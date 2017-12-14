Audi A8 получил пакет визуальных апгрейдов

Производитель подготовил для полноразмерного роскошного седана Audi A8 опциональный пакет Sport Exterior, который придает автомобилю более спортивный вид и добавляет алюминиевую отделку.

Пакет слегка меняет дизайн передней части, например, область вокруг воздухозаборников в нижней части получает сотовую сетку и вертикальный разделитель, а также слегка расширенные пороги, доработанный задний бампер со встроенным диффузором и ромбовидной вставкой.

Audi планирует начать продажи пакета Sport Exterior в Германии и на других европейских рынках в конце января 2018 года. Стоимость пакета составит 1 950 евро (приблизительно 135 000 рублей по текущему курсу).

Внутри устанавливаются новые спортивные кресла с «оптически интегрированными» подголовниками с электрорегулировками по высоте. Они дополняются пневмоподушками, более развитой боковой поддержкой и тисненным логотипом в виде литеры S. Сиденья поступят в продажу приблизительно в одно время с вышеупомянутым пакетом по цене 4 250 евро (295 000 рублей).

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал о планах марки запустить линейку спортивных электромобилей.