Brabus оформил Smart под яхту

Brabus Sunseeker на базе Smart Fortwo будет выпущен ограниченным тиражом десять единиц. Стоимость каждого автомобиля составит 59,9 тысячи евро (приблизительно 4 144 000 рублей по актуальному курсу). Кстати, Mercedes-AMG C43 стоит почти столько же.

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Особенностями тюнингованного компакта станут: темно-синий цвет кузова, заниженная спортивная подвеска с расширенной колеей, карбоновый кузовной обвес, «трехствольный» выхлоп и 18-дюймовые колеса с шинами 205/35.

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Интерьер Fortwo получил комбинированную кожаную черно-бежевую обивку, тогда как пол в кабине и багажнике получил натуральное тиковое покрытие. Также можно отметить вышитые логотипы Sunseeker на подголовниках и корабельный компас на подлокотнике.

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В моторном отсеке расположился доработанный двигатель объемом 0,9 литра с отдачей 125 л.с. и 200 Нм крутящего момента. От стоковой версии мотора он отличается новой системой впуска, более производительным интеркулером и новая прошивка электронного блока управления. Время разгона с нуля до 50 км/ч составляет 2,9 секунды, а «максималка» ограничена электроникой — 175 км/ч.

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал про особую версию G-Class от Brabus.