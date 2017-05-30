В период с 29-го мая по 20-е июня этого года автозавод «ПСМА рус» в Калуге ушел в простой.

30 Май Автозавод «ПСМА рус» в Калуге опять ушел в простой

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника предприятия. Данную информацию подтвердили сегодня и «Ведомости», ссылаясь на собственные источники внутри предприятия.

Сообщается, что на совместном предприятии PSA Group и Mitsubishi Motors Corporation в Калуге остановили оба конвейера, где собирают седаны Peugeot 408, Citroen С4 и внедорожники Mitsubishi Outlander. При этом инженерно-технические работники продолжили работу в штатном режиме.

В вышеобозначенный трехнедельный период будет семь дней простоев, которые оплатят работникам предприятия в размере 2/3 от средней зарплаты. Причины остановки конвейеров неизвестны.

Напомним, завод «ПСМА Рус» в Калуге работает с апреля 2010-го. В 2016-ом году с конвейеров предприятия спустились 17 400 автомобилей, что на 32% меньше, чем годом ранее.

В конце 2016-го завод «ПСМА Рус» уходил в простой на месяц. В апреле этого года рабочие предприятия протестовали против 10-часовых смен. Такой режим был введен на заводе с целью экономии ресурсов.

