Я хочу о нем поведать миру: как правильно фотографировать автомобиль для блога

Я хочу о нем поведать миру: как правильно фотографировать автомобиль для блога

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Совсем недавно мы выяснили, как правильно фотографировать автомобиль для продажи, чтобы повысить его шансы на успешное новое знакомство, а сегодня побеседуем с профессиональным фотографом о том, как сделать отличные фотографии для блога. Он, в отличие от предыдущего сценария, позволяет куда большую свободу выбора, но какие-то базовые правила остаются справедливыми и здесь. Так что если у вас есть очаровательное средство передвижения с мотором, и вы хотите о нем поведать миру, не имея профессиональной камеры, нам есть, что вам подсказать.

Готовимся снимать

Один из главных и прекрасных принципов съемки автомобиля для личного блога, который мы уже упомянули выше – это свобода выбора. В отличие от съемки автомобиля на продажу или профессиональной студийной съемки, здесь вы вольны делать практически все, что захотите. Однако желаемый результат, к которому вы будете стремиться, останется тем же, что и в остальных случаях: итоговые фотографии должны понравиться вам и тем людям, с которыми вы хотите поделиться своими идеями. Поэтому определенные ограничения все же имеются и здесь, хоть их и значительно меньше.

Как и во всех других случаях, творческий процесс начинается с подготовки – себя, автомобиля и места съемки. Автомобиль готовится классически – путем тщательной мойки всего и вся, а также прилежной уборки салона. Ведь художественность будущего кадра в масштабах блога ничуть не ниже, чем у профессиональных фотографов, а непромытые арки или пороги, истоптанные ковры в салоне или мелкий мусор на сиденьях и передней панели могут резко ее уменьшить. То же касается и бытового скарба: бутылки, футболки и коробки лучше оставить за кадром, а внутри сохранить лишь стилевые аксессуары, если таковые есть.

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Разумеется, в блоге могут иметь место и варианты, где автомобиль для съемки нарочито остается грязным или даже специально покрывается слоями глины в близлежащем карьере – джиперская и оффроудная тематика этому вполне благоволят. Но мы все же «останемся в рамках асфальта», и более того, в качестве «фотомодели» выберем автомобиль с другой – спортивной – ноткой. Сегодня перед нами позирует ŠKODA RAPID в исполнении Monte Carlo – оно призвано напомнить нам о славной гоночной истории чешской марки и, в частности, об участии в знаменитом ралли Монте-Карло. Так что грязным нашему ярко-красному лифтбеку точно быть не положено.

Закончив с подготовкой машины, переходим к следующему «столпу успешной фотографии» – выбору подходящей фоновой локации. И здесь мы вновь наслаждаемся почти полной свободой действий…

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Впрочем, профессионалы не зря едят свой хлеб, и определенные логически-стилистические приему можно невозбранно «подсмотреть» у них. Помните, как мы снимали ŠKODA Kodiaq на загородных грунтовках, чтобы подчеркнуть его внедорожный потенциал, а затем, получив взамен наш RAPID, моментально переместились в город, потому что именно город – стихия этого автомобиля? Так вот, та же логика работает и здесь: если бы мы снимали внедорожник, фоном идеально послужил бы брутальный пейзаж, а вот для нашего яркого лифтбека стоит поискать городские «сцены», благо недостатка в них нет почти в любом населенном пункте. Новостройки, широкие проспекты, «модные» коттеджные поселки, офисные центры и небоскребы – на их фоне наш RAPID будет выглядеть «в своей тарелке».

На мой взгляд, при художественной съемке автомобиля важно «интегрировать его в локацию». За идеальным фоном необязательно ехать за сотни километров или тратить силы, пытаясь пробраться на закрытую парковку фешенебельного бизнес-центра. Главное – правильно выстроить композицию, дав «воздуха» вокруг автомобиля и применив выгодные и нестандартные ракурсы.
Владимир Седов фотограф, PM-Photo.ru

Еще одна хорошая новость для того, кто снимает автомобиль «для себя» – это возможность более свободного выбора освещения. Если для профессиональной съемки и фотографий для объявления о продаже прямой солнечный свет был нежелателен, то здесь он больше не «вне закона». Более того, если автомобиль яркого и глубокого цвета, как наша сегодняшняя ŠKODA, яркий свет поможет раскрыть его оттенок и глубину, а также выгодно оттенить контрастные элементы, которых тут предостаточно.

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Однако и рекомендации, которые звучали раньше, остаются вполне справедливыми. Проще и удобнее всего будет снимать в облачную погоду, когда не придется «гасить» блики перемещением камеры и изменением ракурса. Съемка в сумерках оправдана, только если вам нужно подчеркнуть оптику – например, у нашего RAPID светодиодные фонари и биксеноновые фары с изящной полоской ходовых огней, которые выгоднее всего выглядят именно при недостатке освещения. Но и перебарщивать тоже не стоит: съемка в темноте, да еще с использованием штатной вспышки – это почти гарантированное фиаско.

