Академия Механиков Mobil Delvac: завершен седьмой сезон

В текущем году программа посетила рекордное количество городов в Поволжье, на Урале, в Сибири, Ставропольском крае и Центральном регионе.

Академию Механиков Mobil Delvac, которая проводилась на протяжении трех месяцев, посетили 949 механиков, сотрудников СТО, АТП и автомагазинов, где их обучали устройству и принципу работы дизельных моторов, ознакомили с типами моторных и трансмиссионых масел, а также их составами. Семинары посетили более 600 студентов из восьми ВУЗов и средних технических учебных заведений.

Старший преподаватель РАНХиГС, автогонщик и первый российский участник ралли Camel Trophy Марк Подольский выступил ведущим тренером программы. Треники для механиков проводились в специально оборудованном под учебный класс грузовике, тогда как для студентов – в учебных заведениях.

В рамках программы компания ExxonMobil опросила более 660 механиков, специализирующихся на обслуживании коммерческого транспорта, чтобы выявить нерабочие интересы слушателей, а также чем был обусловлен выбор профессии.

«Во всем мире стремительно развивается автомобилестроение, шагнуло вперед эксплуатационное обслуживание, в том числе и в области применения горюче-смазочных материалов, — отметил Марк Подольский. — Но всё это проходит мимо студентов, и, попадая на производство, молодые специалисты должны многое постигать самостоятельно. Учебные материалы «Академии Механиков» составлены таким образом, чтобы помочь будущим профессионалам максимально быстро усвоить материал и расширить кругозор, а значит, подготовиться к будущему».

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал, что Mobil выводит на российский рынок новую линейку моторных масел.