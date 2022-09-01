Даже не говорите, что никогда не слышали песню группы “Banjo Band” про страшного йожина, который живёт на болоте где-то около Визовицы. Эта песня, написанная ещё в 1977 году, в 2008 году внезапно обрела вторую популярность, причём бешеную. Оно и понятно: трудно придумать что-то более смешное, а клип 1978-го года на эту песню можно считать апофеозом величайшего стёба. В общем, если бы песня могла стать вездеходом, то она стала бы Маркманом. Потому что ничего более ироничного в мире техники просто не существует.

Руки не для скуки



Создатель этого вездехода — Марк — о роде своей деятельности сказал так: “Я занимаюсь всем, что мне нравится”. Видимо, оно так и есть, иначе трудно объяснить, как человек мог и заниматься ресторанным бизнесом, и иметь собственный бренд одежды, и стать строителем. А потом — конструктором собственного вездехода. По словам Марка, вездеход он начал строить из-за того, что не мог сидеть без дела в своём загородном доме. Шаг, на мой взгляд, немного авантюристский, потому что браться за это дело просто от нечего делать, да ещё и без опыта, немного рискованно. Но Марк доказал: если очень хотеть, то всё получится.

Дополнительной мотивацией для постройки своего вездехода стала тяга к прекрасному. Многие самодельные вездеходы внешне похожи на неуклюжие коробочки, а Марк хотел сделать что-то более интересное с эстетической точки зрения. Ну а кроме того, вездеход в частном доме — вещь сама по себе очень нужная. И началось строительство.

Раму Марк варил сам. Она тут полностью самодельная, из профильной трубы. Особых изысков нет: прямое сечение с поперечинами из такой же трубы. Мудрить с ней не было ни желания, ни необходимости, ибо ваялся вездеход не по чертежам, а по зову души и субъективного понимания прекрасного.

Колёса — ураловские “ободрыши” — Марк купил. Обдирать шины самостоятельно — занятие сложное и нудное, поэтому решено было купить готовые “ободрыши”, которые сейчас для любителей вездеходов часто продают те, кто делает их профессионально. А вот с дисками пришлось повозиться. Обычно конструкторы-энтузиасты поступают следующим образом: берут центральную часть диска (ту, которая крепится к ступице), остальное от диска отрезают и приваривают самодельный конус, который предназначен для расширения диска под размер шины. И сварить этот самый конус — задача сложная. Обычно их заказывают, но в конкретном случае вопрос был решён иначе. К обычному диску от УАЗа приварили отрезки профильной трубы, к которым болтами притянули упоры, удерживающие внешнее кольцо. Под отрезки трубы подложена резина, а внутри этой конструкции стоит шина. С одной стороны, это проще, чем сделать хорошие конусы, с другой, система получилась не очень удачной хотя бы с той стороны, что нельзя слишком сильно спустить давление в шинах: резиновые вкладки будут вылетать, а шину можно испортить.

Диски, как я говорил, уазовские, и это неспроста — мосты тоже использованы от этого автомобиля. Но в остальном трансмиссия немного необычная: “десяточная” коробка передач развёрнута на 90 градусов, один привод демонтирован, а второй идёт прямиком в раздатку от Нивы. А уже от неё — карданы в уазовские мосты. Обычно в самодельных вездеходах поступают проще: коробку так же разворачивают, заваривают дифференциал, а её приводы используют как карданы для двух мостов. В итоге получается постоянный полный привод, но без понижающего ряда (потому что раздаточной коробки в этой схеме нет). Трансмиссия этого вездехода получилась сложнее, но зато в кабине появились два дополнительных рычага — те, что стоят у Нивы. А значит, тут есть и ценная для вездехода “понижайка”.

С карданами тоже пришлось помучиться. Ураловские “ободрыши” могут порвать слабую трансмиссию, что и уже и случилось с крестовиной одного из карданов. Путём подбора в качестве заднего кардана встал кардан от Жигулей, который пока служит лучшим образом, хотя особой веры ему, честно говоря, у создателя нет. Передний кардан стоит от УАЗа, но он удлинён, так как база вездехода получилась довольно большой.

Рулевое управление с гидроусилителем тоже от УАЗа, от него же стоят и тормоза. Но с тормозами вышла небольшая неприятность. Так как родной вакуумный усилитель от УАЗа мешал свободному ходу колёс, от него пришлось отказаться и купить маленький ВУТ от другой машины (какой именно — Марк не вспомнил). Колёса стали ходить свободно, но эффективность тормозов оказалась недостаточной. Впрочем, дикая вазо-уазо-нивовская трансмиссия отлично позволяет тормозить мотором, а отсутствие хороших тормозов лишь один раз расстроило Марка, когда он на вездеходе въехал в свою собственную машину. С другой стороны, в такой ситуации лучше въехать именно в свою машину, а не в чужую. Так что расстройство было недолгим.

