BMW построит полигон за 100 миллионов евро

Компания BMW планирует инвестировать 100 миллионов евро в постройку тестового полигона в Чехии для испытаний беспилотных моделей и электромобилей, информирует пресс-служба немецкого производителя.

Площадка будет построена на участке площадью 500 гектаров недалеко от Карловых Вар, а это значит, что добраться от штаб-квартиры BMW в Мюнхене до полигона можно будет не более чем за 2,5 часа.

Производитель отмечает, что имеющиеся в распоряжении на данный момент тестовые трассы, расположенные неподалеку Мюнхена, а также во Франции и Швеции, уже не позволяют проводить полноценные испытания электромобилей и автономных транспортных средств.

Ранее портал «Колеса.ру» приводил слова представителя BMW о возникшей дилемме, связанной с моделью поведения систем автономного управления в случаях, когда ДТП неизбежно.