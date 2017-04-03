Данных о новинке производитель не предоставил, известна лишь дата ее дебюта – 17 апреля. Судя по картинкам, BYD представит концептуальный кроссовер. Как отмечают «поднебесные» СМИ, внешний облик SUV создан под руководством нового дизайнера компании – Вольфганга Эггера, ранее работавшего в Audi.

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Ожидается, что на примере безымянного пока прототипа будет продемонстрирован новый фирменный стиль BYD. Будущие модели марки, скорее всего, унаследуют черты этого автомобиля.

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Напомним, несколько дней назад BYD распространила дизайн-скетчи другой новинки – минивэна, который, предположительно, поступит в продажу с индексом М5. По неофициальной информации, MPV предложат с бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 154 л.с. и с 300-сильной гибридной установкой на основе того же двигателя. Кроме того, M5 может получить еще и полностью электрическую модификацию.

Как сообщалось ранее, публичная премьера нового минивэна BYD пройдет в рамках Шанхайского автосалона, который откроется для СМИ 19 апреля текущего года. Не исключено, что первый показ модели состоится раньше – как и кроссовер, MPV также может дебютировать уже 17 апреля.