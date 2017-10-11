В ходе пресс-конференции в Челябинске заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов напомнил о том, что российские страховые компании в течение последних нескольких лет терпят убытки в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
«Так, есть ряд регионов, где убыточность по ОСАГО высокая – свыше 100%, и ряд страховщиков из этих регионов пытаются уходить. В результате возникают очереди и ряд граждан, а это достаточно большие объёмы, по нашим подсчетам, 4 000 000 – 6 000 000, просто ездят без полисов ОСАГО. И если средняя стоимость ОСАГО составляет 6 000 рублей, и если до 6 000 000 человек его не купили, то свыше десяти миллиардов рублей страховые компании недополучают премий»,— цитируют представителя Союза «РИА Новости».
Сергей Ефремов подчеркнул, что другой важной проблемой в сфере мошенничества с ОСАГО являются поддельные бумажные бланки. «По нашим данным, на руках находится до 1 000 000 бланков, а это от 6 до 10 миллиардов рублей недополученных страховых премий, что тоже приводит к убыточности компаний», — отметил он.
Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что полисы ОСАГО продолжают дешеветь на фоне роста средней выплаты. Так, показатель размера страховой премии в «автогражданке» в первой половине 2017 года сократился на 3% и составил в среднем 5 788 рублей. Выплата в свою очередь увеличилась на 22% до 77 555 рублей.
Плохо, сам так ездил, пока не "размазал" другую машину. Лучше уж заплатить за ОСАГО, чем полжизни расплачиваться за ДТП или ездить на общественном транспорте, если нет денег на страхование! И не надо думать, ну я аккуратно езжу, всё будет хорошо, со мной такого не будет!