исполнении SRT. Но мы не заходим сразу с козырей: ведь есть еще и менее мощный, но отнюдь не чахлый вариант под индексом R/T. Чем хорош нынешний Durango в этом «промежуточном» исполнении, выясняет наш коллега из издания Chicago News.

Так ли страшен возраст

Старая платформа, старая машина и старый мотор – в 2018 году это либо приговор, либо признак мощной харизмы, в зависимости от того, как на это отвечает рынок. В случае с Durango целевой рынок отвечает запросом на 60-70 тысяч машин ежегодно. И это значит, что перед нами не просто герой позавчерашних боевиков, пучащий остатки мускулов, а возрастной, но уверенный в себе мужик, который держит себя в форме и не отстает от современного ритма. Этакий четырехколесный Халк Хоган, если хотите. Тут, правда, как и в жизни, все зависит от того, с какой периодичностью он заглядывает в «качалку»: с момента нашей последней встречи я его не сразу и узнал.

Тот базовый прокатный Durango из прошлого явно пропускал дни ног и подрабатывал охранником в супермаркете. «Начальные» колеса под этим массивным телом выглядели жалко, а размер и три ряда сидений казались надуманным преимуществом при наличии под капотом «рахитного» 290-сильного V6 и скудного салона. Этот же, сегодняшний, ощерился черной решеткой радиатора, как у старшего SRT, и разверз капот, подчеркивая, что под ним есть мотор объема и конфигурации, за которые не стыдно. Опираясь на 20-дюймовые колеса, обутые в слегка неуместную всесезонную Bridgestone Ecopia, он снимает все вопросы относительно того, как произвести правильное первое впечатление даже в скучном сером цвете.

Dodge Durango серебристый вид спереди

Dodge Durango решетка в бампере Dodge Durango серебристый капот Dodge Durango решетка радиатора
Габариты
Д х Ш х В, мм
5110 х 1924 х 1801

Чтобы вам стало чуть понятнее, что такое Durango вообще, назову другое имя: Grand Cherokee. Эти ребята – не близнецы, но братья, и собираются на одном конвейере в Мичигане. Общая платформа, общие моторы и трансмиссии, и даже общее имя для заряженных версий – но Jeep в исполнении SRT можно опробовать и приобрести в том числе и в России, а вот Durango остается эндемиком. У него при этом есть свои особенности: в пику пятиместному «Гранду», здесь три ряда сидений, 6 или 7 мест и база в 3 042 миллиметра против 2 915. Общая длина тоже не подкачала: 5 110 мм против 4 828. Но при всех этих гордых выкладках Grand Cherokee остается более популярным: в США годовые продажи с 2012 по 2016-й доросли от 150 до 210 тысяч, а у Durango, как мы помним, колеблются в интервале от 60 до 70 тысяч.

Dodge Durango интерьер (3)

Впрочем, вспоминая, что мы говорим о машине, которая вышла в свет в 2010 году, это стоит признать достойным результатом. Вдобавок за эти годы Durango не просто непрерывно старел, а пытался поддерживать себя в тонусе. Да, под капотом здесь все тот же нижневальный Hemi с чугунным блоком, но его научили изменять фазы газораспределения и отключать четыре цилиндра при малой нагрузке. И если последнее вряд ли можно считать источником эндорфинов, то 5,7 литра рабочего объема, обеспечивающие 360 лошадей и 530 Нм момента – уже вполне. А в 2013 году бесстыдно старый пятиступенчатый автомат, которым комплектовался этот мотор, уступил место восьмиступенчатому 8HP70 от ZF, и это еще одна галочка в списке «средств омоложения». Разве что с современным электрогидравлическим усилителем этот мотор до сих пор не подружили: младшему V6 он положен, а вот V8 обходится старой доброй гидравликой. И я об этом ничуть не жалею. Сейчас только в салоне осмотримся – и поговорим о главном.