Преимущество съемки для блога – в том, что вас никто не ограничивает. Можно снимать в солнечную погоду, а в режиме HDR – даже против солнца… Однако моя рекомендация – все же снимать в «режимное время». Режимное время – это за полчаса до заката и полчаса во время рассвета, когда солнце низкое, мягкое и дает интересные блики по кузову.
Владимир Седов фотограф, PM-Photo.ru

Снимаем!

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Найдя идеальную локацию и наметив себе план действий и список выгодных ракурсов, можно наконец-то приступать к съемке. В отличие от «продажных» фотографий, здесь нет практически никаких желательных или нежелательных ракурсов: все зависит исключительно от автомобиля, его особенностей и вашей фантазии. Стандартные фото в три четверти спереди и сзади нужны, так как они дадут зрителю впечатление об автомобиле в целом, однако в остальном выбор положения автомобиля и камеры относительно него свободный. Хотите массивности? Подойдите ближе и снимите автомобиль так, чтобы на фото был явственно виден мощный выступающий элемент. Хотите воздушности? Найдите фон посветлее и дайте автомобилю побольше свободного места вокруг. В нашем RAPID, к примеру, однозначно стоит подчеркнуть кубический дизайн с четкими гранями, которые порой обнаруживаются даже там, где их и не подумаешь искать – например, вокруг площадки заднего номерного знака. Ну а явные стилистические штрихи вроде мощного выступа на капоте, выносящего вперед логотип ŠKODA, четкой подоконной линии, подштамповок по низу дверей и кристаллической оптики будут видны практически на каждой фотографии, создавая общее восприятие дизайна автомобиля.

Прелесть вашего личного блога в том, что никто не ограничивает вас в желании показать яркие особенности своего автомобиля. Установили новые диски – вот вам повод для свежего фотосета, где вы в деталях продемонстрируете обновку. Сменили имидж экстерьера винилом или аэрографией? Круто, скорее поделитесь этим с миром! Приобрели спецверсию RAPID Monte Carlo? Отлично давайте отснимем тонкое лезвие контрастного спойлера на крышке багажника, черные диски, росчерки биксеноновых фар и, конечно же, шильдики специального исполнения с гоночным клетчатым флагом!

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Баланс белого при съемке на улице вполне можно оставить в режиме «Авто»: в этом случае мы имеем естественный, несмешанный свет, и автоматический режим регулировки баланса белого вполне справляется. Если говорить об ISO, то эта функция отвечает за светочувствительность. К примеру, если вы фотографируете днем, то его значение будет меньше, если вечером – то его нужно поднять, чтобы компенсировать выдержку: она будет короче, и при этом будет меньше «микросмазанности». Однако с последней вполне успешно справляется стабилизация, если она есть. Использование HDR может быть оправдано в случае съемки интерьера. Если этот режим будет включен, телефон будет действовать так: он сделает три снимка подряд, один из которых будет переэкспонирован, второй – стандартен, а третий недоэкспонирован, и затем «склеит» эти три кадра в один, удаляя «провалы» в темных участках и локальные пересветы.
Владимир Седов фотограф, PM-Photo.ru

В интерьере можно и нужно фотографировать все интересные и нестандартные решения. К примеру, в нашем RAPID имеется зонтик под пассажирским сиденьем, и это довольно-таки уникальная для класса опция, поэтому попытка обыграть ее на фото может быть вполне уместной. Впрочем, здесь же, в салоне, есть и масса других, более очевидных и бросающихся в глаза «ярких пятен»: спортивные сиденья с ярким рисунком, отделка передней панели под карбон, накладки на педали из нержавеющей стали, спортивный руль и контрастная красная прострочка на нем, рычаге коробки передач и подлокотниках. Подобрав правильный ракурс, можно «похвастать» каждой из этих особенностей в отдельности, а в конце дать классический общий план с заднего сиденья, показав, как элементы увязаны в единую композицию.

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Вспышку не стоит использовать не только при съемке экстерьера, но и внутри автомобиля: она зальет бликами все, что может бликовать, начиная от кожи на руле и сиденьях и заканчивая глянцевыми поверхностями, и даст паразитные отсветы на все остальное, сделав картинку плоской. Для съемки нужен естественный свет – если в машине есть люк, то можно его открыть, чтобы насытить картинку светом. Фотографируя переднюю часть салона, можно открыть задние двери – это тоже положительно скажется на освещенности.
Владимир Седов фотограф, PM-Photo.ru

Построение и композиция кадра – очень важный аспект, который характеризует и вас как фотографа, и автомобиль как объект эстетического восприятия. Поэтому важно, чтобы эта самая композиция была полноценной и сбалансированной, создавая приятную глазу и легкую для понимания картинку. Впрочем, даже те, для кого принципы построения кадра не совсем ясны, могут воспользоваться «подсказками».

