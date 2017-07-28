Группа АВТОВАЗ сообщает о результатах деятельности в первой половине 2017 года по МСФО. За первые шесть месяцев компания реализовала в России 140 231 автомобиль Lada, этот результат на 13% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, когда было продано 124 353 экземпляра.

В компании рассказали об увеличении на один процентный пункт (до 19,5%) доли Lada на российском рынке легковых и лёгких коммерческих машин. Сообщается, что в основном это заслуга Lada Vesta и Xray: на рост доли повлияло расширение модельного ряда за счёт их новых версий исполнения.

Помимо этого, объёмы экспортных продаж автомобилей Lada (c учётом поставок машинокомплектов) выросли в период с января по июнь 2017-го на 76% по сравнению с АППГ. Прирост объясняется в основном увеличением объемов крупно-узловой сборки в Казахстане и стартом продаж Весты на нескольких иностранных рынках. Группа АВТОВАЗ также продала 48 487 машин марок Renault, Nissan и Datsun партнёрам по Альянсу.

За указанный период выручка АВТОВАЗа выросла до 102 миллиардов рублей, этот результат на 17,6% больше, чем в первой половине 2016 года. Как отметили в пресс-центре, «Группа практически вышла на уровень операционной безубыточности», её результат «минус» четыре миллиона рублей (то есть улучшение на девять миллиардов рублей по сравнению с АППГ). Отметим, чистая прибыль по-прежнему остаётся отрицательной, она составила «минус» четыре миллиарда рублей, что говорит об улучшении показателя на 23 миллиарда рублей.

В компании обратили внимание на сохранение рисков, которые могут оказать негативное влияние на финансовые результаты во втором полугодии. «Продолжающийся процесс оптимизации затрат, увеличившийся уровень локализации и подтвердившийся рост автомобильного рынка России вселяют в меня уверенность в возможности Группы преодолеть такие сдерживающие факторы, как валютные колебания и рост цен на сырье, а также подтвердить свою цель по достижению стабильно положительных операционных результатов в 2018 году», — комментирует президент АВТОВАЗа Николя Мор.

По итогам первого полугодия шесть моделей Lada вошли в TOП-25 самых востребованных автомобилей в России. Так, Granta занимает вторую строчку, Vesta замыкает тройку лидеров, Xray оказался на девятом месте, Largus – на 14-ом, внедорожник 4×4 – на 17-ом, а Kalina – на 23-ем.