При выборе автомобиля на вторичном рынке покупатели в первую очередь смотрят на состояние кузова. И это правильно: в большинстве случаев кузов – самая дорогая часть автомобиля. А если он ушатан чуть более, чем полностью, то даже с мотором, трансмиссией и всем прочим в идеальном состоянии от покупки стоит отказаться. Вот только не всегда такой кузов можно определить с первого взгляда. Ведь, как известно, не всё то золото, что блестит.

Вместо предисловия

О том, как осматривать кузов автомобиля перед покупкой, написано уже не просто много, а очень много. И мы постараемся не повторяться. Само собой, лучше всего покупать новый автомобиль или хотя бы более-менее свежий. Но иногда так складываются обстоятельства, что бюджет сильно ограничен, а машина нужна. Ну или очень её хочется.

Тогда поиски приличного экземпляра могу стать увлекательным квестом. Такой же квест вполне возможен, когда кто-то ищет не самую дешёвую машину, но в нижнем диапазоне цен на рынке. Это вообще самый бесперспективный вариант, и поиск хорошего Mercedes-Benz W211 за 350 тысяч так же бесполезен, как попытки нашей сборной по футболу выиграть хотя бы какой-нибудь чемпионат. И так же уныло он будет выглядеть со стороны.

Отдельной когортой стоят те, кто ищет именно ту машину, которую очень хочет в силу каких-то личных привязанностей. Например, BMW E34. Тут как ни крути, а придётся иметь дело и с криминалом, и с коррозией, и с множеством пройденных ремонтов.

Итак, мы не ставим целью повторить всё написанное. Мы просто возьмём машину с боевым прошлым и покажем, на что обратить внимание. Всё, что нам понадобится, это толщиномер и намётанный глаз. Ну, приступим.

Цифра к цифре

Как ни странно, оценку кузова начнём с документов. У нас перед глазами стоит американский Форд Фокус первого поколения. Так как в Америке не принято ремонтировать машины после более-менее серьёзных ДТП, берём в руки ПТС и смотрим дату производства и постановки на учёт в России. Везде написан 2002 год. Это должно насторожить: вероятность того, что в 2002 году в Россию кто-то завёз новый Фокус, крайне мала. Скорее всего, кто-то очень здорово его там приложил, после чего продал бойким парням, которые его кое-как восстановили и спихнули туда, где рады почти новому, недорогому, хотя и битому Форду. Машина явно перекрашена, и одна из наших задач – выяснить, зачем это было сделано.

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Скажу сразу: если машине лет семь-десять-пятнадцать, то не стоит падать в обморок от каждого перекрашенного элемента. Особенно если она обитает в крупном городе. Вероятность того, что в автомобиль никто ни разу не въехал на парковке, или сам владелец за это время ни разу не коцнул бампером сугроб или поребрик, невелика. Скорее всего, что-то подкрашено будет. И нам надо не только найти факт вмешательства маляров, а попытаться выяснить причины сего факта. Ведь если кто-то приварил к нашей машине половину другой машины – это плохо. А если заботливый хозяин подкрасил пару сколов на капоте, то ничего страшного в этом нет.

Итак, мы видим, что этот автомобиль с высокой степенью вероятности побывал в США в какой-то передряге. Мы не будем говорить о том, что сначала надо посмотреть пороги, арки, пол, чашки, низ дверей и другие «больные» места – это всё банально. Мы ищем следы серьёзного кузовного ремонта. Поэтому сначала обратим внимание на крышу.

Если даже десять лет подряд на одном автомобиле парковаться на слух, крыша у него всё равно должна остаться целой. Не стоит на слово верить тому, кто рассказывает про упавший на крышу снег или сосульку. Может, так оно и было, но вероятность этого события намного меньше, чем вероятность серьёзного ДТП, при котором кузов повело настолько, что это заметно даже по крыше. И не забываем про «перевёртыши», там крыша будет после ремонта стопроцентно. Или – что ещё интереснее – переварена от другого автомобиля. Так что пока самый честный продавец мёрзнет в одиночестве на вершине своих моральных устоев, мы возьмём толщиномер и проверим крышу.

На вид она ровная, явных следов ремонта не видно. Смотрим, что нам скажет прибор. А говорит он нам цифру 137. Это хорошо, 137 мкм – это почти что норма (для Фокуса эти цифры должны быть примерно в диапазоне 140-170 мкм). Казалось бы, всё хорошо. Но обратим внимание на заднюю стойку крыши.