Dodge Durango рычаг КПП

Сохранился и омолодился

Интерьер встречает нас пухлыми очертаниями, которые на удивление совершенно не выглядят устаревшими или немодными. О том, что модели пошел девятый год, может догадаться лишь искушенный знаток, который отметит, к примеру, сочетание свежей «кочерги» автомата и архаичного американского «ножника» вместо новомодной электронной кнопки стояночного тормоза. Однако первое впечатление от салона, черноту которого призвана разбавить контрастная красная строчка на сиденьях и передней панели, приятное. Сам материал передней панели, кстати, «прошит» весьма правдоподобно, и диссонанса между ней и кожей сидений нет совершенно.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Сами сиденья можно охарактеризовать одним емким словом: типичные. Типичные для большой американской машины, пусть даже и с таким же большим V8 под капотом – спортом тут и не пахнет, а электрорегулировки хотят исключительно того, чтобы вы комфортно развалились в кресле, а не чтобы вы не вывалились из него в очередном повороте. А еще тут не по-американски скромный центральный подлокотник: да, это не Ford F-250, и потолкаться локтями с передним пассажиром вы вполне можете.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Приборная панель нарядная, но ваше внимание все равно будет больше приковано к тачскрину мультимедийки с фирменным названием Uconnect, которая тоже поддерживает Durango «на уровне лучших представителей класса». Здесь как минимум 7 дюймов диагонали с обязательными Apple CarPlay и Android Auto, Bluetooth и спутниковое радио, а если вы доплатите, то получите 8,4 дюйма от угла до угла и штатную навигацию. Кстати, чтобы угадать, какой бренд красуется на динамиках аудиосистемы, вам должно быть лет шестнадцать. «Старикам» невдомек, что существуют альтернативы H&K, B&O, Meridian или, на худой конец, JBL, а уж предположить, что это может быть Beats – и вовсе непосильная задача. Зато угадать, каким получился результат, сможет даже глухой от рождения человек: характерные вибрации говорят сами за себя. Басы здесь мощные и густые, «верха» слышны, а середина присутствует на интуитивном уровне – но если подобрать правильный плейлист или покопаться в настройках, то музыку сможет послушать с удовольствием почти каждый.

Dodge Durango дисплей

А еще каждый сможет зарядить здесь свои гаджеты – даже если их будет больше одного на персону. На питание этот автомобиль по-американски щедр: два USB-порта и 12-вольтовая розетка разместились «под бородой» центральной консоли, еще одна розетка с компании USB-порта спряталась в боксе-подлокотнике, а задний ряд имеет свой набор из пары USB-портов, розетки на 12 вольт и еще одной на 120 вольт! Те же, кто не поскупится отдать дополнительные 2 тысячи долларов, получат мультимедийный комплекс для задних пассажиров, включающий выдвигающиеся из спинок передних сидений 9-дюймовые экраны, беспроводные наушники и DVD-плеер в боксе-подлокотнике. Вот только отсутствие беспроводной зарядки – как седой волос в модной бороде.

Dodge Durango прикуриватель и разъемы aux usb Dodge Durango бокс-подлокотник

Правда, на фоне логичной доплаты за развлечения доплата за безопасность здесь уже кажется несколько старомодным скупердяйством. А ведь комплекс современных систем, предотвращающих неприятные ситуации, не входит в штатное оснащение даже нашей, далеко не базовой версии. Если вы хотите иметь адаптивный круиз-контроль, контроль полосы и мониторинг слепых зон, ассистент парковки и прочее, вам придется поставить галочку напротив соответствующего пакета опций ценой в 2,5 тысячи долларов. Dodge, вы серьезно?

За это его и любят

Ну да ладно, оставим логику формирования комплектаций на совести маркетологов. Ведь мы выбрали полноприводный автомобиль с 5,7-литровым V8 не для того, чтобы проводить замеры расхода топлива на шоссе или оценивать точность работы системы удержания в полосе. Мы здесь, чтобы нажимать правую педаль в пол, округлять глаза, удовлетворенно усмехаться, решительно тормозить и снова утапливать акселератор. И это упражнение не надоест вам как минимум в первые две недели, только если вы не будете заниматься подобной ерундой с утра до ночи, пока не откажет вестибулярный аппарат.

Двигатель
V8 5,7 л

Бурчание атмосферного V8 здесь – один из самых приятных звуков, и по густоте он мало уступает тем самым «качающим» басам от Beats. Звук великолепный, а вдвойне приятно то, что он сопровождается подобающим ускорением. Да, ты чувствуешь, что, несмотря на отсутствие рамы, масса машины стремится к 2,5 тоннам, и что для версии SRT не случайно приберегли 6,4-литровый мотор – но и здесь ускорение приятное и по-атмосферному прогрессивное по мере выхода на пик крутящего момента с ростом оборотов. Переключая же машину в спортивный режим, ты получаешь ровно то, что ожидаешь: более тяжелый руль, более резкий отклик на педаль газа, а главное – охотное удержание оборотов в той зоне, которую хочешь ты, а не которую считает нужной блок управления двигателем. Пока ты не доехал до первого поворота, ты уже начинаешь верить в то, что обещают в Dodge, предлагая «прочувствовать культовый дух настоящих масл-каров за рулем Durango».

