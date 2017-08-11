Альянс между Volkswagen Group и Tata Motors провалился

В марте текущего года руководители Volkswagen Group, Skoda и Tata Motors подписали соглашение о долгосрочном партнёрстве, благодаря которому компании намеревались получить выгоду от совместной кооперации на рынке Индии. Но как оказалось, компании переоценили возможности друг друга, и проект будет свёрнут.

Как сообщает информационное агентство Reuters, Volkswagen Group и Tata Motors должны были объединить усилия и разработать новую платформу, на базе которой бы на азиатских рынках продавались автомобили. От лица Volkswagen Group переговоры вели представители Skoda.

Но как сообщили инсайдеры Reuters, чешская марка посчитала, что разработка новой платформы сопряжена с существенными финансовыми расходами, связанные с необходимостью проведения краш-тестов и сертификационных испытаний, и финансовые вложения могут себя не оправдать. Вместо разработки новой платформы, компания, якобы, приняла решение развивать модульную платформу MQB.

Представители Skoda и Tata Motors прокомментировали данную ситуацию в похожем ключе, заявив, что данное партнёрство не позволит вывести проекты на экономически выгодный уровень. Как будут действовать компании после объявленного «развода», на данный момент пока не сообщается.

Данное решение уже ударило по акциям компаний. Если курс акций Volkswagen Group снизился после объявленного решения на 0,7%, то акции Tata Motors «просели» сразу на 9%.

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