На ней видим очевидный дефект – трещина в ЛКП. И под краской, судя по всему, мы видим шпатлёвку. Откуда она на стойке? Её там быть не может. Замеряем этот участок толщиномером. А вот тут уже интересно: 1 232, 683, 307, 1 619, 835. Это уже сильно за гранью добра. Подкрашивали? Вряд ли, так стойки не красят. Там что-то очень хорошо зашпатлёвано. На всякий случай берём фонарик и внимательно осматриваем ЛКП. Очевидно, что покрашено тут очень давно: характерные дефекты краски говорят о том, что её последний раз тут трогали очень много лет назад. Возможно, как раз в том 2002 году, когда машину и ввезли в РФ.

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Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться изучить вторую стойку. И слева видно ещё кое-что подозрительное. Как вы думаете, отчего поперёк стойки могут появиться две параллельные линии? Бинго! Это – след сварки. След тоже старый, и это место тоже обязательно проверить прибором. Удивительно, но тут поработали на славу, диапазон терпимый: 139-167 мкм.

Кажется, пришло пора поискать, что же тут такое переварили. Начнём с простого — откроем лючок бензобака. Благодаря криворукости маляров мы легко узнаём, что родной цвет лючка – зелёный. Замечательно! Замеряем задние крылья и крышку багажника. Слой почти ровный, но как минимум двойной: от 240 мкм до 418 мкм.

В общем-то, дальше можно не мучиться: просто так весь зад красить не будут. Можно, конечно, предположить, что в Фокус сзади несильно въехал какой-то ротозей, но эта гипотеза, перенасыщенная наивностью больше мыслей Дон Кихота, разбивается о ту же крышку багажника. Если посмотреть на неё изнутри, то можно найти следы точно такой же лягушачьей родной краски задней части нашего чёрного Форда.

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Казалось бы, стоит ли смотреть дальше? Особо брезгливым, наверное, нет, а остальные могут остаться. Это ещё не всё.

Страшно, но не сильно

Я уже говорил, что подкрашенная «жестянка» — это нормально для возрастного автомобиля. И нет ничего удивительного, что задние арки тут вварены ремонтные и перекрашены. Почему именно так, а не густо замазанные шпатлей остатки старых арок? Во-первых, на фотографии этого не видно, но очень лёгкий намёк на сварной шов на задних крыльях есть. Во-вторых, убедиться в этом поможет толщиномер.

Если даже глазом вы этого не увидите, то посмотрите на показания прибора: разброса по толщине ЛКП на арках практически нет (246-248), а это значит, что шпатлёвки там нет тоже: с ней разброс был бы значительно больше. Такие цифры просто говорят о не в меру щедрой окраске. И это неплохо, что на 15-летнем автомобиле уже стоит ремкомплект. Если бы его не было, то там была бы либо просто гниль, либо гниль под шпатлёвкой. Ни то, ни другое добром считать нельзя, так что в нашем случае добро выглядит именно как вваренные и неплохо покрашенные детали.

Всё бы ничего, если бы не переднее левое крыло. Тут толщиномер сначала показал фантастические 873 мкм, а потом – запредельные 2 398 мкм. И потом вообще перестал показывать цифры. Вывод однозначен: крыло было сильно бито, вытягивать его было лень, поэтому на нём сейчас покоится банка шпатлёвки. В общем-то, это было видно и по покраске этого участка крыла. Тут работал не маляр, а скульптор, потому что такого художественного барельефа нет даже на пьедестале Александрийского столпа на Дворцовой площади в Петербурге.

Вот это – образец того, как нельзя работать с жестянкой. Никакого вывода отсюда сделать нельзя. Просто битая и плохо восстановленная деталь. И возможно, сделана она позже, чем зелёный зад и арки крыльев: краска там не так затёрта и выглядит свежее.

Кстати, если вы приехали смотреть машину перед покупкой с толщиномером, не размахивайте им перед носом продавца с видом превосходства. Лучше сначала спросите его, что в машине не так с кузовом. А потом уже доставайте прибор и проверяйте «жестянку» сами. Если продавец наврал про кузов, то обманет и во всём остальном.

Что важно, а что не очень?

Конечно, я бы очень не советовал покупать такой автомобиль. Но уж если начали смотреть, досмотрим до конца.

