У большинства автопроизводителей в Соединенных Штатах Америки по итогам июля 2017 года заметно упали продажи новых легковых машин. При этом у некоторых из них сокращение оказалось существенно больше по сравнению с прогнозами экспертов.

Как сообщает «Коммерсант», продажи автомобилей брендов, принадлежащих General Motors, в июле стали меньше на 15%, при этом аналитики Edmunds прогнозировали спад показателя на 10,8%, а специалисты Kelley Blue Book – на 9,1%. Производитель Ford реализовал на родном рынке на 7,5% машин меньше (прогнозы предполагали снижение на 5 и 6,2% соответственно).

Заметно падение спроса в США и на транспортные средства, выпускаемые концерном Fiat Chrysler. Снижение составило 10,5% (предполагалось, что спад будет равен 7 и 6,9% соответственно). Продажи машин марки Nissan на американском рынке сократились в июле 2017 года на 3,2% (хотя по прогнозам спад планировался на уровне 1 и 5,6% соответственно).

По мнению аналитиков, одной из причин уменьшения продаж новых машин является «фаза коррекции», которую переживает авторынок после рекордных продаж в 2015-2016 годах. Этот процесс «усугубляется сменой потребительский предпочтений», так как американцы всё чаще делают выбор в пользу кроссоверов вместо традиционных седанов.

Ещё одним фактором назвали растущую популярность электромобилей в стране. Так, в период с июля 2016-го по июнь 2017 года продажи «розеточных» машин на указанном рынке выросли на 45%. При этом лидером на рынке электрокаров в США остаётся Tesla. Не так давно портал «Колёса.ру» сообщал о том, что Илон Маск официально представил Model 3.