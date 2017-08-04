Отечественные грузовики можно купить с учётом выгоды по новым мерам государственной поддержки.

В пресс-службе челнинского автогиганта рассказали о том, что лизинговая компания «КАМАЗ» присоединяется к новым российским госпрограммам: «Российский тягач», «Российский фермер» и «Своё дело». Покупка автотехники с помощью новых мер поддержки автопрома РФ стала ещё выгоднее для предпринимателей.

С их помощью можно увеличить ставку субсидирования лизинга на 2,5%. Так, объём скидки первого платежа вырос с 10 до 12,5% от стоимости колёсного транспортного средства с установленным лимитом 625 000 рублей на одну единицу техники. Напомним, по программе «Льготный лизинг» этот «порог» ограничен отметкой 500 000 рублей.

Участниками новых государственных программ, поддерживаемых Министерством промышленности и торговли РФ, могут стать покупатели магистральных тягачей, сельскохозяйственные товаропроизводители, а также субъекты малого и среднего предпринимательства.

Субсидирование лизинга распространяется на машины марки КАМАЗ, автобусы НЕФАЗ и на спецтехнику на шасси отечественного производителя. Специалисты отметили высокий интерес клиентов к госпрограмме.

Совсем недавно портал «Колёса.ру» сообщал о том, что подведены итоги продаж грузовиков по программе KAMAZ-Finance: за период с января по июнь 2017 года было реализовано 1 056 грузовых машин. Представители КАМАЗа отметили, что этот результат в десять раз выше показателя аналогичного периода прошлого года.