Подвеска у вездехода рессорная, но вместе с тем есть и амортизаторы, и пружины (странно, но факт — рессоры и пружины стоят вместе). Ну и одной строкой: фары — от “копейки”, задние фонари — светодиодные, кресла с подогревом — от Вольво, мотор — “десяточный” ВАЗ-21124, пластиковые крылья — от полуприцепа фуры. В общем-то, пришлось лепить из того, что было, но с довольно трепетным подходом к комплектующим, которые могли повлиять на дизайн. Потому что дизайн тут — самое главное.

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Ну действительно, кто будет красить вездеход в розовый цвет или делать ему силуэт какого-то фастбэка? Никто, кроме Марка. А ему нужен был именно дизайн, который выделял бы его машину из тонн металлического творчества адептов Алексея Гарагашьяна, но не ограничивал бы внедорожный потенциал вездехода.

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Кстати, откуда появилась такая странная линия крыши? А это сосед подарил Марку трубогиб, а потом на глаза попалась пластиковая водопроводная труба. Марк приложил сбоку эту гнутую трубу, и такой бок с ниспадающей задней частью ему понравился. В ход пошли трубогиб и сварочный аппарат, а в итоге получился вот такой необычный кузов. Точнее, его металлический каркас, который потом был обвешан сэндвич-панелями (пластик-алюминий), оклеенными в данное время винилом цвета “фуксия”.

В общих чертах мы с конструкцией вездехода ознакомились, теперь можно обойти его вокруг и оценить некоторые детали, которые и убедили меня в том, что это не просто вездеход, а самый весёлый стёб над “лакшери”.

Как Bentley, только русский

По поводу силуэта машины я уже говорил — случилось наложение трубогиба на фантазию. Цвет “фуксия” был выбран из-за тяги к ярким цветам, что само по себе уже выглядит вызовом обществу небритых вездеходостроителей. А вот всё остальное…

Спереди, по большому счёту, смотреть нечего. Тут кроме лебёдки ничего нет, да и та появилась только потому, что стало стыдно каждый раз звонить соседу на уазике, который приезжал и выдёргивал застрявший вездеход. Штука полезная, без неё вездеходу жизни нет.

А вот сзади уже интересно. Инструментальный ящик очень напоминает кофры, которые годах эдак в 20-х прошлого века заменяли автомобилям багажник. Выглядит забавно. Но ещё смешнее выглядит надпись “MARKMAN La voiture cool prototype de luxe”. Надпись эта совершенно бессмысленна, разве что “La voiture” в переводе с французского означает “автомобиль”. Всё остальное — набор пафосных слов, подчёркивающих недосягаемый статус вездехода Markman (названный, конечно, по имени создателя). С этой же целью десяточный мотор закрыт кожухом от Лексуса с надписью “V8”. А капот моторного отсека прозрачный и сдвижной. Это не только пафосно, но и практично: можно ездить задним ходом и видеть, куда едешь. Двери сбоку — заднепетельные (или как их чаще называют, “суицидальные”). И это тоже отсылка к люксовым автомобилям прошлого.

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Внутри, кроме кожаных кресел от Вольво, есть ещё и магнитола с усилителем и сабвуфером. А в задней стенке — окошко, сквозь которое можно смотреть на работающий мотор. Более того, моторный отсек оборудован подсветкой, чтобы в темноте мир лакшери окружал не только спереди, но и сзади.

Приборная панель сделана из фанеры, изображающей натуральное дерево дорогих иномарок. Всё это было выкрашено в голубой цвет, но на свежем воздухе слегка позеленело и приобрело благородный бирюзовый оттенок. Посередине панели стоят часы от 21-й Волги, и это тоже элемент роскоши, потому что вездеходу они нужны, как гонорея гипертонику.

Если откинуть широкий центральный подлокотник (разумеется, кожаный — в бизнес-классе другого быть не может), то можно увидеть схемы переключения коробки передач и раздатки. Кстати, сами рычаги не без фантазии сделаны из приводных валов.

Кому-то всё это может показаться смешным, но мне понравилось: это необычно, не скучно, во всём этом есть какая-то идея. Причём идея позитивная, что особенно ценно.

Ну что ж, пора сесть в этот люксовый вездеход и попробовать его на ходу.

Наверное, плавает…

Открываем дверь и садимся за руль. Первое впечатление — посадка какая-то странная: полулёжа. Руль от рук далековат, а ноги в коленях практически не сгибаются и тянутся куда-то вперёд к педалям. Немного похоже на посадку в карте, если бы у него были шикарные кресла от Вольво. В вездеходах обычно сидят, как на табуретке: и обзор лучше, и рулить проще, и вообще на Defender похоже. Однако посадке в Маркмане есть своё объяснение. И главное в этом вопросе — очень высокий пол. Так как клиренс большой, а под полом стоит не только коробка передач, но и раздатка, этот самый пол получился высоким. Кроме того, под самым днищем закреплена плита пеноплекса, чтобы повысить плавучесть вездехода. Правда, кардинальным образом он её не повысил, и если хочется плавать, придётся смириться с купанием по пояс. Создатель вездехода о его способности плавать ответил скромно: наверное, плавает.

