Курганский автобусный завод, входящий в Группу ГАЗ, намерен вывести на рынок обновленную версию своей модели с индексом 4235.

По предварительным данным, в 2018 году автобус среднего класса, предназначенный для пригородных и междугородних перевозок, получит переднюю пневморессорную подвеску, модернизированную оптику, рулевой механизм фирмы Bosch, увеличенный до 170 литров топливный бак.

Также в арсенале КАВЗ-4235 появятся система экстренного реагирования ЭРА-Глонасс и система курсовой устойчивости (ESC).

Автобус будет оснащаться двигателями семейства ЯМЗ-534 экологического класса Евро-5. Как отметили в компании, в числе преимуществ этих моторов: высокая надежность и экономичность (ресурс до 1 миллиона км); низкий уровень шума и вибрации, что повышает комфорт водителя и пассажиров.

Ранее стало известно о том, что в 2018 году Павловский автомобильный завод, который также входит в состав Группы ГАЗ, планирует представить новые модификации ПАЗ-3205 и ПАЗ-3203 с газовым двигателем ЗМЗ CNG.