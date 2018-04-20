В России на сайте Dodge можно только посмотреть на картинку с Journey. В США – заказать себе хоть Charger, хоть Challenger, хоть... Durango. Даже в исполнении SRT. Но мы не заходим сразу с козырей: ведь есть еще и менее мощный, но отнюдь не чахлый вариант под индексом R/T. Чем хорош нынешний Durango в этом «промежуточном» исполнении, выясняет наш коллега из издания Chicago News.

Так ли страшен возраст

Старая платформа, старая машина и старый мотор – в 2018 году это либо приговор, либо признак мощной харизмы, в зависимости от того, как на это отвечает рынок. В случае с Durango целевой рынок отвечает запросом на 60-70 тысяч машин ежегодно. И это значит, что перед нами не просто герой позавчерашних боевиков, пучащий остатки мускулов, а возрастной, но уверенный в себе мужик, который держит себя в форме и не отстает от современного ритма. Этакий четырехколесный Халк Хоган, если хотите. Тут, правда, как и в жизни, все зависит от того, с какой периодичностью он заглядывает в «качалку»: с момента нашей последней встречи я его не сразу и узнал.

Тот базовый прокатный Durango из прошлого явно пропускал дни ног и подрабатывал охранником в супермаркете. «Начальные» колеса под этим массивным телом выглядели жалко, а размер и три ряда сидений казались надуманным преимуществом при наличии под капотом «рахитного» 290-сильного V6 и скудного салона. Этот же, сегодняшний, ощерился черной решеткой радиатора, как у старшего SRT, и разверз капот, подчеркивая, что под ним есть мотор объема и конфигурации, за которые не стыдно. Опираясь на 20-дюймовые колеса, обутые в слегка неуместную всесезонную Bridgestone Ecopia, он снимает все вопросы относительно того, как произвести правильное первое впечатление даже в скучном сером цвете.

Габариты Д х Ш х В, мм 5110 х 1924 х 1801

Чтобы вам стало чуть понятнее, что такое Durango вообще, назову другое имя: Grand Cherokee. Эти ребята – не близнецы, но братья, и собираются на одном конвейере в Мичигане. Общая платформа, общие моторы и трансмиссии, и даже общее имя для заряженных версий – но Jeep в исполнении SRT можно опробовать и приобрести в том числе и в России, а вот Durango остается эндемиком. У него при этом есть свои особенности: в пику пятиместному «Гранду», здесь три ряда сидений, 6 или 7 мест и база в 3 042 миллиметра против 2 915. Общая длина тоже не подкачала: 5 110 мм против 4 828. Но при всех этих гордых выкладках Grand Cherokee остается более популярным: в США годовые продажи с 2012 по 2016-й доросли от 150 до 210 тысяч, а у Durango, как мы помним, колеблются в интервале от 60 до 70 тысяч.

Впрочем, вспоминая, что мы говорим о машине, которая вышла в свет в 2010 году, это стоит признать достойным результатом. Вдобавок за эти годы Durango не просто непрерывно старел, а пытался поддерживать себя в тонусе. Да, под капотом здесь все тот же нижневальный Hemi с чугунным блоком, но его научили изменять фазы газораспределения и отключать четыре цилиндра при малой нагрузке. И если последнее вряд ли можно считать источником эндорфинов, то 5,7 литра рабочего объема, обеспечивающие 360 лошадей и 530 Нм момента – уже вполне. А в 2013 году бесстыдно старый пятиступенчатый автомат, которым комплектовался этот мотор, уступил место восьмиступенчатому 8HP70 от ZF, и это еще одна галочка в списке «средств омоложения». Разве что с современным электрогидравлическим усилителем этот мотор до сих пор не подружили: младшему V6 он положен, а вот V8 обходится старой доброй гидравликой. И я об этом ничуть не жалею. Сейчас только в салоне осмотримся – и поговорим о главном.

Сохранился и омолодился

Интерьер встречает нас пухлыми очертаниями, которые на удивление совершенно не выглядят устаревшими или немодными. О том, что модели пошел девятый год, может догадаться лишь искушенный знаток, который отметит, к примеру, сочетание свежей «кочерги» автомата и архаичного американского «ножника» вместо новомодной электронной кнопки стояночного тормоза. Однако первое впечатление от салона, черноту которого призвана разбавить контрастная красная строчка на сиденьях и передней панели, приятное. Сам материал передней панели, кстати, «прошит» весьма правдоподобно, и диссонанса между ней и кожей сидений нет совершенно.

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Сами сиденья можно охарактеризовать одним емким словом: типичные. Типичные для большой американской машины, пусть даже и с таким же большим V8 под капотом – спортом тут и не пахнет, а электрорегулировки хотят исключительно того, чтобы вы комфортно развалились в кресле, а не чтобы вы не вывалились из него в очередном повороте. А еще тут не по-американски скромный центральный подлокотник: да, это не Ford F-250, и потолкаться локтями с передним пассажиром вы вполне можете.

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Приборная панель нарядная, но ваше внимание все равно будет больше приковано к тачскрину мультимедийки с фирменным названием Uconnect, которая тоже поддерживает Durango «на уровне лучших представителей класса». Здесь как минимум 7 дюймов диагонали с обязательными Apple CarPlay и Android Auto, Bluetooth и спутниковое радио, а если вы доплатите, то получите 8,4 дюйма от угла до угла и штатную навигацию. Кстати, чтобы угадать, какой бренд красуется на динамиках аудиосистемы, вам должно быть лет шестнадцать. «Старикам» невдомек, что существуют альтернативы H&K, B&O, Meridian или, на худой конец, JBL, а уж предположить, что это может быть Beats – и вовсе непосильная задача. Зато угадать, каким получился результат, сможет даже глухой от рождения человек: характерные вибрации говорят сами за себя. Басы здесь мощные и густые, «верха» слышны, а середина присутствует на интуитивном уровне – но если подобрать правильный плейлист или покопаться в настройках, то музыку сможет послушать с удовольствием почти каждый.