Самый базовый принцип оформления кадра основан на полноте изображаемого объекта. То есть, к примеру, фотографируя спортивный трехспицевый руль с красной прострочкой в своем RAPID, не надо обрезать его часть или перекрывать его другими элементами. Более «глубокий» инструмент, которые обычно доступны в вашем смартфоне – это сетка, которую можно включить для понимания расположения объектов в кадре. Здесь вам может помочь знание правила золотого сечения – взгляните в поисковиках примеры того, на пересечении каких линий должен помещаться фотографируемый предмет, чтобы получить должное внимание при красивой композиции. Второй вариант – это соблюдение симметричности кадра: к примеру, фотографируя руль с водительского подголовника фронтально, его нужно поместить в центре, а если же вы снимаете с пассажирского кресла, то руль уже стоит поместить в золотое сечение, не отрезав при этом водительское зеркало заднего вида и элементы передней панели.
Владимир Седов фотограф, PM-Photo.ru

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Однако уровень свободы в выборе композиции и ракурса для съемки здесь гораздо выше, чем, пожалуй, во всех других сценариях съемки. Можно намеренно «валить горизонт», ставить камеру под углом, добавлять в кадр посторонние предметы и даже снимать автомобиль «задним планом», оставляя впереди какой-либо другой фон.

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Съемка для блога – весьма свободная и в хорошем смысле креативная работа. Вот вам несколько идей. Например, простой и популярный прием – поместить камеру выше уровня головы и намеренно «завалить горизонт», сделав акцент на очертаниях машины и придав картинке этакой «бытовой художественности». Или же напротив, можно уложить камеру на асфальт и снимать с «уходящим вдаль» горизонтом. Еще одна неплохая идея – снимать так, будто автомобиль стоит за углом, а ты «подглядываешь» за ним, захватывая в кадр часть стены или колонны в паркинге. Кстати, паркинги – тоже вполне неплохая локация для съемки, вот только там достаточно темно, и это немного повышает сложность: например, может потребоваться повышение ISO, чтобы компенсировать недостаточность освещения.
Владимир Седов фотограф, PM-Photo.ru

Главное – не забывать о правильном кадрировании и логическом построении, ошибки в которых уже не получится списать на своеобразный авторский замысел. Если на общем плане у автомобиля «отрезана» часть кормы, в кадре присутствует выходящий из него человек, или машина снята «без воздуха», занимая 90% изображения, его ценность будет трудно доказать даже человеку, напрочь лишенному понимания композиции и даже базового чувства прекрасного.

А еще – постобработка!

Закончив свой фотосет, можно продолжить художественную работу и после него, дома, при помощи программ для постобработки фотографий. Современные магазины приложений предлагают такой выбор программ на любой вкус, что каждый может найти что-то удобное и подходящее для себя. Да к тому же у вас и здесь полная свобода действий.

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Помните наши советы в материале о том, как фотографировать автомобиль для продажи? Так вот, выбросьте их из головы! Размашисто швыряйте ползунки регулировки яркости, резкости, контрастности и цветовой температуры, делайте фотографии черно-белыми, инвертируйте цвета – словом, экспериментируйте на всю катушку, пробуя самые неожиданные варианты модификации. Возможно, в скучных блогах не хватает именно вашего красного автомобиля на фоне фиолетового неба с желтыми тучами! Изменяйте рельеф и стиль исполнения вашей фотографии – превратите ее в рисованную маслом картину, барельеф или олдскульный плакат. Ну а можно даже «разбить» изображение на геометрические фигуры, превратив ее в образчик кубизма – любая современная ŠKODA будет этому только рада.

В заключение

Ну а теперь, вдохновившись советами и живыми примерами, можно схватить со стола свой полностью заряженный смартфон и отправиться на поиски своего идеала художественной автомобильной фотографии. Опыт, практика и смелость – вот путь к моменту, когда ваш блог будет собирать многие тысячи просмотров, а качество и оригинальность ваших кадров будут подтверждаться восторженными комментариями. Узнавайте новое, вдохновляйтесь лучшими, и не стесняйтесь спрашивать совета – и этот момент обязательно настанет.

Теги: Интересно , Практика , съемка автомобиля , съемка интерьера , чешские автомобили , чешские автопроизводители , чешские машины , чешские седаны , Rapid , Skoda
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