Босс Aston Martin намекнул на новую версию купе Vantage

Буквально в прошлом месяце британская марка Aston Martin провела презентацию новой генерации купе Vantage. Тогда многие были уверены, что руководство марки решило постепенно отказаться от тяжёлых двигателей V12, но как показало время, всё не так очевидно.

Как сообщает британское издание Autocar, о том, что Aston Martin может представить купе Vantage с двигателем V12, намекнул босс марки Энди Палмер. По его словам, несмотря на то, что марка сделала ставку на V8, установить под капот автомобиля мотор с конфигурацией V12 не составит проблем, поскольку моторный отсек у Vantage точно такой же, как и у модели DB11.

1 / 2 На фото: Aston Martin Vantage 2 / 2 На фото: Aston Martin Vantage

Однако высшее руководство Aston Martin всё ещё не определилось с тем, нужен ли такой автомобиль, поскольку такая концепция весьма сомнительна. Вот что по этому поводу сказал сам босс:

Мы должны учитывать характер нового Vantage. Это наш бунтарь, действительно спортивный автомобиль, который выделяется своей управляемостью. У V12 много плюсов, но дополнительный вес принесет некоторые различия в характере, которые мы должны обсудить.

Также глава марки подтвердил, что в течение 18 следующих месяцев Vantage получит классическую «механику» и версию родстер.

Ранее Колёса.ру сообщали, что Aston Martin почти распродал годичный тираж нового Vantage.