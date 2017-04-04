Прощай, тюнинг: регистрируем доработки автомобиля по регламенту ФГУП «НАМИ»

Прощай, тюнинг: регистрируем доработки автомобиля по регламенту ФГУП «НАМИ»

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Продолжаем разбираться в непростом вопросе о том, как узаконить элементы тюнинга на автомобиле. На этот раз на наши вопросы отвечают эксперты ФГУП «НАМИ» - государственной организации, призванной одобрять или запрещать «незаводские» доработки.

В прошлом материале на эту тему мы подробно рассмотрели ситуацию с тюнингом внедорожников и поговорили с представителями крупного тюнинг-ателье. Сухой остаток той беседы можно сформулировать так: если вы дорабатываете автомобиль самостоятельно, вам, чтобы доработки стали законными, обязательно нужно пройти ряд обращений в ГИБДД и в НАМИ. Если же вы обращаетесь в организацию, занимающуюся тюнингом, то вам, на случай вероятного общения с ДПС, может оказаться достаточным возить с собой пачку сертификатов, ибо процедура регистрации изменений пока досконально не прописана, и далеко не все отделения ГИБДД понимают, как действовать.

У специалистов ФГУП «НАМИ», куда мы обратились за следующим комментарием, своё видение ситуации. Беседуя с директором Центра технической экспертизы ФГУП «НАМИ» Андреем Владимировичем Васильевым, мы начали с общих вопросов и решили ещё раз уточнить: какой порядок действий предусмотрен и какие нужны документы, если человек собирается подвергнуть доработкам серийный автомобиль? И получили развёрнутую инструкцию, которую приводим полностью.

Регистрация доработок автомобиля. Порядок действий владельца:

1

Получение заключения предварительной технической экспертизы о возможности и порядке внесения изменений в конструкцию транспортного средства. Это заключение подтверждает, что в конструкцию данного транспортного средства может быть внесено соответствующее изменение конструкции и накладывает условия, при которых оно будет соответствовать требованиям безопасности, а также содержит рекомендации по выбору производственной базы.

Для получения заключения предварительной экспертизы в ФГУП НАМИ необходимо представить:

  • заявление на предварительную экспертизу;
  • паспортные данные владельца (для физического лица) или название и адрес организации (для юридического лица);
  • копии документов на транспортное средство (паспорт, свидетельство о регистрации);
  • описание предполагаемого изменения в конструкцию ТС с указанием наименований (марка, модель) заменяемых узлов и агрегатов и, при необходимости, транспортное средство.
2

Оформление в ГИБДД заявления на внесение изменений в конструкцию транспортного средства с предоставлением автомобиля в ГИБДД на осмотр. При положительном решении органа ГИБДД можно приступать к работам по внесению изменений в конструкцию ТС.

3

Выполнение работ по внесению изменений в конструкцию с учетом требований, изложенных в заключении предварительной технической экспертизы. По окончании работ организация, осуществляющая переоборудование, выдает заявление-декларацию об объеме и качестве выполненных работ и копию сертификата на услуги.

4

Проведение технического осмотра транспортного средства после внесения изменений в конструкцию в аккредитованных ПТО с получением диагностической карты.

5

Получение протокола технической экспертизы конструкции после внесения изменений в транспортное средство.

Для получения протокола технической экспертизы конструкции ТС после внесения изменений в ФГУП НАМИ необходимо представить:

  • заявление на внесение изменений в конструкцию транспортного средства с резолюцией ГИБДД;
  • копию документа на транспортное средство (паспорт, свидетельство о регистрации);
  • копию документа на замененный агрегат (ПТС, договор купли-продажи на имя собственника АТС);
  • заявление-декларацию об объеме и качестве работ (заполняет сервис, производивший работы) с техническим описанием внесенных изменений и характеристиками ТС после внесения изменений;
  • документацию, характеризующую внесенные изменения в конструкцию (эскизы, фото, конструкторскую документацию и т п.), сертификаты на использованные комплектующие;
  • сертификат на услуги автосервиса;
  • диагностическую карту после проведения переоборудования, занесенную в базу ЕАИСТО;
  • копию заключения предварительной экспертизы;
  • автомобиль на осмотр.
6

Получение в ГИБДД свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности (СКТС), на основании документов, перечисленных в п. 1-5.

7

Внесение данных о переоборудовании и номера СКТС в регистрационные документы транспортного средства (ПТС и свидетельство о регистрации).

Итак, мы имеем ту самую схему, которая уже не раз описана в СМИ, но на деле часто вызывает затруднения – даже изложенная вот так, в конкретных пунктах, она не выглядит простой. Но и помимо неё остаётся ряд вопросов, некоторые из которых мы попробовали прояснить во ФГУП «НАМИ».

К.: А какой порядок действий предусмотрен, если человек уже обладает автомобилем с доработками? Как ему их узаконить?

Н.: Как правило, для владельцев, которые внесли изменения в конструкцию транспортного средства до вступления силу Технического регламента таможенного союза (ТР ТС 018/2011), то есть до 1 января 2015 года, порядок регистрации изменений тот же, в соответствии с пунктами 1-6, при этом демонтаж установленного оборудования не требуется.

