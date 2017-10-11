В ходе пресс-конференции в Челябинске заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов напомнил о том, что российские страховые компании в течение последних нескольких лет терпят убытки в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

«Так, есть ряд регионов, где убыточность по ОСАГО высокая – свыше 100%, и ряд страховщиков из этих регионов пытаются уходить. В результате возникают очереди и ряд граждан, а это достаточно большие объёмы, по нашим подсчетам, 4 000 000 – 6 000 000, просто ездят без полисов ОСАГО. И если средняя стоимость ОСАГО составляет 6 000 рублей, и если до 6 000 000 человек его не купили, то свыше десяти миллиардов рублей страховые компании недополучают премий»,— цитируют представителя Союза «РИА Новости».

Сергей Ефремов подчеркнул, что другой важной проблемой в сфере мошенничества с ОСАГО являются поддельные бумажные бланки. «По нашим данным, на руках находится до 1 000 000 бланков, а это от 6 до 10 миллиардов рублей недополученных страховых премий, что тоже приводит к убыточности компаний», — отметил он.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что полисы ОСАГО продолжают дешеветь на фоне роста средней выплаты. Так, показатель размера страховой премии в «автогражданке» в первой половине 2017 года сократился на 3% и составил в среднем 5 788 рублей. Выплата в свою очередь увеличилась на 22% до 77 555 рублей.