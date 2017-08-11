Альянс между Volkswagen Group и Tata Motors провалился

Как сообщает информационное агентство Reuters, Volkswagen Group и Tata Motors должны были объединить усилия и разработать новую платформу, на базе которой бы на азиатских рынках продавались автомобили. От лица Volkswagen Group переговоры вели представители Skoda.
Но как сообщили инсайдеры Reuters, чешская марка посчитала, что разработка новой платформы сопряжена с существенными финансовыми расходами, связанные с необходимостью проведения краш-тестов и сертификационных испытаний, и финансовые вложения могут себя не оправдать. Вместо разработки новой платформы, компания, якобы, приняла решение развивать модульную платформу MQB.
Представители Skoda и Tata Motors прокомментировали данную ситуацию в похожем ключе, заявив, что данное партнёрство не позволит вывести проекты на экономически выгодный уровень. Как будут действовать компании после объявленного «развода», на данный момент пока не сообщается.
Данное решение уже ударило по акциям компаний. Если курс акций Volkswagen Group снизился после объявленного решения на 0,7%, то акции Tata Motors «просели» сразу на 9%.
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