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Как ни странно, через пару минут я уже привык к этой посадке. Да, педальный узел далеко, но полностью вытянутые ноги оказываются прямо на нём. И узел этот, который пришлось делать самостоятельно, оказался очень удобным. Рулить вытянутыми руками тоже довольно удобно. Ну а сиденья… Я, конечно, понимаю, что многие вездеходчики ставят на свои творения либо отечественные сиденья, либо вообще пластмассовые от автобусов только потому, что это это дёшево и это легко мыть после трофи. Но кресла от Вольво, да ещё и с хорошей боковой поддержкой, это, конечно, шик. Как и кнопка старт-стоп (мы же помним, что сидим в самом центре роскошной жизни?). Мотор сзади работает не слишком шумно, и в целом вездеход кажется комфортным. Что ж, попробуем прокатиться.

Да, раздатка — великая вещь! По прямой Маркман разгоняется до почти невероятных для самодельного вездехода 70 км/ч. А при желании можно включить пониженный ряд, и тогда он способен на многое и вне дорог. Вот только немного хандрит механизм переключения нивовской раздатки, но после некоторых мучений удаётся включить и “понижайку”.

Теоретически вазовский “шестнарь” и без того достаточно тяговит (по меркам бензинового двигателя), и свои 133 Нм выдаёт на сравнительно низких 3 600 об/мин. Но с раздаточной коробкой он может намного больше. Чего говорить: на “понижайке” можно спокойно трогаться на третьей передаче и ехать со скоростью пешехода. Поэтому крутые подъёмы Маркман проходит шутя — лишь бы не хапнуть воздуха бензонасосом. Кстати, помогает и длинная база — на спусках и подъёмах перевернуть эту машину очень и очень трудно.

В ограниченном пространстве ситуация не так хороша: радиус поворота у вездехода отнюдь не маленький. Впрочем, кому хочется крутиться на пятачке, строят себе бортоповоротные вездеходы, а наш вездеход построен для другого.

Наш вездеход способен ехать по пересечённой местности на достаточно высокой скорости с необычным для самоделки комфортом. Тут, пожалуй, надо напомнить о традиционном способе решения вопроса с подвеской у самодельщиков. Раму они делают просто: берут два моста (особенно ценятся мосты от Патруля), две трубы и сваривают всё это вместе. Мосты получаются поперечинами, трубы — лонжеронами рамы. И всё, никакой подвески — на “ободрышах” можно ездить и так. Теоретически так оно и есть, но никакой артикуляции подвески в этом случае нет (не может её быть у того, чего нет в принципе). Получается, конечно, очень надёжно и бюджетно, но ездить на таких машинах быстро не очень комфортно — голова проваливается в штаны. А вот на Маркмане можно дубасить намного веселее — рессоры и пружины работают хорошо.

К рулевому управлению претензий тоже нет — всё очень чётко и легко. А вот тормозов, увы, практически нет. Замедляться можно только мотором (что, кстати, получается очень хорошо), а тормоз можно использовать лишь для окончательной остановки.

Неожиданно хорошей получилась обзорность: всё видно во все стороны, габариты огромной машины читаются легко, так что с этим всё прекрасно.

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У мотора есть только один небольшой недостаток: возможность “обсохнуть” при больших кренах. Но если не допускать опустошения бензобака более чем наполовину, про этот недостаток можно забыть.

Буду откровенен: я не ожидал, что вездеход, который строили как большой прикол, способен так ездить. Оказывается, способен. Сочетание смешного и сурового получилось на высшем уровне.

Что дальше?

На мой взгляд, вездеход получился удачным, хотя, конечно, некоторые недостатки у него есть. Например, не всегда качественная сварка элементов. Впрочем, если машина не разваливается, это не так критично. Хотя Марк признался: во время первых выездов отваливалось всё. Пришлось многое переделать и переварить.

Основной недостаток вездехода — не самая высокая надёжность трансмиссии. Даже решение крутить раздатку одним приводным валом от “десяточной” коробки вызывает некоторые сомнения. Пока это всё живёт, но сомнения в долговечности конструкции есть даже у создателя вездехода. Греет душу то, что все эти вазовские и уазовские детали стоят копейки и есть в любом магазине, отчего потенциальный ремонт будет вполне доступным.

И всё же в будущем Марк планирует построить другой вездеход. И подход будет совершенно иным: он хочет взять готовое шасси внедорожника (американского или японского), на него накинуть самодельный кузов и поставить его на нормальные колёса (коими, само собой, являются “ободрыши”). Должно получиться надёжнее, а главное — такое построить проще, чем всё варить с нуля и пытаться подружить агрегаты от разных автомобилей.

Может, это и правильно, но по-моему, Маркман тоже вполне удался. Когда этот “йожин” выползал со своих “бажин”, я смотрел на него с улыбкой: это действительно очень необычно и стёбно. И, конечно же, имеет право на жизнь. В снегу, в болоте, в лесу, в оврагах — везде, куда скучные люди без вездехода всё равно никогда не доберутся.