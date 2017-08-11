Audi анонсировал продажи новой версии Q7 в России

Audi Q7 Bang & Olufsen Еdition – эксклюзивная серия модели, которая получила ряд отличий в экстерьере и интерьере. Внешне новинку можно отличить по черной радиаторной решетке, рейлингам и молдингам, тонированным боковым задним окнам. Внутри комбинированная обивка, сочетающая кожу высокого качества и алькантару.
Ключевой особенностью новинки, без сомнения, является высококлассная акустическая система Bang & Olufsen Advanced Sound System с функцией 3D-звучания. Стоимость такого исполнения составляет 5 740 000 рублей.
В подкапотном пространстве установлена дизельная «турбошестерка» TDI объемом 3,0 литра мощностью 249 л.с., которая разгоняет автомобиль с нуля до 100 км/ч за 6,9 секунды и до максимальной скорости 225 км/ч.
Кстати, вскоре Audi планирует представить A7 Sportback второй генерации и дизайнер нашего портала подготовил свое виденье будущей новинки в виде рендера.
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