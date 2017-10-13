Кабриолет получил к названию приставку Volante. Восьмислойная тканевая крыша складывается за 14 секунд, а поднимается за 16 секунд на скорости до 50 км/ч. Верх может быть бордового, черного или серого цветов.

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Aston Martin DB11 Volante оснащен битурбированным двигателем V8 4.0 от Mercedes-AMG. Мощность мотора составляет 510 л.с., максимальный крутящий момент – 675 Нм. Двигатель сочетается с восьмидиапазонным «автоматом». Кабриолет наберет первую «сотню» за 4,1 секунды, максимальная скорость – 300 км/ч.

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В «базе» у новинки имеются: задний дифференциал повышенного трения, 20-дюймовые колесные диски, кожаные сиденья с подогревом, круиз-контроль, мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином. За доплату доступны система мониторинга «слепых» зон, вентиляция сидений и стереосистема Bang & Olufsen.

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Заказы на новинку уже принимают. В Великобритании цена DB11 Volante стартует с отметки в 159 900 фунтов, что эквивалентно примерно 12 221 000 рублей по актуальному курсу. Поставки кабриолетов клиентам начнутся весной 2018 года.

Ранее сообщалось о том, что Aston Martin готовит к дебюту свой первый кроссовер. Прототип предсерийного вседорожника могут показать уже в следующем году, а в серию модель отправят в 2019-м.