Ателье Hennessey прокачало мотор Chevrolet Corvette ZR1 до 1 200 сил

И сразу к характеристикам. Под капотом у стокового купе располагается компрессорная «восьмёрка» General Motors LT5 объёмом в семь литров и отдачей в 775 лошадиных сил. Мотористы Hennessey Performance прокачали этот мотор до 1 200 лошадиных сил, что позволяет купе разгоняться до 96 километров в час за 2,2 секунды и преодолевать дистанцию в ¼ мили за 9,2 секунды, скорость выхода составляет 236 километров в час.

1 / 2 На фото: Hennessey HPE1200 2 / 2 На фото: Hennessey HPE1200

Добиться такой мощности удалось благодаря компрессору Eaton, новым распредвалам, кованным шатунам, алюминиевым поршням, портированной головке цилиндров и новым клапанам. Мощному мотору нужен мощный выхлоп, и над этом вопросом специалисты Hennessey тоже поработали. Ну и куда же без охлаждения: в моторном отсеке появились новые радиаторы и интеркуллеры.

Кстати, не стоит думать, что этот мотор развалится после нескольких десятков стартов. При использовании топлива Shell V-Power с октановым числом 93 и моторным маслом Pennzoil Ultra Platinum, Hennessey даёт гарантию на мотор в 20 000 километров.

Ранее Колёса.ру сообщали, что Hennessey поспорит с Bugatti и Koenigsegg.