Dodge Durango R/T
Заявленный расход на 100 км
Расход в городском цикле, л Расход по трассе, л Расход в смешанном цикле, л
16.8 10.7 14.7

Когда же ты доехал до первого поворота, ты начинаешь верить этим ребятам еще больше. Масл-кары – они ведь именно такие: тяжелые, мощные и едущие прямо вперед до тех пор, пока ты не переубедишь их в том, что это не самое оптимальное направление. Нет, этот здоровяк довольно быстро схватывает, чего ты от него хочешь, но злоупотреблять его доброжелательностью не стоит. Крены в поворотах не драматичные, но вполне под стать тяжелой машине, которая должна иногда съезжать с асфальта на укатанную грунтовку, не вытряхивая все потроха из своих пассажиров. То же ощущение при торможениях: на первые 10 экстренных замедлений тормозов вам хватит, но потом обещать вам хорошо себя вести уже никто не станет. Так что ускоряться на прямой под грубоватый аккомпанемент мотора – это лучшее, что вы можете придумать за рулем Durango R/T.

Dodge Durango серебристый вид спереди (2)

А еще один секрет успеха этой машины на рынке – это то, что вы можете развлекать этими «качелями» детей на задних сиденьях. Ведь крупные кроссоверы с тремя рядами кресел покупают явно не для того, чтобы кататься на них в одиночку. Поэтому по пути домой, когда младшее поколение погрузилось в наушники и уткнулось в экраны, можно немного пошалить. И никто не останется этим недоволен. Особенно вы сами.

Сколько стоит харизма

Самое неинтересное в таких тестах – это традиционно цена. Никто не ждет, что большая и функциональная машина будет дешевой. И это не какая-нибудь Sienna, самое веселое в которой – это просроченные школьные анекдоты, которые травит сын с заднего сиденья. Да, базовый Durango можно купить за 30 тысяч долларов – но вы же не хотите испытывать те же ощущения, о которых уже рассказал вам я в истории о прокатном Dodge? Поэтому мы сразу называем сумму в 50 тысяч долларов – и не ждем реакции. Те, кому близок дух «внедорожного масл-кара», были к этому готовы. Остальные же либо еще не распробовали предложенное блюдо, либо ездят на Sienna. И все равно иногда завистливо поглядывают вслед рычащему Durango, который неприлично быстро от них удаляется.

Dodge Durango серебристый вид сбоку

Теги: Новые авто , Новые авто , Одиночные , американские автомобили , американские внедорожники , американские иномарки , американские машины , американский автопром , внедорожники , восьмиместные внедорожники , мощные автомобили , мощные внедорожники , мощные двигатели , полноприводные автомобили , полноприводные внедорожники , полноприводные иномарки , Dodge , Durango
Поделиться: 0 5 0 0 0 0
Обсуждаемое
19 Статьи / Эксперт выбирает авто
Ходячие мертвецы: покупаем Porsche Cayenne l за 600 тысяч рублей
16 Новости / В России
Серийный кросс-седан Lada Vesta: клиренс – 203 мм
11 Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.

1 комментарий

по рейтингу сначала новые по хронологии
altersin

Почему у них всех и у барашка и у ГЧ, такие печальные салоны, уровень Киа Церато какой-то...

Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Рендеры и реальность: итоги Пекина

На днях открылся Пекинский автосалон, традиционно став местом для многих мировых премьер. Для портала «Колёса.ру» это очередная возможность увидеть, насколько…

375 0 0
Новые статьи Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
И я стану сверхновой суперзвездой: 10-летний бизнес-класс до 800 тысяч

Да-да, за 800 тысяч можно купить Vesta SW Cross в комплектации Prestige и радоваться новому автомобилю. Но многие предпочитают рисковать и покупать что-то более престижное, удобное, красивое и, что иногда случается,…

77 0 0
Статьи / Тюнинг
С миру по детальке: тюнинг УАЗ 3962

Никогда не шутите при работниках УАЗа, что «буханка» образца 1965 года получилась настолько совершенной, что лучше сделать просто невозможно, поэтому она не меняется уже 53 года. Они на это обидятся и будут отчасти…

6938 0 6
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

143768 11 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
И я стану сверхновой суперзвездой: 10-летний бизнес-класс до 800 тысяч

Да-да, за 800 тысяч можно купить Vesta SW Cross в комплектации Prestige и радоваться новому автомобилю. Но многие предпочитают рисковать и покупать что-то более престижное, удобное, красивое и, что иногда случается,…

