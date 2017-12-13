Что такое иммобилайзер, и для чего он нужен

Практически всегда в комплектации приобретаемого нового автомобиля значится строка «штатный иммобилайзер», да и подержанные автомобили таким устройством в большинстве своем не обделены. Более того, многие владельцы даже не знают о том, что он имеется в их автомобиле, поскольку его работа не заметна при повседневной эксплуатации. Что же такое иммобилайзер, для чего он нужен, и может ли он заменить сигнализацию?

Что такое иммобилайзер?

Иммобилайзер – это электронное противоугонное устройство, функция которого – препятствовать запуску двигателя и передвижению на автомобиле при попытке угона. Собственно, основная функция иммобилайзера скрыта в его названии – с английского слово immobilizer переводится как «обездвиживатель».

Конструктивно иммобилайзеры могут быть различными – к примеру, некоторые могут размыкать электрические цепи автомобиля, ответственные за зажигание или подачу топлива, а иные – работать по CAN-шине, программно блокируя запуск двигателя. Однако функционально все иммобилайзеры имеют единое предназначение: обеспечить невозможность запуска двигателя и дальнейшего самостоятельного передвижения автомобиля при угоне.

В повседневной эксплуатации работа иммобилайзера незаметна для автовладельца: как правило, для разблокировки служит ключ или брелок, который, попадая в замок зажигания или просто в радиус опознавания блока иммобилайзера, отключает последний и позволяет беспрепятственно завести двигатель.

Каковы достоинства и недостатки иммобилайзера?

Достоинства иммобилайзера как противоугонного устройства очевидны: он обеспечивает определенный уровень защиты от кражи автомобиля, при этом зачастую входя в список штатного оснащения и не требуя дополнительной установки. Степень защиты зависит от типа иммобилайзера, а также от места его установки: чем проще до него добраться, вскрыв автомобиль, тем меньшую потенциальную защиту от угона он обеспечивает. С этим, к слову, связан основной недостаток штатных иммобилайзеров: они удобны тем, что чип разблокировки встроен в штатный ключ и не требует дополнительных манипуляций для пуска двигателя, но проблема в том, что штатные иммобилайзеры устанавливаются на конвейере в штатное место, и угонщик, знающий, где располагается иммобилайзер в той или иной модели, может быстро его «обезвредить».

Может ли иммобилайзер заменить сигнализацию?

Подобным вопросом задаются некоторые автовладельцы, желающие, к примеру, сэкономить на установке сигнализации. Однако конкретного ответа на него дать нельзя просто потому, что сигнализация и иммобилайзер – это разные по функционалу устройства. Сигнализация, как известно, служит для оповещения окружающих и владельца автомобиля при попытке угона, привлекая внимание световыми и звуковыми сигналами и передавая на брелок соответствующую информацию. Иммобилайзер же не оповещает никого о попытке угона, а лишь препятствует его осуществлению, поэтому сигнализация и иммобилайзер могут не заменять, а лишь дополнять друг друга.

Стоит отметить при этом, что большая часть сигнализаций имеет в своем составе собственный дополнительный иммобилайзер, который устанавливается в пару к штатному или, в его отсутствие, в качестве основного. Преимущество этого нештатного иммобилайзера в том, что его, в отличие от штатного, можно расположить в неизвестном и труднодоступном для угонщика месте.