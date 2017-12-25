Российское представительство Brilliance объявило о спецпредложениях, действующих при покупке кроссовера V5, а также анонсировало новый «паркетник» для нашей страны – V3.

Компактный кросс в РФ планировали привезти еще в прошлом году, но потом сроки все время смещались. Согласно свежему релизу российского офиса Brilliance, «паркетник» V3 доберется до нашей страны в 2018-м, у нас будут продавать автомобили китайской сборки.

1 / 3 На фото: дорестайлинговый Brilliance V3. Такая версия, вероятно, появится в России 2 / 3 На фото: дорестайлинговый Brilliance V3. Такая версия, вероятно, появится в России 3 / 3 На фото: дорестайлинговый Brilliance V3. Такая версия, вероятно, появится в России

Сертификация кроссовера для рынка России уже завершена, однако подробности о ценах и комплектациях пока не раскрываются. Известно лишь, что Brilliance V3 предложат с системой экстренного реагирования ЭРА-Глонасс. Отметим, по предварительным данным, в РФ будут продавать дореформенный кросс, тогда как в Поднебесной с июля этого года доступна обновленная модель с более агрессивным дизайном экстерьера и огромным тачскрином мультимедиа-системы.

1 / 3 На фото: обновленный Brilliance V3. Такой кросс пока продают только в Китае 2 / 3 На фото: обновленный Brilliance V3. Такой кросс пока продают только в Китае 3 / 3 На фото: обновленный Brilliance V3. Такой кросс пока продают только в Китае

Сегодня в российской линейке Brilliance представлен только один SUV – V5, причем у нас продают одновременно модернизированную и дорестайлинговую версии. На дореформенный Brilliance V5 с «атмосферником» 1.6 мощностью 110 л.с. (МКП или АКП) до конца февраля 2018 года действуют скидки, цена такого автомобиля стартует с отметки в 726 900 рублей.

1 / 2 На фото: обновленный Brilliance V5 1.5T 2 / 2 На фото: обновленный Brilliance V5 1.5T

Посвежевший кроссовер со 143-сильным турбодвижком 1.5 и АКП можно приобрести в кредит с минимальной процентной ставкой в 7,9%. Также с 25 декабря 2017 года обновленный Brilliance V5 доступен по программе Trade-in, воспользовавшись которой, клиент может сэкономить 50 000 рублей. Таким образом, с учетом схемы Trade-in стоимость кросса с турбомотором – от 999 000 рублей в комплектации Sport и от 1 049 999 рублей в комплектации Deluxe.

Кроме того, при покупке любого «паркетника» V5 покупатель получит комплект зимних шин в подарок. Более подробную информацию об акциях Brilliance можно получить в салонах дилеров марки.