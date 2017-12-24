Audi R8 не переживет 2020 год

Появилась информация, что немецкий производитель может отказаться от разработки суперкара следующего поколения.

По информации издания Automobile Magazine, дни суперкара Audi R8, оснащаемого атмосферным двигателем, уже сочтены, а третье поколение модели может не увидеть свет. Компания может прекратить выпуск R8 в 2020 году, когда соплатформенный Lamborghini Huracan сменит поколение.

Предполагается, что помимо завершения сборки обычной версии, Audi Sport остановила работу над заменой модели R8 E-Tron. На этом плохие новости не заканчиваются, утверждается, что также была прекращена работа на суперкаром под кодовым названием Scorpion. Последний должен был стать хай-энд моделью мощностью порядка 1 000 л.с., развиваемые четырьмя мотоциклетными моторами Ducati объемом 1,2 литра, объединенными в один V8 с технологией десмодромного привода клапанов.

В том же отчете издание сообщает, что предстоящие RS5 Coupe и RS4 Avant получат новый битурбированный двигатель V6 объемом 2,9 литра мощностью 450 л.с., тогда как максимальный потенциал этой «шестерки» составляет 470 л.с. Есть информация о разработке плагин-гибридной силовой установки на базе 114-сильного электромотора, но пока никакой конкретики.

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Будущей топовой моделью линейки Audi Sport станет кросс RS Q8, выход которого запланирован на 2020 год с двигателем V8, позаимствованным у Lamborghini Urus, где он развивает 650 л.с.

Напомним, несколько дней назад у подразделения Audi Sport сменилось руководство – Стефан Винкельман перешел в Bugatti, а новым главой спортивного подразделения стал Майкл-Юлиус Ренц, «руливший» ранее китайским отделением Audi.