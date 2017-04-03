03 Апр Как понять, что заправился некачественным топливом, и что при этом делать

1. Как понять, что вы заправились некачественным топливом?

Ошибиться здесь будет трудно: обо всем расскажет ваш автомобиль. Бензин плохой, если:

автомобиль плохо заводится или вовсе не заводится после заправки;

автомобиль глохнет без видимой причины;

обороты холостого хода плавают и нестабильны;

двигатель не тянет, динамика разгона падает, а отклик на педаль газа заторможен;

автомобиль дергается при разгоне;

от двигателя доносится металлический стук и посторонние шумы – признаки детонации;

выхлоп потемнел – это говорит о появлении в нем сажи и неполном сгорании топлива;

расход топлива непривычно высок.

Стоит упомянуть и всевозможные «экспресс-тесты», предлагаемые для оценки качества топлива. Так, обычно говорится, что бензин должен быть прозрачным, а для его оценки нужно капнуть его на лист бумаги или на руку и взглянуть, что осталось после его полного испарения. Если на поверхности остались жирное пятно, черные точки или прочий мусор, это наглядно говорит о том, что бензин плохой. Все это правда, вот только проводить такой тест перед каждой заправкой попросту невозможно – как и следовать совету понюхать топливо на предмет запаха серы. Запах, исходящий от емкости с бензином, настолько силен, что вы вряд ли ощутите явный аромат серы до того, как вам станет дурно от вдыхаемых паров.

2. Что делать, если стало очевидно, что бензин, который вы залили, плохой?

Прежде всего – порыться в машине и найти чек с АЗС: это ваше главное и единственное доказательство на случай дальнейших разбирательств. Дать однозначный совет по поводу продолжения движения нельзя. Да, в обычных условиях вам следует немедленно остановиться, заглушить мотор, вызвать эвакуатор и приступить к устранению последствий заправки и защите своих прав. Но если за окном лютый мороз, вы уже отъехали от заправки километров 50, а ближайший эвакуатор находится в областном центре, то риск замерзнуть на трассе куда страшнее, чем потенциальный ремонт мотора. Однако, продолжая движение, уже стоит понимать, что вы делаете это на свой страх и риск.

В идеальном же случае следует действовать так:

прекратить движение, заглушить мотор и вызвать эвакуатор;

вернуться на АЗС и связаться с его руководством, предъявив чек и объяснив свои претензии;

вызвать эксперта или мобильную лабораторию для анализа топлива.

Прибывший эксперт возьмет пробы из вашего бака и колонки, где вы заправлялись. Проб должно быть по три: одна непосредственно для анализа, одна для АЗС и одна контрольная, с которой можно будет свериться при возникновении разногласий. Если результат анализа подтвердит, что топливо было некачественным, вам должны возместить как стоимость экспертизы, так и стоимость устранения последствий неудачной заправки. Правда, возмещение это может пройти как в досудебном, так и в судебном порядке.

3. Чем чревата заправка некачественным топливом?

Совет немедленно заглушить машину и прекратить движение из предыдущего пункта – вовсе не преувеличение. Если у вас современный автомобиль, последствия езды на плохом бензине могут быть весьма недешевыми. Первыми пострадают свечи: они, кстати, являются и элементом первичной диагностики. Налет на них – например, красный или черный – говорит о том, что топливо плохое. Следующим элементом, напрямую страдающим от «паленки», является топливная система: забиваются фильтры грубой очистки (сеточка на бензонасосе) и тонкой очистки, что увеличивает нагрузку на бензонасос и снижает его ресурс. Не очень хорошо себя чувствует система впрыска и датчики вроде лямбда-зонда. Еще одной дорогой деталью, чувствительной к качеству топлива, является катализатор. Ну а кроме всего прочего, возникающая при работе на плохом топливе с низким октановым числом детонация активно вредит цилиндропоршневой группе, повышая износ мотора в целом.

Некачественный бензин опасен еще и тем, что последствия его использования зачастую не заметны сразу же. Так, небольшое содержание влаги может не вызвать серьезных отклонений в работе мотора, а вот спровоцировать или усугубить коррозию топливной системы – вполне. Повышенное содержание серы, которое, как мы уже говорили выше, практически невозможно определить «на глаз», негативно сказывается на алюсиловом и никасиловом покрытии стенок цилиндров. Бензол и метанол тоже не заставят двигатель заглохнуть, но в долгосрочной перспективе станут причиной и малого ресурса катализатора, и коррозии в топливной системе. Поэтому, выбирая даже заправку «на каждый день», будьте максимально критичны в оценке.

4. Что делать с автомобилем после заправки плохим топливом?

Одна явно неудачная заправка обойдется вам дорого не только в случае поломки. Для абсолютно полного устранения последствий придется провести немало работ:

снять и промыть бензобак;

промыть топливную магистраль;

прочистить фильтр грубой очистки на бензонасосе;

заменить топливный фильтр тонкой очистки;

проверить чистоту и корректность работы форсунок;

почистить или заменить свечи зажигания;

проверить корректность работы бензонасоса и выдаваемое им давление топлива.

Разумеется, какие-то пункты вроде проверки форсунок чуть менее важны, чем промывка бензобака, и без них можно обойтись при последовательном выяснении последствий путем дальнейшей эксплуатации машины. Но при ведении диалога с АЗС и планировании ремонта учитывать их нужно обязательно.