Пороги переваривали и даже покрыли какой-то странной защитной мастикой. Она уже стала облезать, в паре мест можно увидеть, что на открытых участках металл стал ржаветь. Это не страшно, главное – вовремя удалить эти «рыжики».

На нижней кромке задней правой двери отходит краска. Ржавчины нет, но есть подозрение, что под краской скрывается шпатлёвка, а не металл. Проверяем толщиномером, который утверждает, что шпатлёвки нет. Что же, это тоже хорошо. Да и проблем с коррозией у этих Фокусов обычно немного. Оцинковка у него просто отличная, горячая двухсторонняя, осуществляется погружением в цинковый расплав. С такой оцинковкой обрабатываются и внутренние полости, слой цинка составляет от 2 до 10 мкм, и коррозия возникает только после сильного повреждения с серьёзным нарушением ЛКП.

Можно посмотреть на чашки амортизаторов: тут нет даже следа ржавчины. Если посмотреть на машину снизу, то очень приятное впечатление производит состояние днища без ржавчины и коррозии.

Передняя кромка капота подкрашена кисточкой. По уверению владельца, краска облезала под штатной «мухобойкой», которую он снял. Позвольте в этом усомниться.

Слой шпатлёвки на бампере и мятый передний регистрационный знак говорят о том, что эта машина как-то затормозила о твёрдое препятствие. Об этом же говорит кусок пенопласта внутри бампера и поломанные крепления решётки. Да и с чего бы владельцу снимать «штатную мухобойку»? Наверное, потому что эта пластиковая деталь при ударе тоже треснула, да?

На всякий случай смотрим лонжероны. Там следов ремонта нет. Крепления фар (штатных) тоже целые.

Какие сделаем выводы?

Крашеная кромка – скорее всего, последствие ДТП. Но это не страшно: «телевизор» никто не трогал, лонжероны тоже, никаких китайских радиаторов на машине нет. Значит, отделались треснувшим бампером, а не тотальным разрушением всей «морды» этого Фокуса. Вывод – нестрашно.

Переднее крыло с фантастическим слоем шпатлёвки, что называется, на скорость не влияет, но такой толстый слой рано или поздно начнёт трескаться. Да и не ясно, что там под ним с металлом. Радует, что на разборке это крыло можно купить за тысячу рублей. Так что это, думаю, тоже нестрашно.

А вот зелёный зад от другого Фокуса – это уже повод отказаться от машины. На всякий случай посмотрим шины. Резину «не жрёт», она в хорошем состоянии, хотя пробег на ней уже большой (это нам известно доподлинно). Хороший знак: геометрия, скорее всего, не нарушена, а если нарушена, то незначительно. Зазоры задних дверей практически в норме, так что приварен этот подлый зелёный зад неплохо, что подтверждает и отсутствие излишка шпатлёвки на швах. Может быть, делали действительно «для себя». Тем более что у машины за 15 лет всего двое хозяев, первый проездил десять лет, второй – пять. В целом знак хороший.

Но при постановке на учёт могут возникнуть проблемы. Во-первых, любой мало-мальски опытный инспектор при осмотре заметит эту «конструктивную особенность», а во-вторых, постановка на учёт старого «американца» по полицейской шильде (у этих машин нет выштампованного VINа) само по себе не в каждом МРЭО проходит гладко, с вареным кузовом и утерянной при покраске бумажной наклейкой в проёме двери могут быть проблемы. И хотя постановка при большом желании возможна в любом случае, нарваться на экспертизу вполне вероятно.

Соответственно, и последующая продажа тоже может быть процессом сложным.

Брать или не брать – зависит от цены и состояния других систем и агрегатов. Конечно, нет смысла покупать эту машину за 150-200 тысяч, ездить на ней пять лет, вкладываться в её содержание, а потом пытаться продать её с минимальными потерями. В случае крайней необходимости, хорошего состояния мотора, коробки, ходовой части, электрики и салона и низкой цены можно купить её на год-полтора, потом сделать полис КАСКО, облить и сжечь.

Шутка, последнего я не говорил.

Опрос А ваш автомобиль битый и крашеный? Не, 100% чистый - проверяли

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Да, прилично побит, но ездит нормально Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Да, но только чуть-чуть :) 44%, 237 237 44% 44% от всех голосов

Не, 100% чистый - проверяли 24%, 131 131 24% 24% от всех голосов

Да, прилично побит, но ездит нормально 18%, 98 98 18% 18% от всех голосов

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