Специальные цены будут действовать на кроссоверы NX и RX 2017 модельного года до конца августа, об этом рассказали в пресс-службе российского офиса компании «Лексус». Помимо этого до 31 числа текущего месяца предлагаются также дополнительные преимущества по программе Lexus Trade-in.

В рамках действующей акции цена премиального городского кроссовера Lexus NX стартует с отметки 2 157 000 рублей. При условии использования программы обмена автомобиля с пробегом на новый с доплатой клиент может рассчитывать на получение дополнительной выгоды в размере 150 000 рублей.

В текущем месяце покупателям Lexus NX в возрасте от 19 до 34 лет (включительно) предлагаются выгодные условия кредитования. Так, годовая ставка по кредиту «Молодёжный» составляет 12,9% при нулевом первоначальном взносе. Срок возвращения займа может варьироваться от 12 до 60 месяцев.

Спеццена Lexus RX 2017 производственного года в августе стартует с отметки 2 775 000 рублей. В случае использования условий программы «Лексус Трейд-ин» клиент может получить дополнительную скидку в размере 150 000 рублей. Отметим также, для покупателей флагманского внедорожника Lexus LX выгода по схеме обмена может достигать 300 000 рублей.

Также продолжается реализация предложения «Вам ничего не стоит перейти на Sport». С его помощью можно купить внедорожник Lexus GX 460 в комплектациях Executive 5S Sport и Premium 7S Sport с платежами по кредиту, первоначальными взносами, страховыми премиями равными аналогичным выплатам при приобретении Lexus GX 460 в комплектациях Executive 5S и Premium 7S. Lexus Trade-in даёт также скидку до 200 000 рублей.

Бизнес-седан Lexus ES при условии использования программы обмена старого автомобиля на новый станет дешевле на 200 000 рублей. Клиентам в августе предлагаются также выгодные условия кредитования с пониженной процентной ставкой (9,9% годовых) при первоначальном взносе, равном 30% от стоимости машины.

Совсем недавно портал «Колёса.ру» сообщал о том, что Lexus начал принимать заказы на новую версию LX 570. Цена исполнения Superior стартует с отметки 7 007 000 рублей.