77 0 0
Статьи / Эксперт выбирает авто
Ходячие мертвецы: покупаем Porsche Cayenne l за 600 тысяч рублей

Сегодня мы попробуем сделать невозможное: найти на вторичном рынке приличный Porsche Cayenne I 955 (или даже 955S) в пределах 600 тысяч рублей. А лучше – даже дешевле. Как ни странно, предложений много. Вот только так ли…

356395 19 0
Выбор авто / Подержанные авто
Honda Accord VII с пробегом: медленные АКПП и масложор моторов

Accord седьмого поколения получился очень интересным автомобилем: по-европейски удобным и по-хондовски «драйверским». Правда, в первой части обзора мы выяснили, что у него не хватает «легендарной» японской надёжности (по…

4072 2 2
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тонна в фургоне, задний мост от Шахи: первый тест-драйв грузового трицикла “Шмель”

Только увидев стоящий у входа в конференц-зал “Шмель”, я начал стремительно вырабатывать змеиный яд и генерировать тонны цинизма и язвительности. Тут криво, там косо… Внутри - бедно до жути, места нет… Раззудил, вроде,…

95388 46 2
Тест-драйвы / Одиночные
А я милого узнаю по колёсам: тест-драйв УАЗ 3303 “Головастик”

Казалось бы, что может быть интересного в Уазике? Да, про него уже сказано всё, что можно, но этот УАЗ – всем УАЗам УАЗ, а кроме того, совсем скоро ему предстоит отправиться в экспедицию по побережью Баренцева моря в…

104777 2 3
Тест-драйвы / Одиночные
Суровый бог войны: тест-драйв ракетоносца ГАЗ-63

Боги войны, конечно – артиллеристы. Но реактивная система залпового огня БМ-14-17 (8У36) выглядит не менее божественно, чем какая-нибудь дивизионная пушка ЗиС-3. Ну, а ГАЗ-63, на котором стоит эта система, и вовсе…

45028 6 17
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Проекция на лобовое стекло из смартфона: как сделать по уму?

Сегодня любой автовладелец может скачать HUD-приложения для смартфона и сделать проекцию на лобовое стекло в своем автомобиле. Но изображение будет мутным, двоящимся и практически невидимым в солнечный день. Для того,…

66137 4 2
Статьи / Практика
За руль – со смартфоном: обзор охранной системы Scher-Khan Mobicar 2

Когда наступает необходимость оснастить тот или иной редакционный автомобиль охранной системой, мы стараемся воспользоваться случаем и выбрать «сигналку» поинтереснее и понавороченнее, изучив на ее примере свежие…

15608 16 4
Гаджеты / Видеорегистраторы
В знакомом облике: тест комбо-устройства Fujida Karma S

Fujida Karma S – комбо-гаджет, включающий в себя SuperHD-видеорегистратор и радар-детектор с GPS-приемником. Модель выполнена в хорошо узнаваемом корпусе – эту удачную компоновку используют многие производители, наполняя…

9722 4 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
48 ведущих колес: автопоезда-гиганты советских ракетных войск

С середины 1970-х годов активное развитие мощнейших мобильных средств поражения противника, укрывшегося на дальних континентах, привело к появлению в советских РВСН нескольких семейств самоходных сверхсекретных систем…

25141 0 0
Статьи / Военная техника
Наш тепловоз, вперед лети! Уникальная военная автотехника 21-го института

Внимание! Не пробегайте мимо! Внимательно вглядитесь в это фото! Нет, это вовсе не тепловоз, и даже не электровоз. Да это же какая-то уникальная помесь тепловоза с автомобилем, сотворенная ради шутки! Вовсе нет: это…

45125 1 0
Статьи / Военная техника
Сначала был хаос: первые военные автомобили Царской России

Во всех важных делах Царская Россия всегда стремилась идти в ногу с Западом, но всегда терпела неудачи. Так получилось и с рождением первых военных автомобилей. В конце XIX века русское Военное ведомство составило доклад…

7514 0 1
История автомобилестроения
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

143768 11 0
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Последний рестайлинг Москвича: каким он мог быть

Немногие знают, что московский завод в конце 90-х годов планировал существенно обновить свою основную модель. Пользуясь имеющейся информацией, мы представили, что из этого могло получиться.

105663 13 14
Статьи / История
Незадавшееся освоение «Целины»: уникальные сверхтяжелые ракетные колоссы

В ответ на появление в США нового межконтинентального ракетного оружия в Советском Союзе в обстановке особой секретности началась эпопея активных изысканий и проектирования собственных более мощных систем ответного…

49837 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?