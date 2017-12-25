Компактный кросс в РФ планировали привезти еще в прошлом году, но потом сроки все время смещались. Согласно свежему релизу российского офиса Brilliance, «паркетник» V3 доберется до нашей страны в 2018-м, у нас будут продавать автомобили китайской сборки.
Сертификация кроссовера для рынка России уже завершена, однако подробности о ценах и комплектациях пока не раскрываются. Известно лишь, что Brilliance V3 предложат с системой экстренного реагирования ЭРА-Глонасс. Отметим, по предварительным данным, в РФ будут продавать дореформенный кросс, тогда как в Поднебесной с июля этого года доступна обновленная модель с более агрессивным дизайном экстерьера и огромным тачскрином мультимедиа-системы.
Сегодня в российской линейке Brilliance представлен только один SUV – V5, причем у нас продают одновременно модернизированную и дорестайлинговую версии. На дореформенный Brilliance V5 с «атмосферником» 1.6 мощностью 110 л.с. (МКП или АКП) до конца февраля 2018 года действуют скидки, цена такого автомобиля стартует с отметки в 726 900 рублей.
Посвежевший кроссовер со 143-сильным турбодвижком 1.5 и АКП можно приобрести в кредит с минимальной процентной ставкой в 7,9%. Также с 25 декабря 2017 года обновленный Brilliance V5 доступен по программе Trade-in, воспользовавшись которой, клиент может сэкономить 50 000 рублей. Таким образом, с учетом схемы Trade-in стоимость кросса с турбомотором – от 999 000 рублей в комплектации Sport и от 1 049 999 рублей в комплектации Deluxe.
Кроме того, при покупке любого «паркетника» V5 покупатель получит комплект зимних шин в подарок. Более подробную информацию об акциях Brilliance можно получить в салонах дилеров марки.
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