10 место

Mazda 6

Собираясь с мыслями перед написанием этого топа, мы были почти уверены, что как минимум на 10 место взберется самая спортивная, почти гоночная Lada – Kalina NFR. Однако на практике выяснилось, что она на полгода отстает в разгоне до сотни даже от обитателя 10 строчки нашего материала: в то время как наследники зум-зума и философы Kodo за рулем Mazda 6 делают это за 7,8 секунды, Калине требуется 9,2. Грустно машем Калине платочком и поздравляем «шестерку», собираемую крупноузловым методом с нулевой локализацией во Владивостоке.

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9 место

Kia pro _ cee ’ d GT

Наверняка те, кто видит перед собой этот трехдверный автомобиль, всем видом намекающий на то, что он – настоящий хот-хэтч, думают, что он быстрый. В принципе, он и правда не очень-то медленный: его 1,6-литровый 204-сильный турбированный T—GDI с непосредственным впрыском обеспечивает ему разгон до ста за 7,6 секунды. Ну а цена в 1 155 700 рублей подогревает интерес. Однако 9 место даже в рейтинге машин, производящихся в России, недвусмысленно намекает, что внешность здесь – главное.

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8 место

Kia Optima GT

А вот тот факт, что прямо перед кичливым pro_ceed GT в рейтинге расположился седан бизнес-класса от того же бренда, выглядит как щелчок по носу. Optima в исполнении GT (ССЫЛКА НА ТЕСТ) отличается не только внешним обвесом, но и мотором: здесь под капотом, как и у хэтча выше, имеется турбина и непосредственный впрыск. Вот только суммарный объем цилиндров здесь не 1,6, а 2 литра, и это выливается не только в 245 л.с., но и в минус 0,2 секунды до сотни, опуская этот показатель до 7,4 секунды. А сам автомобиль, собираемый на калининградском «Автоторе», поднимая на 8 строчку нашего рейтинга.

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7 место

Toyota Camry

Перейдя от недорогих медленных хот-хэтчей к бизнес-седанам, можно чуть задержаться в этом сегменте: ведь кроме Optima в России собирается еще и постоянный лидер продаж в классе – Toyota Camry, что родом из Санкт-Петербурга. А в версии с 3,5-литровым V6 у нее есть не только два выхлопных патрубка, но и 249 л.с. мощности, которые разгоняют ее до паспортных ста до 7,1 секунды.

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6 место

Volkswagen Tiguan

Театр абсурда продолжается: коли уж бизнес-седаны оказываются быстрее хот-хэтчей, то быстрее седанов должен быть вообще какой-нибудь кроссовер, причем не заряженный. И он должен не только приближаться вплотную к топ-5, но и в отличие от всех вышеупомянутых уверенно выезжать из 7 секунд. И знаете, так и выходит. Volkswagen Tiguan с «затрапезным» 220 сильным TSI не кичится каким-нибудь шильдиком GT или R—Line – он просто существует в комплектации Highline. И едет до ста при этом за 6,5 секунд. Так что даже если вы купили себе pro_ceed GT, то не стоит провоцировать пенсионера на Tiguan в соседней полосе – это может закончиться душевной травмой и мокрой от обиды подушкой.

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5 место

Ford Explorer

Признайтесь, мало кто ожидал увидеть на входе в топ-5 Ford. Еще меньше при этом ожидалось, что это будет здоровенный Explorer. Однако трудно спорить с тем, кто располагает 3,5 литрами рабочего объема, раздутыми до 345 лошадиных сил, и благодаря этому разгоняется до 100 км/ч за 6,4 секунды. И даже, в отличие от Tiguan, не стесняется называться именем Sport. И собирается в Елабуге – а значит, по праву занимает пятую строчку в таблице быстрейших машин российской сборки.

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4 место

Genesis G 80

Ну а теперь – опять перерыв на мощные седаны. «Младший» седан молодого корейского бренда Genesis, собирающего машины на «Автоторе», в большинстве исполнений оснащается скромным двухлитровым T—GDI на 245 л.с. (хм, в каком же корейском седане мы уже видели те же цифры и буквы?), но есть и возможность заказать исполнение Ultimate, в котором рабочий объем вырастает до 3,3 литра, а мощность – до 370 л.с. Ну а разгон до ста, соответственно, сокращается – до 6,2 секунды.

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3 место

Kia Quoris / Genesis G 90

Kia Quoris и Genesis G90 кажутся разными автомобилями. Однако есть у них и нечто общее – например, сборка в Калининграде и пятилитровый мотор на 400 с лишним сил, с которым они оба могут «прыгнуть» до 100 км/ч за 5,7 секунды. Ценители отметят то, что эти пять литров рабочего объема – атмосферные, а мы – то, что это ставит парочку солидных корейских автомобилей на 4 место этого топа.

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2 место

BMW X 4

Знаете, мы старались. Этот топ должен был быть интересным с начала до конца. В нем должно было победить добро и какой-нибудь Shortcut, а бороться за места в тройке – родстер Крым и еще какой-нибудь интересный автомобиль. Однако и Shortcut, и Крым – не серийные автомобили, а BMW, как на беду, наладила все на том же «Автоторе» производство своих машин. И пошло-поехало…

В итоге судьба первых мест была предопределена с самого начала. Даже в отсутствие «пятерок» и «семерок», которые приезжают к нам из-за границы, кроссоверы BMW просто обязаны были показать всем, кто тут главный. И они это сделали. На втором месте вольготно расположился X4 xDrive35d, который с легкой издевкой в виде дизеля под капотом разгоняется до первой сотни за 5,2 секунды. Да, 313 сил и 650 Нм момента прилагаются.

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1 место

BMW X6

Не будем утруждать вас обширными вступлениями – с X6 все уже давно знакомы. В нашем случае он не ухмыляется, скрывая под капотом дизельный мотор, но и не стесняется показать, что 4,4 литра и 450 л.с. – это не по воробушкам жеваной бумагой стрелять. Ну а в рейтинге быстрейших серийных машин российской сборки это отражено в цифре 4,8 – именно столько секунд нужно кроссоверу в исполнении xDrive50i, чтобы разогнаться до 100 км/ч. И это – победа.

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