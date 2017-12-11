Как заявили в пресс-службе АВТОВАЗа, г-н Кура «возглавит процессы разработки автомобилей и развития инженерных компетенций» компании. Харальд Грюбель, занимавший должность исполнительного вице-президента по инжинирингу последние три года, завершает работу на АВТОВАЗе «в соответствии со сроком его контракта».

Сельчук Кура родился в Турции в 1964 году, в 1987-м он закончил Технический университет по специальности «инженер-механик». Профессиональная карьера развивалась в инжиниринговой службе альянса Renault-Nissan в течение 30 лет.

В последние годы Сельчук Кура занимал должности вице-президента подразделения по инжинирингу легких коммерческих автомобилей (Renault, Франция), вице-президента по инжинирингу шасси (сначала во Франции, затем в Nissan в Японии). Также он был директором проектов Renault Megane II Sedan, Dacia Lodgy и Dacia Dokker. В октябре 2017 года Кура стал старшим советником президента АВТОВАЗа по инжинирингу.

«Я хочу пожелать г-ну Харальду Грюбелю всего наилучшего в его дальнейшей карьере и поблагодарить его за весомый вклад в развитие АВТОВАЗа в последние 3 года. Сельчук Кура продолжит обеспечивать рост наших инженерных компетенций в России, что является одной из ключевых целей в реализации амбициозного среднесрочного плана компании. Сельчук успешно исполнял свои обязанности в инжиниринговой службе альянса в Турции, Франции и Японии. Я уверен, что его опыт и профессиональные компетенции окажут значительную поддержку дальнейшему развитию семейства автомобилей Lada, спроектированных российскими инженерами», — прокомментировал Николя Мор, президент АВТОВАЗа.

Ранее сообщалось о том, что по итогам ноября 2017 года продажи Lada в РФ выросли на 14,3%.