На двух площадках компании «АВТОВАЗ» закончился корпоративный отпуск: предприятия в Ижевске и Тольятти снова запустили конвейеры. Также каникулы кончились у сотрудников СП GM-Avtovaz (располагается в Тольятти). Сотрудники трёх заводов отдыхали в течение нескольких недель: с 24 июля по 13 августа 2017 года.

На производственных линиях всех трёх предприятий в течение летнего корпоративного отпуска были проведены требуемые ремонтные работы и плановая модернизация оборудования. С сегодняшнего дня, с 14 августа 2017 года, заводы работают в штатном режиме.

На заводах АВТОВАЗа налажен выпуск легковых машин российской марки Lada, а также зарубежных брендов Renault, Nissan и Datsun. На мощностях совместного предприятия GM-Avtovaz выпускается только одна модель – внедорожник Chevrolet Niva.

На сегодняшний день самой популярной на российском рынке является марка Lada. За семь месяцев 2017 года в РФ было продано 166 733 отечественных автомобиля, из них на лидера бренда – Гранту – пришлось 50 130 единиц. За ней следом идёт Vesta с результатом 41 086 машин. Замыкает тройку лидеров самых востребованных Лад «паркетник» Xray, разошедшийся по стране тиражом 17 946 экземпляров. «Шнива» тоже пользуется спросом в России: с начала года куплено 16 852 машины.

В конце первого летнего месяца портал «Колёса.ру» рассказал о том, что АВТОВАЗ собирается увеличить объём производства в 2017 году. Предположительно количество сошедших с конвейеров заводов компании машин вырастет в текущем году на 21%.