Nissan skyline R 32 red color on a wet road

К.: Есть ли какие-то характерные ситуации – в каких вы выдаёте положительное заключение, а в каких отказываете? Например, можно ли поставить двигатель большей мощности? Где та грань, за которую ваши эксперты точно не пропустят? И как она определяется?

Н.: Эксперты точно не пропустят изменения конструкции, ухудшающие параметры безопасности или не соответствующие требованиям ТР ТС 018/2011. Относительно мощности двигателя можно сказать, что допускается установка двигателя, предусмотренного заводом-изготовителем для данного типа транспортного средства. Также может быть рассмотрен вариант с другим двигателем. При этом мощность и крутящий момент не могут более чем на 25% превышать показатели штатного двигателя. Эксперты ФГУП «НАМИ» проводят соответствующие расчеты либо для получения протокола направляют транспортное средство на испытания на Дмитровский автополигон.

К.: Автомобили дорабатываются очень разными способами – тут и джиперы со шноркелями и силовыми бамперами, и стритрейсеры с занижением подвески и дисками большого размера, и коммерсанты, установившие ГБО на Газель. Могут ли все эти люди просто показывать сотрудникам ДПС сертификаты от производителей компонентов, описывающие их установку на данную модель?

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Н.: Наличие сертификата подтверждает только безопасность компонента, но не безопасность автомобиля, на который он установлен. Поэтому процедура оформления внесённых изменений в конструкцию для таких автомобилей всё равно необходима.

К.: А если человек предъявляет полицейскому сертификат, где написано, что компания-установщик провела испытания автомобиля в установленном порядке (скажем, в НАМИ), получила сертификат на изделие и его установку на конкретную модель?

Н.: Возможность не обращаться в центры, оформляющие изменения, существует только одна – если завод-изготовитель транспортного средства или его официальный представитель на территории Таможенного союза в установленном порядке провел сертификацию компонентов в составе данного типа транспортного средства и получил ОТТС.

К.: Как, по-вашему, в конечном итоге должно сформироваться правовое поле вокруг нового техрегламента и применения его положений на практике? У всех в ПТС должна стоять отметка, что автомобиль доработан? Или всё же только у тех, кто изготавливает и устанавливает элементы тюнинга в частном порядке?

Н.: Все изменения в конструкции должны быть отражены в документах на автомобиль.

К.: Вообще тюнинг – это благо или нет? Приветствует ли НАМИ грамотные доработки авто? Или считается, что автомобиль находится в своей лучшей форме, когда он таков, каким его выпустил завод-изготовитель?

Н.: Тюнинг, проведенный с чувством меры и реальной необходимости, может быть полезен для владельца автомобиля.

man using laptop computer in car

Что в итоге?

Подведём сказанному краткое резюме.

  1. Специалисты ФГУП «НАМИ» отмечают, что работа с компаниями, занимающимися тюнингом, строится «на общих основаниях». Фактически это означает, что в плане регистрации доработок тюнинг-ателье приравниваются к частникам – и поэтому обязаны любой изготовленный автомобиль предоставить в лабораторию НАМИ и получить на него «тюнингованный» ПТС. Единственный вариант для тюнинг-компании не регистрировать в НАМИ каждый доработанный автомобиль – согласовать с заводом-изготовителем транспортного средства и провести процедуру сертификации компонентов в составе данного типа с последующим оформлением одобрения типа транспортного средства и выпуском в обращение.
  2. Тюнинг-компания может переложить процедуру оформления изменений в конструкции на владельца автомобиля, а тот, в свою очередь, может никуда не обращаться, возить в «бардачке» пачку сертификатов и при необходимости предъявлять их сотрудникам ГИБДД. Но срабатывает такой подход (не всегда, впрочем) лишь потому, что некоторые полицейские до сих пор не в курсе, что любые доработки, кто бы их ни проводил, должны быть зафиксированы в ПТС, а не в сертификате.
  3. Всяческий «свап» моторов (swap, «замена» (англ.), когда в изначально маломощные автомобили ставятся высокопроизводительные агрегаты), а также серьёзные доработки двигателя и прочие серьёзные вмешательства рискуют навсегда (по крайней мере, надолго) остаться за чертой закона. Поясним на простом примере: если у вас Lada Granta Sport с базовой мощностью мотора в 120 л.с., и вы путём доработки увеличили мощность более чем на 30 л.с. (более, чем на четверть), то получить в ПТС соответствующую отметку и законно перемещаться по дорогам вы не можете.

Вот так выглядит эта ситуация на данный момент. Жёсткое «нет» любителям «колхозить»? Начало заката тюнинга как явления? А может, старт новых, более профессиональных и сбалансированных его направлений? Пока все сценарии представляются одинаково возможными…

Autoexotica 2012

Теги: Популярные вопросы , Тюнинг , запрет на тюнинг , тюнинг , тюнинг автомобилей , тюнинг двигателя
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