Это я и сам могу: 10 самых быстрых автомобилей, производимых в России
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Это я и сам могу: 10 самых быстрых автомобилей, производимых в России

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Вступительную аксиому к этому тексту нам подсказывает лично Капитан Очевидность: Россия – не Италия. А заодно и не Германия, и не Англия и не многие другие страны. А это значит, что у нас не производят ни Ferrari, ни Lamborghini, ни Mercedes-Benz, ни Aston Martin, ни много чего еще. Так какие автомобили из серийно производимых у нас в стране – самые быстрые? Отвечаем на вопрос: вот десятка быстрейших. И не думайте увидеть там ни один из тех, что были в топе быстрейших автомобилей нашего рынка вообще.
10 место
Mazda 6

Собираясь с мыслями перед написанием этого топа, мы были почти уверены, что как минимум на 10 место взберется самая спортивная, почти гоночная LadaKalina NFR. Однако на практике выяснилось, что она на полгода отстает в разгоне до сотни даже от обитателя 10 строчки нашего материала: в то время как наследники зум-зума и философы Kodo за рулем Mazda 6 делают это за 7,8 секунды, Калине требуется 9,2. Грустно машем Калине платочком и поздравляем «шестерку», собираемую крупноузловым методом с нулевой локализацией во Владивостоке.

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9 место
Kia pro_ceed GT

Наверняка те, кто видит перед собой этот трехдверный автомобиль, всем видом намекающий на то, что он – настоящий хот-хэтч, думают, что он быстрый. В принципе, он и правда не очень-то медленный: его 1,6-литровый 204-сильный турбированный TGDI с непосредственным впрыском обеспечивает ему разгон до ста за 7,6 секунды. Ну а цена в 1 155 700 рублей подогревает интерес. Однако 9 место даже в рейтинге машин, производящихся в России, недвусмысленно намекает, что внешность здесь – главное.

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8 место
Kia Optima GT

А вот тот факт, что прямо перед кичливым pro_ceed GT в рейтинге расположился седан бизнес-класса от того же бренда, выглядит как щелчок по носу. Optima в исполнении GT (ССЫЛКА НА ТЕСТ) отличается не только внешним обвесом, но и мотором: здесь под капотом, как и у хэтча выше, имеется турбина и непосредственный впрыск. Вот только суммарный объем цилиндров здесь не 1,6, а 2 литра, и это выливается не только в 245 л.с., но и в минус 0,2 секунды до сотни, опуская этот показатель до 7,4 секунды. А сам автомобиль, собираемый на калининградском «Автоторе», поднимая на 8 строчку нашего рейтинга.

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7 место
Toyota Camry

Перейдя от недорогих медленных хот-хэтчей к бизнес-седанам, можно чуть задержаться в этом сегменте: ведь кроме Optima в России собирается еще и постоянный лидер продаж в классе – Toyota Camry, что родом из Санкт-Петербурга. А в версии с 3,5-литровым V6 у нее есть не только два выхлопных патрубка, но и 249 л.с. мощности, которые разгоняют ее до паспортных ста до 7,1 секунды.

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6 место
Volkswagen Tiguan

Театр абсурда продолжается: коли уж бизнес-седаны оказываются быстрее хот-хэтчей, то быстрее седанов должен быть вообще какой-нибудь кроссовер, причем не заряженный. И он должен не только приближаться вплотную к топ-5, но и в отличие от всех вышеупомянутых уверенно выезжать из 7 секунд. И знаете, так и выходит. Volkswagen Tiguan с «затрапезным» 220 сильным TSI не кичится каким-нибудь шильдиком GT или RLine – он просто существует в комплектации Highline. И едет до ста при этом за 6,5 секунд. Так что даже если вы купили себе pro_ceed GT, то не стоит провоцировать пенсионера на Tiguan в соседней полосе – это может закончиться душевной травмой и мокрой от обиды подушкой.

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5 место
Ford Explorer

Признайтесь, мало кто ожидал увидеть на входе в топ-5 Ford. Еще меньше при этом ожидалось, что это будет здоровенный Explorer. Однако трудно спорить с тем, кто располагает 3,5 литрами рабочего объема, раздутыми до 345 лошадиных сил, и благодаря этому разгоняется до 100 км/ч за 6,4 секунды. И даже, в отличие от Tiguan, не стесняется называться именем Sport. И собирается в Елабуге – а значит, по праву занимает пятую строчку в таблице быстрейших машин российской сборки.

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4 место
Genesis G80

Ну а теперь – опять перерыв на мощные седаны. «Младший» седан молодого корейского бренда Genesis, собирающего машины на «Автоторе», в большинстве исполнений оснащается скромным двухлитровым TGDI на 245 л.с. (хм, в каком же корейском седане мы уже видели те же цифры и буквы?), но есть и возможность заказать исполнение Ultimate, в котором рабочий объем вырастает до 3,3 литра, а мощность – до 370 л.с. Ну а разгон до ста, соответственно, сокращается – до 6,2 секунды.

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3 место
Kia Quoris / Genesis G90

Kia Quoris и Genesis G90 кажутся разными автомобилями. Однако есть у них и нечто общее – например, сборка в Калининграде и пятилитровый мотор на 400 с лишним сил, с которым они оба могут «прыгнуть» до 100 км/ч за 5,7 секунды. Ценители отметят то, что эти пять литров рабочего объема – атмосферные, а мы – то, что это ставит парочку солидных корейских автомобилей на 4 место этого топа.

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2 место
BMW X4

Знаете, мы старались. Этот топ должен был быть интересным с начала до конца. В нем должно было победить добро и какой-нибудь Shortcut, а бороться за места в тройке – родстер Крым и еще какой-нибудь интересный автомобиль. Однако и Shortcut, и Крым – не серийные автомобили, а BMW, как на беду, наладила все на том же «Автоторе» производство своих машин. И пошло-поехало…

В итоге судьба первых мест была предопределена с самого начала. Даже в отсутствие «пятерок» и «семерок», которые приезжают к нам из-за границы, кроссоверы BMW просто обязаны были показать всем, кто тут главный. И они это сделали. На втором месте вольготно расположился X4 xDrive35d, который с легкой издевкой в виде дизеля под капотом разгоняется до первой сотни за 5,2 секунды. Да, 313 сил и 650 Нм момента прилагаются.

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1 место
BMW X6

Не будем утруждать вас обширными вступлениями – с X6 все уже давно знакомы. В нашем случае он не ухмыляется, скрывая под капотом дизельный мотор, но и не стесняется показать, что 4,4 литра и 450 л.с. – это не по воробушкам жеваной бумагой стрелять. Ну а в рейтинге быстрейших серийных машин российской сборки это отражено в цифре 4,8 – именно столько секунд нужно кроссоверу в исполнении xDrive50i, чтобы разогнаться до 100 км/ч. И это – победа.

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