Ошибиться здесь будет трудно: обо всем расскажет ваш автомобиль. Бензин плохой, если:
- автомобиль плохо заводится или вовсе не заводится после заправки;
- автомобиль глохнет без видимой причины;
- обороты холостого хода плавают и нестабильны;
- двигатель не тянет, динамика разгона падает, а отклик на педаль газа заторможен;
- автомобиль дергается при разгоне;
- от двигателя доносится металлический стук и посторонние шумы – признаки детонации;
- выхлоп потемнел – это говорит о появлении в нем сажи и неполном сгорании топлива;
- расход топлива непривычно высок.
Стоит упомянуть и всевозможные «экспресс-тесты», предлагаемые для оценки качества топлива. Так, обычно говорится, что бензин должен быть прозрачным, а для его оценки нужно капнуть его на лист бумаги или на руку и взглянуть, что осталось после его полного испарения. Если на поверхности остались жирное пятно, черные точки или прочий мусор, это наглядно говорит о том, что бензин плохой. Все это правда, вот только проводить такой тест перед каждой заправкой попросту невозможно – как и следовать совету понюхать топливо на предмет запаха серы. Запах, исходящий от емкости с бензином, настолько силен, что вы вряд ли ощутите явный аромат серы до того, как вам станет дурно от вдыхаемых паров.
Прежде всего – порыться в машине и найти чек с АЗС: это ваше главное и единственное доказательство на случай дальнейших разбирательств. Дать однозначный совет по поводу продолжения движения нельзя. Да, в обычных условиях вам следует немедленно остановиться, заглушить мотор, вызвать эвакуатор и приступить к устранению последствий заправки и защите своих прав. Но если за окном лютый мороз, вы уже отъехали от заправки километров 50, а ближайший эвакуатор находится в областном центре, то риск замерзнуть на трассе куда страшнее, чем потенциальный ремонт мотора. Однако, продолжая движение, уже стоит понимать, что вы делаете это на свой страх и риск.
В идеальном же случае следует действовать так:
- прекратить движение, заглушить мотор и вызвать эвакуатор;
- вернуться на АЗС и связаться с его руководством, предъявив чек и объяснив свои претензии;
- вызвать эксперта или мобильную лабораторию для анализа топлива.
Прибывший эксперт возьмет пробы из вашего бака и колонки, где вы заправлялись. Проб должно быть по три: одна непосредственно для анализа, одна для АЗС и одна контрольная, с которой можно будет свериться при возникновении разногласий. Если результат анализа подтвердит, что топливо было некачественным, вам должны возместить как стоимость экспертизы, так и стоимость устранения последствий неудачной заправки. Правда, возмещение это может пройти как в досудебном, так и в судебном порядке.
Совет немедленно заглушить машину и прекратить движение из предыдущего пункта – вовсе не преувеличение. Если у вас современный автомобиль, последствия езды на плохом бензине могут быть весьма недешевыми. Первыми пострадают свечи: они, кстати, являются и элементом первичной диагностики. Налет на них – например, красный или черный – говорит о том, что топливо плохое. Следующим элементом, напрямую страдающим от «паленки», является топливная система: забиваются фильтры грубой очистки (сеточка на бензонасосе) и тонкой очистки, что увеличивает нагрузку на бензонасос и снижает его ресурс. Не очень хорошо себя чувствует система впрыска и датчики вроде лямбда-зонда. Еще одной дорогой деталью, чувствительной к качеству топлива, является катализатор. Ну а кроме всего прочего, возникающая при работе на плохом топливе с низким октановым числом детонация активно вредит цилиндропоршневой группе, повышая износ мотора в целом.
Некачественный бензин опасен еще и тем, что последствия его использования зачастую не заметны сразу же. Так, небольшое содержание влаги может не вызвать серьезных отклонений в работе мотора, а вот спровоцировать или усугубить коррозию топливной системы – вполне. Повышенное содержание серы, которое, как мы уже говорили выше, практически невозможно определить «на глаз», негативно сказывается на алюсиловом и никасиловом покрытии стенок цилиндров. Бензол и метанол тоже не заставят двигатель заглохнуть, но в долгосрочной перспективе станут причиной и малого ресурса катализатора, и коррозии в топливной системе. Поэтому, выбирая даже заправку «на каждый день», будьте максимально критичны в оценке.
Одна явно неудачная заправка обойдется вам дорого не только в случае поломки. Для абсолютно полного устранения последствий придется провести немало работ:
- снять и промыть бензобак;
- промыть топливную магистраль;
- прочистить фильтр грубой очистки на бензонасосе;
- заменить топливный фильтр тонкой очистки;
- проверить чистоту и корректность работы форсунок;
- почистить или заменить свечи зажигания;
- проверить корректность работы бензонасоса и выдаваемое им давление топлива.
Разумеется, какие-то пункты вроде проверки форсунок чуть менее важны, чем промывка бензобака, и без них можно обойтись при последовательном выяснении последствий путем дальнейшей эксплуатации машины. Но при ведении диалога с АЗС и планировании ремонта учитывать их нужно обязательно.
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