Готовится предложение по введению ответственности для автосалонов за продажу машин, заявленные характеристики которых при продаже не соответствуют действительным. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на автора инициативы, депутата Госдумы от фракции ЛДПР Василия Власова.

«Мы хотели бы ввести ответственность и возложить её на автосалоны, которые приобретают автомобили. Этим занимаются официальные дилеры и автосалоны, которые не просто на реализацию берут автомобили, а даже выкупают их. Они могут дать гарантию юридической чистоты, что машина не в залоге, но это может дать и сервис «Автокод». Однако по крашеным деталям и «скрученному» пробегу автосалон гарантий не даёт», — комментирует Василий Власов.

Депутат считает, что одним из вариантов наказания за соответствующие нарушения может стать отзыв лицензии у продавца. «Многие автосалоны не особо «чисты», и они занимаются реальным обманом», — добавил он. Василий Власов также пояснил, что появление инициативы связано с многократными обращениями граждан, которые «обожглись» на покупке машин с несоответствующими заявленным характеристиками.

«Есть нормы, которые прописывают 14 дней гарантии на основные агрегаты и узлы автомобиля, и то это не везде. Это несерьёзно, у нас только постановка на учёт занимает десять дней, — продолжил парламентарий. — В Москве электронные очереди огромные на то, чтобы перерегистрировать автомобиль, не все успевают в этот срок уложиться».

Помочь в борьбе с продажей машин со «скрученным» пробегом могут ЭПТС. Ранее Минпромторг РФ перечислил их основные преимущества. Напомним, переходный период на электронные паспорта транспортного средства продлён до 1 июля 2018 года, однако первые автомобили с ними в России могут появиться уже в текущем месяце.