А еще каждый сможет зарядить здесь свои гаджеты – даже если их будет больше одного на персону. На питание этот автомобиль по-американски щедр: два USB-порта и 12-вольтовая розетка разместились «под бородой» центральной консоли, еще одна розетка с компании USB-порта спряталась в боксе-подлокотнике, а задний ряд имеет свой набор из пары USB-портов, розетки на 12 вольт и еще одной на 120 вольт! Те же, кто не поскупится отдать дополнительные 2 тысячи долларов, получат мультимедийный комплекс для задних пассажиров, включающий выдвигающиеся из спинок передних сидений 9-дюймовые экраны, беспроводные наушники и DVD-плеер в боксе-подлокотнике. Вот только отсутствие беспроводной зарядки – как седой волос в модной бороде.

Правда, на фоне логичной доплаты за развлечения доплата за безопасность здесь уже кажется несколько старомодным скупердяйством. А ведь комплекс современных систем, предотвращающих неприятные ситуации, не входит в штатное оснащение даже нашей, далеко не базовой версии. Если вы хотите иметь адаптивный круиз-контроль, контроль полосы и мониторинг слепых зон, ассистент парковки и прочее, вам придется поставить галочку напротив соответствующего пакета опций ценой в 2,5 тысячи долларов. Dodge, вы серьезно?

За это его и любят

Ну да ладно, оставим логику формирования комплектаций на совести маркетологов. Ведь мы выбрали полноприводный автомобиль с 5,7-литровым V8 не для того, чтобы проводить замеры расхода топлива на шоссе или оценивать точность работы системы удержания в полосе. Мы здесь, чтобы нажимать правую педаль в пол, округлять глаза, удовлетворенно усмехаться, решительно тормозить и снова утапливать акселератор. И это упражнение не надоест вам как минимум в первые две недели, только если вы не будете заниматься подобной ерундой с утра до ночи, пока не откажет вестибулярный аппарат.

Двигатель V8 5,7 л

Бурчание атмосферного V8 здесь – один из самых приятных звуков, и по густоте он мало уступает тем самым «качающим» басам от Beats. Звук великолепный, а вдвойне приятно то, что он сопровождается подобающим ускорением. Да, ты чувствуешь, что, несмотря на отсутствие рамы, масса машины стремится к 2,5 тоннам, и что для версии SRT не случайно приберегли 6,4-литровый мотор – но и здесь ускорение приятное и по-атмосферному прогрессивное по мере выхода на пик крутящего момента с ростом оборотов. Переключая же машину в спортивный режим, ты получаешь ровно то, что ожидаешь: более тяжелый руль, более резкий отклик на педаль газа, а главное – охотное удержание оборотов в той зоне, которую хочешь ты, а не которую считает нужной блок управления двигателем. Пока ты не доехал до первого поворота, ты уже начинаешь верить в то, что обещают в Dodge, предлагая «прочувствовать культовый дух настоящих масл-каров за рулем Durango».

Dodge Durango R/T

Заявленный расход на 100 км Расход в городском цикле, л Расход по трассе, л Расход в смешанном цикле, л 16.8 10.7 14.7

Когда же ты доехал до первого поворота, ты начинаешь верить этим ребятам еще больше. Масл-кары – они ведь именно такие: тяжелые, мощные и едущие прямо вперед до тех пор, пока ты не переубедишь их в том, что это не самое оптимальное направление. Нет, этот здоровяк довольно быстро схватывает, чего ты от него хочешь, но злоупотреблять его доброжелательностью не стоит. Крены в поворотах не драматичные, но вполне под стать тяжелой машине, которая должна иногда съезжать с асфальта на укатанную грунтовку, не вытряхивая все потроха из своих пассажиров. То же ощущение при торможениях: на первые 10 экстренных замедлений тормозов вам хватит, но потом обещать вам хорошо себя вести уже никто не станет. Так что ускоряться на прямой под грубоватый аккомпанемент мотора – это лучшее, что вы можете придумать за рулем Durango R/T.

А еще один секрет успеха этой машины на рынке – это то, что вы можете развлекать этими «качелями» детей на задних сиденьях. Ведь крупные кроссоверы с тремя рядами кресел покупают явно не для того, чтобы кататься на них в одиночку. Поэтому по пути домой, когда младшее поколение погрузилось в наушники и уткнулось в экраны, можно немного пошалить. И никто не останется этим недоволен. Особенно вы сами.

Сколько стоит харизма

Самое неинтересное в таких тестах – это традиционно цена. Никто не ждет, что большая и функциональная машина будет дешевой. И это не какая-нибудь Sienna, самое веселое в которой – это просроченные школьные анекдоты, которые травит сын с заднего сиденья. Да, базовый Durango можно купить за 30 тысяч долларов – но вы же не хотите испытывать те же ощущения, о которых уже рассказал вам я в истории о прокатном Dodge? Поэтому мы сразу называем сумму в 50 тысяч долларов – и не ждем реакции. Те, кому близок дух «внедорожного масл-кара», были к этому готовы. Остальные же либо еще не распробовали предложенное блюдо, либо ездят на Sienna. И все равно иногда завистливо поглядывают вслед рычащему Durango, который неприлично быстро от них удаляется.