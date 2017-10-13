Автомобили с пробегом стоят в среднем 740 000 рублей

Такая статистика была выявлена на рынке подержанных автомобилей в нашей стране в прошлом месяце.

Ценник в размере 740 000 рублей был получен по результатам исследования объявлений о продаже машин 2007 – 2016 годов выпуска в сентябре на одном из крупных сайтов, проведенного специалистами аналитического агентства «Автостат».

За указанный период на площадке было размещено 180 тысяч объявлений про продажу легковых автомобилей. Средний ценник таких автомобилей составил 740 000 рублей, а средний пробег – 98 000 тысяч километров.

Доля кроссоверов и внедорожников в объявлениях составляет третью часть, а самой популярной моделью является Ford Focus 2012 года выпуска, количество предложений которого превысило 1 000. Правда средний ценник Фокуса составил 513 000 рублей, а пробег – 85 000 километров.

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал, что средний ценник подержанного автомобиля составляет 566 000 рублей.