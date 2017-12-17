Босс Aston Martin намекнул на новую версию купе Vantage

Как сообщает британское издание Autocar, о том, что Aston Martin может представить купе Vantage с двигателем V12, намекнул босс марки Энди Палмер. По его словам, несмотря на то, что марка сделала ставку на V8, установить под капот автомобиля мотор с конфигурацией V12 не составит проблем, поскольку моторный отсек у Vantage точно такой же, как и у модели DB11.
Однако высшее руководство Aston Martin всё ещё не определилось с тем, нужен ли такой автомобиль, поскольку такая концепция весьма сомнительна. Вот что по этому поводу сказал сам босс:
Мы должны учитывать характер нового Vantage. Это наш бунтарь, действительно спортивный автомобиль, который выделяется своей управляемостью. У V12 много плюсов, но дополнительный вес принесет некоторые различия в характере, которые мы должны обсудить.
Также глава марки подтвердил, что в течение 18 следующих месяцев Vantage получит классическую «механику» и версию родстер.
Ранее Колёса.ру сообщали, что Aston Martin почти распродал годичный тираж нового Vantage.
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