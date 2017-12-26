Авторынок Санкт-Петербурга: рекордные продажи в ноябре

В период с января по ноябрь 2017 года в Санкт-Петербурге было реализовано 123 354 «легковушек» и легких коммерческих автомобилей, что больше чем в прошлом году на 15%. Ноябрь стал лучшим месяцем по объему продаж в период с 2015 по 2017 годы – 13 485 проданных автомобилей, а это на 22% больше прошлогоднего результата.
Корейская марка Hyundai, лидирующая на петербургском рынке, впервые с мая продемонстрировала отрицательную динамику – в прошлом месяце продажи упали на 7%. Вернулась на второе место Lada, основным соперником которой выступает Renault.
|№
|Марка
|январь-ноябрь 2017 года
|разница с 2016 годом
|ноябрь 2017 года
|разница с 2016 годом
|1
|Hyundai
|15 519
|17%
|1 739
|-7%
|2
|Lada
|12 174
|14%
|1 344
|19%
|3
|Renault
|12 156
|14%
|1 298
|8%
|4
|Kia
|11 600
|16%
|1 057
|-0,4%
|5
|Volkswagen
|9 170
|22%
|1 013
|47%
|6
|Ford
|7 756
|14%
|858
|45%
|7
|Skoda
|6 987
|12%
|663
|-3%
|8
|Toyota
|6 154
|13%
|612
|14%
|9
|Nissan
|5 069
|13%
|531
|72%
|10
|Mercedes-Benz
|4 429
|-1%
|387
|1%
|Всего
|123 534
|15%
|13 485
|22%
«Петербургский авторынок по-прежнему показывает более высокую динамику, чем общероссийский объем продаж новых машин, — сообщил генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – Позитивным итогом года в Петербурге будет рост продаж на 17%». Отметим, доля Петербурга в общем объеме российского авторынка по итогам 11 месяцев составила 8,6% (8,4% в 2016 году).
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