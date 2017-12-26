Авторынок Санкт-Петербурга: рекордные продажи в ноябре

Подведены итоги продаж на Петербургском рынке за ноябрь и 11 месяцев текущего года.

В период с января по ноябрь 2017 года в Санкт-Петербурге было реализовано 123 354 «легковушек» и легких коммерческих автомобилей, что больше чем в прошлом году на 15%. Ноябрь стал лучшим месяцем по объему продаж в период с 2015 по 2017 годы – 13 485 проданных автомобилей, а это на 22% больше прошлогоднего результата.

Корейская марка Hyundai, лидирующая на петербургском рынке, впервые с мая продемонстрировала отрицательную динамику – в прошлом месяце продажи упали на 7%. Вернулась на второе место Lada, основным соперником которой выступает Renault.

№ Марка январь-ноябрь 2017 года разница с 2016 годом ноябрь 2017 года разница с 2016 годом 1 Hyundai 15 519 17% 1 739 -7% 2 Lada 12 174 14% 1 344 19% 3 Renault 12 156 14% 1 298 8% 4 Kia 11 600 16% 1 057 -0,4% 5 Volkswagen 9 170 22% 1 013 47% 6 Ford 7 756 14% 858 45% 7 Skoda 6 987 12% 663 -3% 8 Toyota 6 154 13% 612 14% 9 Nissan 5 069 13% 531 72% 10 Mercedes-Benz 4 429 -1% 387 1% Всего 123 534 15% 13 485 22%

«Петербургский авторынок по-прежнему показывает более высокую динамику, чем общероссийский объем продаж новых машин, — сообщил генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – Позитивным итогом года в Петербурге будет рост продаж на 17%». Отметим, доля Петербурга в общем объеме российского авторынка по итогам 11 месяцев составила 8,6% (8,4% в 2016 году).

Ранее портал «Колеса.ру» публиковал список самых популярных автомобилей на рынке Москвы.